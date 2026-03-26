"ఆమెకు ఐదుగురు పిల్లలు" - 67 కిలోల బరువు తగ్గి అందాల కిరీటం గెలిచింది!

కల నెరవేర్చుకున్న మహిళ - స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలుస్తోన్న బ్యూటీ

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 26, 2026 at 4:57 PM IST

Mrs Arunachal 2026 : ఆమెకు పెళ్లయ్యింది. ఐదుగురు పిల్లలు కూడా ఉన్నారు. దాదాపు 100కిలోలకు పైగా బరువున్న ఆమె అందాల పోటీలో కప్ గెలవాలన్నది కలలు గనేది. ఆ విషయం ఎవరితోనైనా చెప్తే ఎగతాళి చేస్తారని, నవ్వుకుంటారని భయపడింది. కానీ, చివరకు కల నెరవేర్చుకుంది. అందాల పోటీల్లో కప్ గెలుచుకుంది. అది ఎలా సాధ్యమైందో తెలుసా?

అరుణాచల్‌ ప్రదేశ్‌కు చెందిన లేయు అబోమ్‌ అయిదుగురు పిల్లలు పుట్టాక తన మనసులో కోరికను బయటపెట్టింది. అందాల పోటీల్లో పాల్గొనాలని ఉందన్న ఆమె మాటలు విని అందరూ నవ్వుకున్నారు. 'పగటి కలలు కనకు' అంటూ ఎగతాళి చేశారు. కానీ అబోమ్ అవేవీ పట్టించుకోకుండా ప్రయత్నించింది. దాదాపు 67 కిలోలు తగ్గి మరీ 'మిసెస్‌ అరుణాచల్‌ 2026' పోటీలో విజేతగా నిలిచింది. పట్టుదల, ఆత్మవిశ్వాసమే ఆమెను విజేతగా నిలిపింది. ‘మనమేంటో నిరూపించుకోవడానికి వయసుతో పని లేదని తాను నమ్మిన సూత్రాన్ని అబోమ్‌ చెప్తోంది.

ఉద్యోగం, ఇల్లు, కారు, విదేశీ యాత్ర! ఇలా ఒక్కొక్కరికీ ఒక్కో కల ఉంటుంది. చాలా మంది జీవితంలో అది సాధించాలి, ఇది సాధించాలి అని కలలు గంటుంటారు. అయితే కొన్ని బాధ్యతలు, కుటుంబ పరిస్థితులు కళ్లెం వేయడంతో కొందరు వెనుకబడిపోతారు. మరికొందరు వాటిని అధిగమించి పట్టుదలతో లక్ష్యాలను సాధిస్తుంటారు. అబోమ్ రెండో కోవకు చెందిన అసాధారణ మహిళ.

చూసి నవ్వేవారు!

అరుణాచల్‌ ప్రదేశ్‌లోని దపోరిజో అనే ప్రాంతానికి అబోమ్​కు లేత వయసులోనే వివాహమై 39 ఏళ్లొచ్చే సరికి అయిదుగురు పిల్లలకు తల్లైంది. అటు ఇంటి బాధ్యతలు, ఇటు పిల్లల ఆలనా పాలనలో బిజీగా ఉండేది. పైగా అధిక బరువుతో బాధపడేది. ఈ క్రమంలో అందాల కిరీటం గెలవాలన్న తన కలను పక్కన పెట్టేయాల్సిన పరిస్థితి. తినే అలవాటున్న అబోమ్ ఇంటి బాధ్యతల్లో పడిపోయి బరువు పెరిగింది. ఒకానొక సమయంలో 130 కిలోలకు చేరుకున్న అమెకు పలు ఆరోగ్య సమస్యలూ చుట్టుముట్టాయి. బొద్దుగా ఉన్న తనను చూసి చాలామంది నవ్వుకోవడం ఆత్మన్యూనతకు, అభద్రతా భావానికి గురిచేసిందట. కానీ రెండేళ్ల కిందట బరువు విషయంలో కఠిన నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రతికూల ఆలోచనలన్నీ పక్కన పెట్టి బరువు తగ్గాలని నిర్ణయించుకుంది. అందాల పోటీల్లో పాల్గొనాలనుకున్న ఆలోచనను స్నేహితులతో పంచుకోవడంతో వారు ఎగతాళి చేశారు. 'ఇంత బరువు, పైగా ఈ వయస్సులో అవసరమా' అంటూ నిరాశపరిచారట. కానీ అవేమీ పట్టించుకోకుండా సానుకూల దృక్పథంతో అడుగు ముందుకేసింది.

ఆహారం, వ్యాయామం!

'మిసెస్‌ అరుణాచల్‌'గా నిలవాలన్న ఒకే ఒక్క లక్ష్యంతో రెండేళ్ల పాటు కష్టపడింది అబోమ్‌. ఇందుకోసం తన జీవనశైలిని పూర్తిగా మార్చుకుంది. స్వతహాగా ఫుడీ అయిన అబోమ్ గతంలో ఏది పడితే అది తినేదట. బరువు తగ్గాలని నిర్ణయించుకున్నాక ఆహారాన్ని ఆచితూచి ఎంచుకుంది. జంక్‌ఫుడ్‌, మైదా, చక్కెరల్ని దూరం పెట్టడమే కాదు తనకు ఎంతో ఇష్టమైన టీ తాగడం కూడా మానేసిందట. యోగా, నడక, ధ్యానం వంటి చిన్న చిన్న వ్యాయామాలు అలవాటు చేసుకుని క్రమం తప్పకుండా పాటించిందట. కొన్ని నెలల్లోనే మార్పు మొదలై రెండేళ్లలో సుమారు 67 కిలోలు తగ్గింది. ఇపుడు తన శరీర బరువు 63 కిలోలు మాత్రమే. చిన్న అలవాట్లే పెద్ద మార్పు తీసుకొస్తాయని స్వీయానుభవంతో తెలుసుకున్నా నంటోంది ఈ అందాల భామ.

