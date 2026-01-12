కొలెస్ట్రాల్ నియంత్రణ కోసం "హెల్దీ రెసిపీ" - తింటూనే తగ్గించుకోండిలా!
Published : January 12, 2026 at 5:23 PM IST
LASOONI METHI RECIPE : మెంతికూర, వెల్లుల్లి ప్రధానంగా చేసే "లసూని మేతి" వంటకం చపాతీ, పరోటాలతో మాత్రమే కాదు! వేడి వేడి అన్నంలోకి ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. రుచి మాత్రమే కాకుండా నోటిని తాజాగా ఉంచుతుంది. హైవేల వెంట దాబాల్లో, హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లకు వెళ్లినపుడు ఎక్కువగా దీనినే ఆర్డర్ చేస్తుంటారు. కానీ, ఇలాంటి రెసిపీ ఇంట్లో కూడా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు.
ఆరోగ్య పరంగా : వెల్లుల్లి, మెంతి కూర గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తాయి. వీటికి అదనంగా rice bran oil ఆయిల్ తోడైతే ఇంకా మంచి ఫలితాలు సాధించవచ్చు. లిపిడ్ ప్రొఫైల్ను మెరుగుపరచడంలో వెల్లుల్లి, మెంతి కూర కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించడంతో పాటు జీర్ణక్రియకు తోడ్పడుతుంది. రైస్ బ్రాన్ ఆయిల్లో లభించే ఒరిజనాల్ చెడు కొలెస్ట్రాల్ నియంత్రిస్తుంది.
తయారీకి కావల్సిన పదార్థాలు :
- వేయించిన శనగలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- వేయించిన పల్లీలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- మెంతి కూర - 1 కప్పు
- freedom rice bran oil - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- ఎండు మిర్చి - 2
- ఉల్లిపాయలు - 2
- వెల్లుల్లిపాయలు - 25
- కారం - 2 స్పూన్లు
- పసుపు - పావు స్పూన్
- ధనియాల పొడి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- కశ్మీరీ చిల్లీ పొడి - 1 స్పూన్
- టమోటా ప్యూరీ - పావు కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కసూరి మేతి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- గరం మసాలా - అర స్పూన్
తయారీ విధానం :
- వేయించిన శనగలు, పల్లీలు మిక్సీలో వేసుకుని కొద్దిగా నీళ్లు పోసి మెత్తని పేస్ట్ చేసుకోవాలి. శనగల బదులు వేయించిన జీడిపప్పు కూడా వేసుకోవచ్చు.
- ఇపుడు స్టవ్ వెలిగించి కడాయిలో freedom rice bran oil వేసుకుని ఐదారు వెల్లుల్లిపాయలు వేయించుకోవాలి. ఆ తర్వాత శుభ్రం చేసుకున్న మెంతి కూర వేసుకుని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- మెంతి కూర నీళ్లు వదిలి తిరిగి దగ్గర పడే వరకు వేయించి ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- ఇపుడు అదే కడాయిలో కొద్దిగా freedom rice bran oil పోసి జీలకర్ర, ఎండు మిర్చి, వెల్లుల్లి తరుగు వేసుకుని వేయించాలి.
- బాగా కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకుని సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ వేసుకుని వేయించాలి. ఉల్లిపాయలు బాగా వేగిన తర్వాత కారం, పసుపు, ధనియాల పొడి, కశ్మీరీ చిల్లీ పొడి వేసుకుని కలపాలి. ఆ తర్వాత కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని ఇపుడు టమోటా ప్యూరీ, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని కలిపి మూత పెట్టి నాలుగు నిమిషాలు ఉడికించాలి.
- ఇపుడు మూత తీస్తే నూనె పైకి తేలుతుంది. ఈ సమయంలో కసూరి మేతి వేసి కలిపి ముందుగా రెడీ చేసుకున్న పేస్ట్ కూడా వేసి కలపాలి. మీడియం ఫ్లేమ్లో నాలుగైదు నిమిషాలు ఉడికించుకున్న తర్వాత కొద్దిగా గరం మసాలా వేసుకుని కలిపి ఆ తర్వాత ఫ్రై చేసిన మెంతికూర వేసి కలపాలి.
- ఇపుడు మూత పెట్టి మరో మూడు నిమిషాలు ఉడికించుకుంటే చాలు. వేడి వేడిగా లసూని మేతి రెడీగా ఉంటుంది.
