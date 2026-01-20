కోడలిని మెయింటెనెన్స్ అడగొచ్చా? - ఆస్తి పంపకాలు రద్దు చేసుకోవచ్చా?
- ఇప్పటికే పూర్తి చేసిన వారసత్వ ఆస్తి రిజిస్ట్రేషన్ రద్దు చేయడం సాధ్యమేనా? - కొడుకు ఆస్తిని అనుభవిస్తున్న కోడలి నుంచి నెలవారీ భత్యం అడగవచ్చా? - ఈ సందేహాలకు న్యాయవాది జి.వరలక్ష్మి సమాధానాలివే
Published : January 20, 2026 at 11:18 AM IST
Legal guidance for property sharing : "మా తల్లిదండ్రులకు మేము నలుగురు పిల్లలం. మాకు వారసత్వంగా వచ్చిన ఆస్తిని మేము ఈ మధ్యనే పంచుకున్నాం. అందరి అంగీకారంతోనే సమానంగా వాటాలా వేసుకొని రిజిస్టర్ చేయించుకున్నాం. అయితే, భవిష్యత్తులో ఏమైనా సమస్య వస్తే ఈ రిజిస్ట్రేషన్ రద్దు చేసుకోవచ్చా? తమకు అన్యాయం జరిగిందని భావించిన వారు దస్తావేజులను తిప్పి రాయించాలని డిమాండ్ చేయవచ్చా?" అని ఓ సోదరి న్యాయ సలహా అడుగుతున్నారు. దీనికి ప్రముఖ న్యాయవాది జి. వరలక్ష్మి ఏం సమాధానం ఇస్తున్నారో ఇప్పుడు చూద్దాం.
- ఓ సోదరి
"మీరు ఎలాంటి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారో చెప్పలేదు. పార్టిషన్ చేసుకున్నారా? లేదంటే సెటిల్మెంట్ డీడ్ రాసుకున్నారా? అనేది రాయలేదు. ఏ పద్ధతిలో రిజిస్టర్ చేయించుకున్నప్పటికీ దాన్ని అందరూ కలిసే చేసుకున్నారు. అందువల్ల దాన్ని రద్దు చేయించుకోవాలంటే మళ్లీ అందరూ కలిసి చేయాల్సిందే.
సోదరులంతా కలిసి కూర్చొని ఒప్పందానికి రావాల్సిందే. రద్దు చేసుకోవడానికి అందరూ అంగీకరించాల్సిందే. అప్పుడు మాత్రమే పాత దస్తావేజులను మార్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అప్పుడు కూడా మాట వరసకు కాగితాలు రాసుకుంటే కుదరదు. మీరు ఇప్పుడు రాయించుకున్న పాత సెటిల్మెంట్ డీడ్ను ప్రస్తావించి, కొత్త డీడ్ రాసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత దాన్ని రిజిస్టర్ చేయించుకోవాల్సి ఉంటుంది. అప్పుడు మాత్రమే దానికి చట్టపరంగా విలువ ఉంటుంది. మీ తోడబుట్టిన వారిలో ఒక్కరు దీనిపై సంతకం చేయకపోయినా కూడా అది చెల్లదు. పాత దస్తావేజు మాత్రమే అమల్లో ఉంటుంది."
కోడలి నుంచి మెయింటెనెన్స్ అడగొచ్చా?
నా వయసు 75 సంవత్సరాలు. భర్త చాలా సంవత్సరాల క్రితమే చనిపోయారు. అప్పట్నుంచి ఒక్కగానొక్క కొడుకు వద్దనే ఉంటున్నాను. ఇటీవల వాడూ చనిపోయాడు. ఆ తర్వాత నుంచి కోడలు నన్ను ఇంట్లో ఉండనివ్వట్లేదు. దీంతో నేను ఒంటరినయ్యాను. ఈ వయసులో ఎక్కడికి వెళ్లగలను? ఇప్పుడు కోడలు అనుభవిస్తున్న ఆస్తి మొత్తం నా కొడుకు సంపాదించినదే. అందులో నాకు హక్కు ఉంటుందా? వాటా అడగడం సాధ్యమవుతుందా?
- ఓ సోదరి
- "మీరు చెబుతున్న ఆస్తి ఎవరి పేరున ఉందన్నది ముందుగా తెలియాలి. మీ కుమారుడు సంపాదించినప్పటికీ, ఎవరి పేరున రిజిస్టర్ చేశాడనేది కీలకం. హిందూ వారసత్వ చట్టం ప్రకారం ఒక వ్యక్తి విల్లు రాయకుండా మరణిస్తే అతని పేరు మీద ఉన్న ఆస్తి తన భార్య, పిల్లలు, తల్లికి చెందుతుంది. అప్పుడు చట్ట పరంగా ఎవరి వాటా వారు పొందే వీలుంటుంది. అలా కాకుండా మీ అబ్బాయి సంపాదించిన ఆస్తిని మీ కోడలి పేరున రాస్తే మాత్రం అది ఆమెకే చెందుతుంది.
- అప్పుడు కూడా మీరు న్యాయపోరాటం చేయవచ్చు. కొడుకు సంపాదించిన ఆస్తిని కోడలు అనుభవిస్తోందని చెబుతూ BNSS Actలోని 144 సెక్షన్ ప్రకారం మెయింటెనెన్స్ కోరుతూ న్యాయస్థానంలో పిటిషన్ దాఖలు చేయవచ్చు.
- ఇంకా గృహహింస చట్టాన్ని ఉపయోగించుకొని కూడా కోడలి నుంచి మెయింటెనెన్స్ అడగవచ్చు.
- ఈ రెండు పద్ధలు కాకుండా "సీనియర్ సిటిజన్ యాక్ట్" కింద ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. కోడలు మీ బాధ్యత తీసుకోవట్లేదని ట్రిబ్యునల్లో ఫిర్యాదు చేయాలి. ట్రిబ్యునల్ అధికారులు ఆమెను పిలిపించి కౌన్సెలింగ్ ఇస్తారు. దాంతోపాటుగా మీకు నెలవారీ భత్యం కూడా అందేలా చూస్తారు.
- ఆస్తి మీ కుమారుడు పేరు మీదనే ఉంటే మాత్రం తల్లిగా వాటా కోరవచ్చు. ఇందుకోసం "పార్టిషన్ దావా" వేయొచ్చు.
- ఇందులో మీకు నచ్చిన పద్ధతిలో న్యాయం అడగవచ్చు. ఏ పద్ధతి ఎంచుకున్నా ఆలస్యం చేయకండి."