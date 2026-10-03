ఆకుకూరలు తొందరగా వాడిపోతున్నాయా? - ఈ టిప్స్తో రోజులపాటు తాజాగా!
-ఆరోగ్యానికి మేలు చేయడంలో కూరగాయలు ముఖ్య పాత్ర - అయితే స్టోరేజ్ విషయంలో ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి!
Leafy Vegetables Storage Tips (Getty Images)
Published : October 3, 2026 at 3:44 PM IST
Leafy Vegetables Storage Tips: ఆకుకూరలు.. ఆరోగ్యానికి మేలు చేయడంలో ఇవి ముందు వరుసలో ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఇందులో ఉండే ప్రొటీన్లు, విటమిన్లు, ఖనిజాలు పలు ఆరోగ్య సమస్యలను దూరం చేస్తాయి. అందుకే క్రమం తప్పకుండా వీటిని డైట్లో చేర్చుకోమని సలహా ఇస్తుంటారు. ఈ క్రమంలోనే మార్కెట్కు వెళ్తే రెండు మూడు రకాల ఆకుకూరలను తీసుకొస్తుంటారు అమ్మలు. ఇంతవరకు బానే ఉన్నా వీటిని నిల్వ చేసే విషయంలో మాత్రం తిప్పలు తప్పవు. ఎందుకంటే బయట ఉంచితే వాడిపోతాయి. అయితే కొన్ని టిప్స్ పాటిస్తే ఆకుకూరలు రోజుల పాటు తాజాగా ఉంటాయంటున్నారు నిపుణులు. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
- పురుగులు, మట్టి, రసాయనాలు ఇలా కారణం ఏదైనా సరే మార్కెట్ నుంచి తీసుకురాగానే ఆకుకూరలను శుభ్రంగా కడిగి ఫ్రిజ్లో పెడుతుంటారు. అయితే ఇలా చేయడం మంచి పద్ధతి కాదంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే తేమ తగిలితే ఆకుకూరలు త్వరగా కుళ్లిపోతాయని వివరిస్తున్నారు. కాబట్టి ఆకుకూరలను కడగకుండానే నిల్వ చేయాలంటున్నారు. కేవలం వండుకునే ముందు మాత్రమే శుభ్రం చేసుకుంటే సరిపోతుందని వివరిస్తున్నారు.
- ఇక ఆకుకూరలను నిల్వ చేసే విషయంలో ఇవి గుర్తించుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలోనే ఆకుకూర కట్టలను విప్పి, వాటిలో పసుపు రంగులోకి మారిన, కుళ్లిన, దెబ్బతిన్న ఆకులు, గడ్డి వంటి వాటిని వెంటనే తొలగించాలంటున్నారు. ఎందుకంటే ఒక్క చెడిపోయిన ఆకు ఉన్నా దాని ప్రభావం పక్కనున్న మంచి ఆకులపై పడి మొత్తం కట్ట పాడైపోతుందంటున్నారు. ఇక కొత్తిమీర, పుదీనాల కాడలు కొద్దిగా కత్తిరిస్తే చాలని, పాలకూర, తోటకూరల అడుగున ఉన్న మట్టిని దులిపి నిల్వ చేసుకోవచ్చంటున్నారు.
- ఆకుకూరలను శుభ్రం చేసి కూడా ఫ్రిజ్లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కానీ తడి లేకుండా చూసుకోవాలని వివరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఆకుకూరలను కడిగి తడి లేకుండా ఆరబెట్టిన తర్వాత ప్లాస్టిక్ బాక్స్ లేదా ఎయిర్టైట్ కంటైనర్లో అడుగున కిచెన్ పేపర్ టవల్ లేదా శుభ్రమైన కాటన్ క్లాత్ పరిచి.. దానిపై ఆకుకూరలు పెట్టి, పైన మరో టిష్యూ పేపర్ ఉంచాలంటున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల తేమ ఏమైనా ఉంటే ఆ పేపర్లు అదనపు తేమని పీల్చుకుంటాయని.. దీంతో ఎక్కువ రోజులు ఫ్రెష్గా ఉంచుతుందంటున్నారు. డబ్బాలు లేకుంటే గాలి సోకని జిప్లాక్ బ్యాగ్స్లో ఆకుకూరలు పెట్టి.. కవర్ పైన చిన్న చిన్న రంధ్రాలు చేస్తే ఆవిరి పట్టదంటున్నారు. కొత్తిమీర, పుదీనా కాడలను గ్లాసు నీటిలో ఉంచి, ఆకుల భాగానికి ప్లాస్టిక్ కవర్ కప్పి ఫ్రిజ్లో ఉంచితే వారం రోజుల పాటు పచ్చగా ఉంటాయంటున్నారు. లేదా వాటిని చిన్నగా కట్ చేసి ఎయిర్టైట్ బాక్స్లో పెట్టినా తాజాగా ఉంటాయంటున్నారు.
- ఆకుకూరలను ఈ పద్ధతిలో కూడా స్టోర్ చేసుకుంటే తాజాగా ఉంటాయంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే శుభ్రంగా కడిగి, ఆరబెట్టి, సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఐస్ ట్రేలలో ముప్పావు వంతు నింపి, ఆకులు మునిగేవరకు నీరు పోసి ఫ్రీజర్లో ఉంచాలి. ఇలా చేయడం వల్ల గడ్డకట్టి ఫ్రెష్గా ఉంటాయంటున్నారు. ఇక వాడేముందు బయటి తీసి పెట్టి కొద్దిసేపటి తర్వాత కుక్ చేసుకుంటే సరిపోతుందని వివరిస్తున్నారు.