'ఆడ తోడు' వెతుక్కుంటూ అక్కడో పులి - పాడుబడిన ఇంట్లో ఇక్కడో బెబ్బులి!

రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పులుల భయం - నగరాలకు సమీపంలోనే మకాం -వెతుకులాటలో అటవీ యంత్రాంగం!

operation_tiger
operation_tiger (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 6, 2026 at 2:59 PM IST

2 Min Read
Operation Tiger : పెద్దపులుల గాండ్రింపులతో జనారణ్యం బిక్కుబిక్కుమంటోంది. అటు తెలంగాణ, ఇటు రాష్ట్రంలోకి ప్రవేశించిన పులులు స్థానికంగా భయాందోళనకు కారణమయ్యాయి. తూర్పు గోదావరి జిల్లా రాజమహేంద్రవరం, యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా తుర్కపల్లి పరిసర ప్రాంతాల్లో పెద్ద పులుల రాక కలకలం రేపుతోంది. ఆయా ప్రాంతాల్లో చిరుతల సంచారం సర్వ సాధారణమే అయినా దట్టమైన అడవుల్లో ఉండే పెద్ద పులుల రాక అధికారులను సైతం కలవరపరుస్తోంది. పులులను బంధించడానికి నిపుణులు రంగంలోకి దిగినప్పటికీ జాడ లభించడం లేదు.

రోజుకో ఊరిలో - రాత్రివేళలో వేటాడుతున్న పెద్దపులి - భయాందోళనలో జనం

ఆరు రోజులుగా రాజమహేంద్రవరం పరిసర ప్రాంతాల్లో తిరుగుతున్న పెద్దపులి రాయవరం మండలం కూర్మాపురంలోని పాడుబడిన ఇంట్లో దాగినట్లుగా తెలిసింది. పులి గాండ్రింపులు వినిపిస్తున్నట్లు స్థానికులు సమాచారం ఇవ్వడంతో అటవీ సిబ్బంది అక్కడికి చేరుకున్నాయి. ఇప్పటికే పులి దాడిలో 5 ఆవులు, ఒక గేదె, 2 దూడలు మృత్యువాత పడగా, రాజానగరం మండల ప్రజలు తీవ్ర భయాందోళన చెందుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో అప్రమత్తమైన అటవీ అధికారులు అక్కడకు వెళ్లి పరిశీలించారు. పులిని బంధించడానికి పుణె నుంచి రెస్క్యూ బృందాన్ని రప్పించారు.

అక్కడ భయం భయంగా

యాదాద్రి, సిద్దిపేట, జనగామ జిల్లాల సరిహద్దుల్లో పెద్దపులి సంచరిస్తోంది. మహారాష్ట్రలోని తిప్పేశ్వర్‌ నుంచి 375 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించిన పులి 3 రోజులుగా ఇక్కడే మకాం వేసింది. జనావాసాల్లో 2 ఆవులు, దూడపై దాడి చేయడంతో స్థానికులు బిక్కు బిక్కుమంటున్నారు. ఆడపులిని వెతుక్కుంటూ వచ్చిందని అటవీ అధికారులు చెప్తున్నారు. తిప్పేశ్వర్​ అడవుల నుంచి బయల్దేరిన పెద్దపులి కవ్వాల్​ టైగర్​ రిజర్వుకు చేరుకుని అక్కడి నుంచి ఇటు దిశగా వచ్చిందని వెల్లడించారు.

పులిని బంధించి సురక్షిత ప్రాంతంలో తిరిగి వదిలేందుకు అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు. పుణేకు చెందిన నిపుణులతో చర్చించి ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా జాగ్రత్తలు చేపట్టారు. మరోవైపు పులికి ఎలాంటి హాని తలపెట్టకుండా ట్రాకర్లు ఏర్పాటు చేశారు. ట్రాప్ కెమెరాలతో పాటు థర్మల్​ డ్రోన్లను ఉపయోగిస్తూ ఇస్మాయిపేట, చిన్నలక్షీపురం సమీప ప్రాంతాల్లో పులి ఆనవాళ్లు గుర్తించారు.

అత్యాధునిక పరిజ్ఞానం

పులులను పట్టుకునేందుకు రెండు రాష్ట్రాల అధికారులు అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఉపయోగిస్తున్నారు. ముంబై నుంచి 4జీ కెమెరాలను తెప్పించి అవి పులిని గుర్తించిన వెంటనే ఫోన్లకు ఫొటోలు, లొకేషన్ చేరవేసేలా అనుసంధానం చేశారు. పులి శరీర ఉష్ణోగ్రతను గుర్తించడంతో పాటు దానిని పసిగట్టేందుకు థర్మల్‌ డ్రోన్లు గాలిస్తున్నాయి.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

