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వై-ఫై కాదు.. "లై-ఫై" వచ్చేస్తోంది! - బల్బు నుంచి ధారాళంగా ఇంటర్నెట్!

- బల్బు కాంతితోనే ఇంటర్నెట్​ వెదజల్లుతుంది! - పక్కింటివాళ్లు ఎన్నటికీీ వాడుకోలేరు! - సైబర్ ముప్పుకూడా సున్నా

Li fi Technology
Li fi Technology (Eenadu)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 14, 2026 at 2:04 PM IST

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Li fi Technology : కంప్యూటర్​ ఉన్న ప్రతీ ఇంట్లో, స్మార్ట్​ టీవీ ఉన్న ప్రతీ నివాసంలో దాదాపుగా వైఫై ఉంటుంది. ఇక ఆఫీసులు, ఆన్​లైన్​ సెంటర్లలో అనివార్యం! అందుకే వైఫై గురించి మనకు తెలుసు. కానీ, లైఫై గురించి మీకు తెలుసా? ఒక సాధారణ ఎల్​ఈడీ బల్బు నుంచి అత్యంత వేగవంతమైన ఇంటర్నెట్​ అందించే టెక్నాలజీయే "లైఫై"! దీని స్పీడు చూస్తే మతి పోవాల్సిందే. ఒక్క సెకనులో ఏకంగా 20 సినిమాలు డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకునేంత ఫాస్ట్​గా ఉంటుంది! మరి, ఆ వివరాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

వైఫైతో కంపేర్​ చేస్తే లైఫై స్పీడు వందరెట్లు ఎక్కువగా ఉంటుంది. అయితే స్పీడ్‌ మాత్రమే దీని ప్రత్యేకత కాదు. ఈ టెక్నాలజీ ద్వారా ఇంటర్నెట్​ అందుకోవడానికి పెద్దగా వస్తువులు కూడా అవసరం లేదు. ఎల్‌ఈడీ బల్బులోనే మైక్రోచిప్‌ అమర్చుతారు. అలాంటి బల్బును ఇంట్లో బిగించుకొని, స్విచ్‌ వేస్తే చాలు లైట్ వెలుగుతుంది. డేటా రిసీవ్‌ చేసుకోవడానికి ఒక డాంగ్లర్‌ పెట్టుకుంటే సరి. లైఫై ఇంటర్నెట్ వచ్చేస్తుంది.

నో ఫ్రాడ్.. నో థెఫ్ట్ :

మనం ఇప్పుడు వాడుతున్న వై-ఫైకి పాస్‌వర్డ్‌ పెట్టకపోయినా, లేదా పాస్​ వర్డ్​ తెలిసిపోయినా పక్కింటోళ్లు ఫ్రీగా వాడుకుంటారు. అంతేకాదు.. వైఫై మీద సైబర్ దాడి జరిగే ఛాన్స్​ కూడా ఉంటుంది. బ్యాంకు అకౌంట్లు హ్యాక్‌ అయ్యే ముప్పు కూడా ఉంది. కానీ.. లైఫైలో అందుకు అవకాశమే లేదు. కారణం ఏమంటే.. ఈ బల్బు నుంచి వచ్చే కాంతి ఆధారంగానే ఇంటర్నెట్ పని చేస్తుంది. ఆ కాంతి మన ఇంటి గోడలను దాటుకొని బయటకు వెళ్లదు కదా. కాబట్టి.. మీ నెట్​ను వేరే వాళ్లు వాడుకోలేరు. అందువల్ల నెట్​ ఫ్రీగా వాడుకోవడానికి, సైబర్ నేరాలు జరగడానికి ఛాన్స్ ఉండదు.

ప్రస్తుతం ఎక్కడ వాడుతున్నారు?

లై-ఫై సాంకేతికత అందించే అత్యున్నత డేటా భద్రత ఏ స్థాయిలో ఉంటుందంటే.. మన దేశ రక్షణ రంగానికి సంబంధించిన సబ్‌మెరైన్లలో, అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన DRDO పరిశోధనా కేంద్రాల్లో వినియోగిస్తున్నారు! బ్యాంకుల్లో సైతం ఈ ఆధు నిక టెక్నాలజీని విస్తృతంగా ఉపయోగిస్తున్నారు. ఇంతేకాదు.. హాస్పిటల్స్​లో వై-ఫై నెట్‌వర్క్స్​ వాడరు. దీనికి కారణం.. వై-ఫై నుండి వచ్చే ప్రమాదకరమైన రేడియో తరంగాలు MRI వంటి సున్నితమైన వైద్య పరికరాల పనితీరుకు తీవ్రమైన ఆటంకం కలిగిస్తాయి. అదే.. లై-ఫై వల్ల రేడియేషన్ ఇబ్బందులు ఉండవు. కాబట్టే దీన్ని ఆసుపత్రుల్లోనూ వాడుతున్నారు. చివరకు విమానాల్లో సైతం ఈ హై-స్పీడ్ ఇంటర్నెట్‌ టెక్నాలజీని వాడుతున్నారు.

'స్మార్ట్‌ సిటీల' రూపకల్పన ప్రాజెక్టులో భాగంగా గుజరాత్‌ రాష్ట్రంలోని 'అక్రుండ్', 'నవానగర్‌' గ్రామాల్లో ఈ లై-ఫై టెక్నాలజీని ప్రయోగాత్మకంగా అమలు చేస్తున్నారు. ఇక్కడి జనం మూడేళ్లుగా తమ కాలేజీలు, బ్యాంకులు, పోస్టాఫీసుల్లో కేవలం లైట్ల వెలుతురు సహాయంతోనే సూపర్ ఫాస్ట్ ఇంటర్‌నెట్‌ను అందుకుంటున్నారు. దీనితోపాటు ఒడిశా రాష్ట్రంలోని జీఎమ్‌ఆర్‌ థర్మల్ పవర్‌ ప్లాంట్‌లోనూ, దేశంలోని అగ్రశ్రేణి విద్యాసంస్థలైన ఐఐటీ-దిల్లీ, ఐఐటీ-చెన్నై ఆధ్వర్యంలో నడిచే రీసెర్చ్ కేంద్రాల్లోనూ ఈ లై-ఫై నెట్‌వర్క్‌ను విజయవంతంగా వాడుతున్నారు.

ఇళ్లలోకి బల్బుల తయారీ :

మన ఇళ్లలోకి కూడా ఈ టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకునేలా వెల్‌మెన్నీ, నవ్‌ వైర్‌లెస్‌ టెక్నాలజీ, విప్రో వంటి ప్రముఖ సంస్థలు మైక్రోచిప్స్ అమర్చిన ప్రత్యేకమైన లై-ఫై ఎల్‌ఈడీ బల్బులను తయారు చేస్తున్నాయి. అయితే, ఇక్కడ ఒక సందేహం వస్తుంది. లైటు వెలిగితేనే ఇంటర్నెట్ సప్లై అవుతుందా అని! దీనికి సమాధానం "కాదు" అని. కాంతి కిరణాల్లో మన కంటికి కనిపించేవే కాకుండా, కనిపించనివి కూడా ఉంటాయి. అలాంటి ఇన్‌ఫ్రారెడ్ కాంతి కిరణాల ద్వారా చీకట్లో కూడా ఇంటర్నెట్‌ పని చేస్తుంది. మొత్తంగా ఇదీ లై-ఫై టెక్నాలజీ!

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