'కుక్కను వెతుక్కుంటూ వెళ్తే బయటపడిన గుహ' - 17వేల ఏళ్లనాటి పెయింటింగ్స్!
చరిత్రకారులను ఆశ్చర్యపరిచిన 'లాస్కోక్స్' - గుహలో వెలుగుచూసిన వర్ణచిత్రాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 2, 2026 at 10:13 AM IST|
Updated : August 2, 2026 at 10:20 AM IST
Lascaux Cave paintings : పెంపుడు కుక్కను వెతుక్కుంటూ వెళ్లిన ఓ యువకుడు ఊహించని విధంగా గుహలోకి పడిపోయాడు. వేల ఏళ్ల నాటి వర్ణచిత్రాలున్న గుహ అది. దాదాపు 20వేల ఏళ్లుగా మూసుకుపోయిన ఆ గుహలో చిత్రాలు చెక్కుచెదరలేదు. కానీ, మనుషులు ప్రవేశించిన అతి కొద్ది కాలంలోనే ఆ గుహను మూసేయాల్సి వచ్చింది.
దక్షిణ మధ్య ఫ్రాన్స్లోని మాంటిగ్నాక్ పట్టణానికి సమీపంలో ఉన్న డోర్డోన్ లోయలో లాస్కోక్స్ అనే గుహ 1940లో వెలుగుచూసింది. మార్సెల్ రావిడాట్ అనే యువకుడు కుందేలును తరుముతూ వెళ్లిన తన పెంపుడు కుక్కను వెతుక్కుంటూ వెజెర్ నదికి పైన ఉన్న లోయలోకి వెళ్లాడు. ఊహించని విధంగా అతడు ఓ గుంత (పైన్ వృక్షం ఎండిపోయి ఏర్పడింది) లో నుంచి గుహలోకి పడిపోయాడు. ఆ తర్వాత పైకి చేరుకుని ఇంటికి వెళ్లిపోయాడు. ఆ తర్వాత కొద్ది రోజులకు సెప్టెంబర్ 12న జాక్వెస్ మార్సల్, జార్జెస్ అగ్నెల్, సైమన్ కోయెన్కాస్ అనే మరో ముగ్గురు స్నేహితులతో కసిసి మరోసారి ఆ ప్రదేశానికి తిరిగి వెళ్లాడు.
'భూమి లోపల ఏం ఉంటుంది? - 22 ఏళ్ల పాటు తవ్వి ఎందుకు వెనక్కు వచ్చేశారు?'
నలుగురూ ఒక సాధారణ దీపం, ఇరుకైన నిలువు మార్గంలో కిందకు దిగారు. అక్కడ ఆధునిక ప్రపంచం ఎన్నడూ చూడని చరిత్రపూర్వ చిత్రాల గ్యాలరీ వారికి కనిపించింది. ఈ విషయాన్ని తమ ఉపాధ్యాయుడు లియోన్ లావల్తో చెప్పడంతో ఆయన గుహలోకి వెళ్లి దాని ప్రాముఖ్యతను వెంటనే గుర్తించి ప్రముఖ పరిశోధకుడు, చరిత్రకారుడైన హెన్రీ బ్రూయిల్ను పిలిపించారు. ఈ ఆవిష్కరణను ఆయన ధ్రువీకరించడంతో బయటి ప్రపంచానికి తెలిసి క్యూకట్టారు. "చరిత్రపూర్వ కళకు సంబంధించిన సిస్టీన్ చాపెల్" (Sistine Chapel) అని నామకరణం చేశారు.
గుహలో పశువులు, జింకలు, గుర్రాలు, అడవి దున్నల చిత్రాలున్నాయి. 20 మీటర్ల పొడవు, 5 మీటర్ల వెడల్పు కలిగిన ఎత్తైన కుడ్యచిత్రం సైతం గమనించారు. అందులోని కొన్ని చిత్రాలు ఆరు అడుగుల కంటే ఎక్కువ పొడవు ఉన్నాయి. లేత రంగు సున్నపురాయి గోడలపై ఎర్ర మట్టి, బొగ్గు, మాంగనీస్ ఆక్సైడ్ రంగులను ఉపయోగించి నలుపు, పసుపు, ఎరుపు రంగుల్లో స్పష్టమైన చిత్రాలను గీశారు. రీటచింగ్, లేయరింగ్ చూపరులను ఆశ్చర్యంలో ముంచెత్తింది. రంగుల తయారీ ఆందుబాటులో లేని సమయంలో అంత అద్భుతంగా చిత్రాలు వేయడం ఆశ్చర్యపరిచింది.
