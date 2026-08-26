మిగిలిన అన్నంతో టేస్టీ "పూరీలు" - ఇలా చేస్తే నూనె పీల్చకుండా, పొంగుతాయి!
అన్నంతో ఈ రెసిపీని చేసి చూడండి - టేస్ట్ భలే అద్భుతంగా ఉంటుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 26, 2026 at 4:16 PM IST
Leftover Rice Poori Recipe : సాధారణంగా ప్రతి ఇంట్లోనూ ఏదో ఒక సమయంలో అన్నం మిగిలిపోతుంది. ఈ క్రమంలో మెజార్టీ పీపుల్ దానితో తాలింపు అన్నంతో పాటు వివిధ రకాల రెసిపీలు చేసుకుని తింటుంటారు. మరికొందరు ఇక చేసేదేమి లేక పడేస్తుంటారు. ఇకపై ఆ అవసరం లేకుండా మిగిలిన అన్నంతో ఎంచక్కా పూరీలు రెడీ చేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా? ఇందులో జీలకర్ర, పచ్చిమిర్చి వేయడం వల్ల టేస్ట్ ఎంతో బాగుంటుంది.
ఈ పూరీలు చేయడానికి ఎక్కువగా కష్టపడాల్సిన పని లేదు. చాలా సులభంగా అప్పటికప్పుడు ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. ఈ పద్ధతిలో చేస్తే పర్ఫెక్ట్గా పొంగడంతోపాటు నూనె కూడా పీల్చవు! బిగినర్స్ కూడా ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ భలే ఇష్టంగా తింటారు. అంతేకాక మళ్లీమళ్లీ చేయమని అడుగుతారు. మరి ఈ పూరీలు ఎలా చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
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కావాల్సిన పదార్థాలు :
- అన్నం - 2 కప్పులు
- గోధుమపిండి - 2 కప్పులు
- జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 8
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- ఆయిల్ - తగినంత
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం మిక్సీజార్లో రెండు కప్పుల అన్నం, తగినంత ఉప్పు, ఎనిమిది పచ్చిమిర్చి, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి ఓసారి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ వీలైనంత మెత్తగా మిక్సీ పట్టాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో గ్రైండ్ చేసుకున్న అన్నం మిశ్రమం వేయాలి. ఇందులోనే రెండు కప్పుల గోధుమపిండి వేసి బాగా కలుపుతూ చపాతీ పిండి మాదిరి మిక్స్ చేయాలి. ఆపైన నాలుగు టీ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసి కలపాలి. అనంతరం మూతపెట్టి ఓ పది నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.
- 10 నిమిషాల తర్వాత పిండిని చిన్నచిన్న బాల్స్లాగా చేయాలి. ఇప్పుడు ఒక్కొ ఉండను చపాతీ పీట మీద పెట్టి పొడి పిండి చల్లుతూ పూరీలాగా చేసుకోవాలి.
- అదేవిధంగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో వేయించడానికి సరిపడా నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ప్రిపేర్ చేసుకున్న పూరీలను వేయాలి.
- ఆ తర్వాత పూరీలను రెండువైపులా టర్న్ చేస్తూ చక్కగా కాల్చి ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- అంతే, మిగిలిన అన్నంతో టేస్టీ టేస్టీ పూరీలు సిద్ధంగా ఉంటాయి!
- మీరు ఈ పూరీలను ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే అన్నం, గోధుమపిండితో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
చిట్కాలు :
- పూరీలను మరీ పల్చగా, మరీ మందంగా కాకుండా ఒకే సైజులో చేస్తే పర్ఫెక్ట్గా కాలడంతోపాటు బాగా పొంగుతాయి.
- ఆయిల్ బాగా కాలిన తర్వాత మాత్రమే పూరీలను కాల్చుకోవాలి. నూనె సరిగ్గా కాగకపోతే పూరీలు ఆయిల్ పీలుస్తాయని గుర్తించుకోవాలి.
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