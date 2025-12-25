ఘుమఘుమలాడే చుక్క కూర పప్పు - ఇలా చేస్తే ఎంతసేపైనా గట్టిపడదు!
అన్నం, చపాతీల్లోకి అద్దిరిపోయే పప్పు - ఆలస్యమైనా చిక్కబడకుండా ఇలా ట్రై చేయండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 25, 2025 at 3:18 PM IST
Chukkakura Pappu : అన్నం, కర్రీల్లోకి అద్భుతమైన చుక్క కూర పప్పు రెసిపీ ఈ రోజు మీ ముందుకు తెచ్చాం. ఇక్కడ ఇచ్చిన విధంగా ట్రై చేశారంటే ఎంత సేపైనా సరే చిక్కపడకుండా, గట్టిగా కాకుండా ఉంటుంది. అంతే కాదు! ఘుమఘుమలాడిపోయే వాసనతో పాటు టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది. పప్పు శుభ్రం చేసుకుని కుక్కర్లో వేసుకుని పోపు కలిపేస్తే చాలు! చాలా సింపుల్గా కొత్త వాళ్లు కూడాఎంతో రుచిగా చేసేయొచ్చు.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- కందిపప్పు - అర కప్పు
- పచ్చిమిర్చి - 6
- చుక్కకూర - 200 గ్రాములు
- కారం -2 స్పూన్లు
- టమోటాలు - 2
- పసుపు - పావు స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- ఉల్లిపాయలు - 2
- చింతపండు - చిటికెడు
తాలింపు కోసం :
- నూనె - 2 స్పూన్లు
- వెలుల్లి - 6
- ఆవాలు - అర స్పూన్
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 2
- ఉల్లి తరుగు - కొద్దిగా
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
- అల్లం వెలుల్లి పేస్ట్ - అర టీ స్పూన్
- ధనియాల పొడి - అర టీ స్పూన్
- సాంబార్ పొడి - 1 స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా కుక్కర్లోకి అర కప్పు కందిపప్పు వేసుకుని నీళ్లు పోసుకుని 2 సార్లు శుభ్రం చేసుకోవాలి. అందులో 6 పచ్చిమిర్చి, కట్ చేసి శుభ్రం చేసుకున్న 200 గ్రాముల చుక్కకూర వేసుకోవాలి.
- ఘాటుకు సరిపడా కారం, కట్ చేసుకున్న టమోటా ముక్కలు, పసుపు, ఉప్పు వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కొద్దిగా చింతపండు వేసుకుని 2 కప్పుల నీళ్లు పోసుకోవాలి.
- చుక్కకూరతో పాటు టమోటాలు కూడా వేశాం కాబట్టి చింతపండు అవసరం ఉండదు. కానీ కొద్దిగా వేసుకుంటే కర్రీ టేస్ట్ బాగుంటుంది. ఇపుడు కుక్కర్ మూత పెట్టుకుని మీడియం ఫ్లేమ్లో ఐదారు విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉడికించుకోవాలి. ఆ తర్వాత ప్రెజర్ పోయాక మూత తీసుకుని మెదుపుకోవాలి. ఆ తర్వాత పప్పు దగ్గరపడే వరకు ఉడికించుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల పప్పు గంటలు గడిచినా గట్టిపడకుండా, చిక్కబడకుండా ఉంటుంది. ఇపుడు పప్పలోకి తాలింపు పెట్టుకోవాలి.
- స్టవ్ వెలిగించి తాలింపు గిన్నె పెట్టుకుని నూనె వేసుకోవాలి. నూనె వేడెక్కిన తర్వాత కచ్చా పచ్చగా దంచిన వెలుల్లి వేసుకుని దోరగా వేయించాలి. ఆ తర్వాత ఆవాలు, జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి తుంచి వేసుకోవాలి. అదే విధంగా సన్నగా, పొడవుగా కట్ చేసిన ఉల్లి తరుగు, కరివేపాకు వేసుకుని వేయించాలి. అర టీ స్పూన్ అల్లం వెలుల్లి పేస్ట్, ధనియాల పొడి, సాంబార్ పొడితో పాటుగా దించే ముందు కొద్దిగా ఇంగు వేసుకుని ఆ తర్వాత పప్పులో కలిపేస్తే ఘుమఘుమలాడిపోతుంది.
