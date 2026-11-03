mobile charger : నిద్రపోయినా చార్జింగ్ ఆఫ్ చేయొచ్చు! - అందుబాటులో ఛార్జింగ్ ఎజెక్టర్!
రాత్రంతా ఛార్జింగ్ పెట్టడం అలవాటే - ఇక ప్రమాదాలు తప్పినట్లే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 2:06 PM IST
Mobile Phone Charger : రాత్రి పడుకునే ముందు ఫోన్ను చార్జింగ్లో పెట్టి పడుకోవడం, చార్జర్ కనెక్ట్ చేసి అలానే వదిలేయడం చాలా మందికి అలవాటు. ఇలా ఎక్కువసేపు చార్జింగ్లో పెడితే బ్యాటరీ ఉబ్బిపోవడం, మదర్ బోర్డు వేడెక్కడం, కొన్నిసార్లు ఫోన్ కాలిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది. అయితే, ఈ సమస్యకు చెక్ పెట్టేందుకు మార్కెట్లోకి ఛార్జింగ్ ఎజెక్టర్ పరికరాలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఇవి, బ్యాటరీ 100శాతం నిండగానే ఛార్జింగ్ పిన్ దానంతటదే బయటకు వచ్చేలా చేస్తాయి. వీటితో ఉపయోగాలేంటి? కొనే ముందు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలేంటో తెలుసుకుందాం.
ఎలా బయటకు వస్తుంది?
ఈ పరికరాల్లో ఛార్జింగ్ పరిస్థితిని గుర్తించే వ్యవస్థతో పాటు చిన్న యాంత్రిక భాగాలు ఉంటాయి. ఛార్జింగ్ నిర్ణీత స్థాయికి చేరినప్పుడు విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోవడం లేదా ఎజెక్టర్ యంత్రాంగం పనిచేసి కనెక్టర్ను బయటకు నెడుతుంది. చేతితో పిన్ తీయాల్సిన అవసరం ఉండదు. అయితే, అన్ని పరికరాలూ ఒకేలా పనిచేయవు.
కొన్ని బ్యాటరీ శాతాన్ని నేరుగా గుర్తించకుండా విద్యుత్ సరఫరాలో హెచ్చుతగ్గుల ఆధారంగా పూర్తయినట్లు అంచనా వేసే అవకాశం ఉంటుంది. కొనుగోలు చేసేటపుడు పిన్ నిజంగానే బయటకు వస్తుందా? లేదా విద్యుత్ సరఫరా మాత్రమే ఆగుతుందా? అనేది పరిశీలించాలి. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో వీటి ధర సుమారు రూ.500 నుంచి రూ.1500వరకూ ఉంటుంది.
బ్యాటరీకి ఎంత మేలు?
ఎక్కువ సేపు ఛార్జింగ్ స్థాయిలో ఉంటే ఫోన్ బ్యాటరీ వేడికి గురికావడం, దీర్ఘకాలంలో దాని సామర్థ్యంపై ప్రభావం చూపవచ్చు. ఛార్జింగ్ పూర్తయిన తర్వాత కనెక్షన్ తొలగించే పరికరాలు అదనపు సౌకర్యాన్ని అందిస్తాయి. వీటిని ఉపయోగిస్తే బ్యాటరీ జీవితకాలం పెరుగుతుందని చెప్పలేం. కానీ, ప్రమాదవశాత్తు జరిగే ప్రమాదాలను నివారించవచ్చు. బ్యాటరీ జీవిత కాలాన్ని మెరుగుపర్చుకోవచ్చు. ఆధనిక స్మార్ట్ఫోన్లలో ఛార్జింగ్ను నియంత్రించే ఆప్టిమైజ్డ్ ఛార్జింగ్, ఛార్జ్ లిమిట్ వంటి వ్యవస్థలు ఇప్పటికే ఉన్నాయి. అయితే, ఈ పీచర్లు లేని పాత మొబైల్ వినియోగదారులు వీటిని ఉపయోగించడం మంచిది.
ఇవి తప్పనిసరి
- పిన్ను బయటకు నెట్టే వ్యవస్థ ఉందా లేదా అని నిర్ధారించుకోవాలి.
- ప్రమాణాల మేరకు ఫోన్ చార్జింగ్కు మద్దతు ఇస్తుందా? అని చూడాలి. తయారీదారు వివరాలు, వారంటీ భద్రతా ప్రమాణాలను పరిశీలించాలి.
- పిన్ను బలవంతంగా ఫోన్ పోర్టులోకి పెట్టకూడదు.
- చార్జింగ్ సమయంలో ఫోన్ను దిండు, దుప్పటి కింద ఉంచకూడదు.
సౌకర్యమే రక్షణ కాదు
ఫుల్ చార్జ్ తర్వాత పిన్ బయటకు రావడం ఉపయోగకరమైన సౌకర్యమే. కానీ పోన్ వేడెక్కడాన్ని పూర్తిగా అడ్డుకోదు. ప్రాసెసర్ వినియోగం, పరిసర ఉష్ణోగ్రత, ఛార్జర్ నాణ్యత వంటి అంశాలూ వేడిపై ప్రభావం చూపుతాయి. కేబుల్ లేదా కనెక్టర్ అసాధారణంగా వేడెక్కినా, కాలిన వాసన వచ్చినా వెంటనే వినియోగం ఆపాలి.
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