గుహ లోపలి అంచులపై చిత్రాలు వేయడానికి వారు తాత్కాలిక మెట్లు ఏర్పాటు చేసుకుని, కాగడాల వెలుతురులో పని చేసి ఉంటారని పరిశోధకులు వెల్లడించారు. ఈ చిత్రాలు సుమారు 17వేల ఏళ్లనాటి పిరమిడ్, లిపి లేదా నగరాల ఆవిర్భావానికి చాలా కాలం ముందే రూపొందించినట్లు పేర్కొన్నారు.
లాస్కోక్స్ గుహను కనుగొన్న 8ఏళ్లకు 1948లో ప్రజలను అనుమతించారు. అనతి కాలంలోనే సందర్శకుల తాకిడి పెరిగిపోయింది. అప్పట్లోనే రోజూ 1,200 మంది సందర్శకులు వచ్చేవారు. కానీ, "ప్రజల రాకతో అక్కడ కార్బన్డై ఆక్సైడ్ పెరిగిపోయి గుహ పై కప్పు, గోడల్లో 'ఫ్యూసేరియం సోలాని' అనే శిలీంధ్రం వృద్ధి చెందింది. నల్లటి మరకలు రావడంతో 1963లో గుహను మూసేశారు. శిలీంధ్రం పెరుగుదల నియంత్రణకు అధికారులు క్రిమి సంహారక మందులు వాడారు. దాంతో పరిస్థితి మరింత ఇబ్బందికరంగా మారింది." అని మైక్రోబయాలజీ సొసైటీ జర్నల్ 'మైక్రోబయాలజీ'లో 2001లో పీర్-రివ్యూడ్ అధ్యయనం ప్రచురించింది. 'ఓక్రోకోనిస్ లాస్కోక్సెన్సిస్' అనే కొత్త శిలీంధ్ర జాతి కారణంగా 2007 చివరి నాటికి నల్లటి మరకలు మరింత తీవ్రమయ్యాయి. కానీ, అప్పటికే లాస్కాక్స్ గుహ ప్రతిరూపాలను రూపొందించడం పూర్తయ్యింది.
బ్రూయిల్, ఫెర్నాండ్ విండెల్స్ ఫొటోలు తీయగా మారిస్ థావోన్ ఆ చిత్రాల డ్రాయింగ్ ప్రారంభించారు. సమీపంలోని ఓ క్వారీలో గాల్వనైజ్డ్ సన్నని వైర్ మెష్, 550 టన్నుల మోడల్డ్ కాంక్రీట్తో కృత్రిమంగా మరో 'లాస్కోక్స్'ను రూపొందించి "హాల్ ఆఫ్ ది బుల్స్", "యాక్సియల్ గ్యాలరీ" అనే రెండు గ్యాలరీలు నిర్మించారు. స్టీరియో ఫొటోగ్రామెట్రీ, చేతితో గీసిన చిత్రాలను ఉపయోగించి చిత్రాలను పునఃసృష్టించారు. ఈ గ్యాలరీల్లోకి 1983లో ప్రజలను అనుమతించారు.
ఆ తర్వాత అమెరికన్ ఎలక్ట్రానిక్ ఆర్టిస్ట్, విద్యావేత్త బెంజమిన్ బ్రిటన్ 1991లో ఒక వర్చువల్ రియాలిటీ వెర్షన్ ప్రారంభించారు. అసలు గుహ నుంచి సేకరించిన కొలతలు, ప్రణాళికలు, ఛాయాచిత్రాలు కలిపి 3D-కంప్యూటర్ నమూనాను సృష్టించాడు.
భూగర్భంలో 'అద్భుత ప్రపంచం' - సైలెంట్గా ప్రవహిస్తున్న నదులు!
"ప్లాస్టిక్ కరెన్సీ" వస్తే కాగితం నోట్ల పరిస్థితేంటి? - ఏ నోటుకు ఎంత ఖర్చవుతుందో తెలుసా?