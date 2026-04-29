పనికి రావని పడేసే నిమ్మతొక్కలతో "పచ్చడి" - తియ్యతియ్యగా, పుల్లపుల్లగా టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!

రెగ్యులర్ పచ్చళ్లను మించిన టేస్ట్ - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవడం పక్కా!

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 29, 2026 at 1:36 PM IST

Updated : April 29, 2026 at 2:27 PM IST

3 Min Read
Nimma Thokkala Pachadi Recipe : రోజు రోజుకు ఎండలు మండిపోతున్నాయి. మార్నింగ్ 9 గంటల నుంచే సూర్యుడు ప్రతాపం చూపిస్తున్నాడు. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది వేసవి తాపం నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు రకరకాల శీతలపానీయాలతో పాటు ఇంట్లోనే నిమ్మకాయ షర్బత్, మజ్జిగ, పండ్ల రసాలు ప్రిపేర్ చేసుకుని తాగుతుంటారు. అలాగే, నిమ్మకాయతో వివిధ రకాల రెసిపీలు ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటారు. అయితే, సందర్భమేదైనా మెజార్టీ పీపుల్ నిమ్మకాయలు కోసి రసాన్ని తీసినప్పుడు వాటి తొక్కలను డస్ట్​బిన్​లో పడేస్తుంటారు.

కానీ, మీకు తెలుసా? పనికి రావని బయటపడేసే నిమ్మ తొక్కలతో కూడా "కమ్మటి పచ్చడి" చేయొచ్చు. ఇది నిమ్మకాయలతో చేసిన దానికంటే కూడా మంచి టేస్టీగా ఉంటుంది. వేడి వేడి అన్నంలోకి తియ్యతియ్యగా, పుల్లపుల్లగా ఉండి తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. అలాగే, దీని తయారీకి ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. చాలా తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు సింపుల్​గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా నోరూరించే ఈ వెరైటీ అండ్ టేస్టీ లెమన్ పీల్ పికిల్​ను ఎలా రెడీ చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • రెండు కప్పులు - నిమ్మతొక్కలు
  • రెండు టేబుల్​స్పూన్లు - బెల్లం పొడి
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు
  • రెండు స్పూన్లు - పసుపు
  • అర స్పూన్ - ఇంగువ
  • నాలుగు స్పూన్లు - నిమ్మరసం
  • ఆరు స్పూన్లు - కారం
  • మూడు టేబుల్​స్పూన్లు - నూనె
  • ఒక స్పూన్ - మిరియాలు
  • నల్ల జీలకర్ర - ఒక స్పూన్
  • ఒక స్పూన్ - సోంపు
  • ముప్పావు స్పూన్ - మినప్పప్పు
  • ఒక స్పూన్ - వాము
  • ముప్పావు స్పూన్ - శనగపప్పు
  • ముప్పావు స్పూన్ - మెంతులు
  • ముప్పావు స్పూన్ - జీలకర్ర

తయారీ విధానం :

  • ఈ వెరైటీ అండ్ టేస్టీ పచ్చడి తయారీ కోసం ముందుగా నిమ్మతొక్కలను తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై వాటిని క్లాత్​తో ఏమాత్రం తడిలేకుండా తుడిచి కాసేపు ఆరబెట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత సన్న ముక్కలుగా కోసి ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు తడి లేని శుభ్రమైన జాడీని తీసుకుని అందులో కారం, పసుపు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, బెల్లంపొడి, నిమ్మరసం వేసి అవన్నీ బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేయాలి.
  • తర్వాత ఆ మిశ్రమంలో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని నిమ్మతొక్కల ముక్కలు వేసి ఒకసారి బాగా కలిపి పక్కనుంచాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద చిన్న కడాయిలో మిరియాలు, వాము, సోంపు, నల్ల జీలకర్ర వేసుకుని లో ఫ్లేమ్​లో దోరగా వేయించాలి.
  • ఇవి చల్లారిన తర్వాత చిన్న మిక్సీ జార్​లో వేసుకుని కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • ఆపై గ్రెండ్ చేసుకున్న మిరియాల మిశ్రమాన్ని కలిపి పక్కనుంచిన నిమ్మతొక్కల జాడీలో వేసి అంతా చక్కగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు అందులోకి పోపును సిద్ధం చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం స్టవ్ మీద కడాయిలో తగినంత నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ వేడయ్యాక ఆవాలు వేసి వేయించాలి. అవి చిటపటలాడుతున్నప్పుడు శనగపప్పు, మినప్పప్పు, మెంతులు, జీలకర్ర, ఇంగువ ఒక్కొక్కటిగా వేసి వేయించాలి.
  • అవన్నీ చక్కగా వేగి మంచి వాసన వస్తున్నప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం ఆ తాలింపును ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న పచ్చడిలో వేసి అంతా మంచిగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • నెక్ట్స్ సీసాలోకి తీసి ఫ్రిడ్జ్​లో స్టోర్​ చేసుకున్నారంటే చాలు.
  • అంతే, తియ్యతియ్యగా, పుల్లపుల్లగా నోరూరించే "లెమన్ పీల్ పికిల్" అప్పటికప్పుడు సింపుల్​గా రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఎప్పుడూ చేసుకునే రెగ్యులర్ పచ్చళ్లకు బదులుగా ఓసారి ఇలా నిమ్మతొక్కలతో పచ్చడి ట్రై చేయండి.
  • సరికొత్త రుచితో ప్రత్యేకంగా ఉండి పిల్లలూ పెద్దలూ అందరికీ చాలా బాగా నచ్చేస్తుంది.

