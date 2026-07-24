"ప్రయాణికులకు ముఖ్య గమనిక" - కొండచరియలు విరిగిపడి పలు రైళ్లు రద్దు, మరికొన్ని దారి మళ్లింపు!
బొంబాయి డివిజన్లో విరిగిపడిన కొండచరియలు - మొత్తం 14 రైళ్లపై ప్రభావం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 24, 2026 at 3:54 PM IST
Trains Cancelled Today from Mumbai : సెంట్రల్ రైల్వేలోని బొంబాయి డివిజన్లో కొండచరియలు విరిగిపడిన కారణంగా హైదరాబాద్, హైదరాబాద్ మీదుగా ముంబై వెళ్లే 4 రైళ్లు రద్దు చేసినట్లు దక్షిణ మధ్య రైల్వే తెలిపింది. వీటితో పాటు మరో 10 రైళ్లను దారి మళ్లించినట్లు వెల్లడించింది. ఇప్పటికే బుకింగ్ చేసుకున్న ప్రయాణికులు ఈ విషయాన్ని గుర్తించి తమ ప్రయాణాన్ని మార్చుకోవాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేసింది. అదే విధంగా దారి మళ్లిన రైళ్లకు అనుగుణంగా బోర్డింగ్ మార్చుకోవాలని సూచించింది.
రద్దయిన రైళ్ల వివరాలు
- రైలు నం. 22158 చెన్నై ఎగ్మోర్ - CST ముంబై ఎక్స్ప్రెస్ : జులై 25 నుంచి 28 వరకు రద్దు చేశారు.
- రైలు నం. 22731 హైదరాబాద్ - CST ముంబై ఎక్స్ప్రెస్ : జులై 25 నుంచి 27 వరకు ఈ రైలు రద్దయ్యింది.
- రైలు నం. 22157 CST ముంబై - చెన్నై సెంట్రల్ ఎక్స్ప్రెస్ : జులై 25 నుంచి 28 వరకు రద్దయ్యింది.
- రైలు నం. 22732 CST ముంబై - హైదరాబాద్ ఎక్స్ప్రెస్ : జులై 25 నుంచి 28 వరకు రద్దు చేశారు.
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దారి మళ్లించిన రైళ్లు - వివరాలు
- రైలు నం. 18519 విశాఖపట్నం - LTT ముంబై ఎక్స్ప్రెస్ : జులై 26 వరకు దౌండ్ - మన్మాడ్ – ఇగత్పురి - కళ్యాణ్ స్టేషన్ల మీదుగా వెళ్లాల్సి ఉంటుంది.
- రైలు నం. 22102 మదురై - LTT ముంబై ఎక్స్ప్రెస్ : జులై 24న దౌండ్ - మన్మాడ్ - ఇగత్పురి – కళ్యాణ్ స్టేషన్ల మీదుగా దారి మళ్లించారు.
- రైలు నం. 11018 కరైకాల్ - LTT ముంబై ఎక్స్ప్రెస్ : జులై 27న దౌండ్ - మన్మాడ్ - ఇగత్పురి - కళ్యాణ్ స్టేషన్ల మీదుగా దారి మళ్లించారు.
- రైలు నం. 22718 సికింద్రాబాద్ - రాజ్కోట్ ఎక్స్ప్రెస్ : జులై 25, 27 తేదీల్లో దారి మళ్లించారు. దౌండ్ - మన్మాడ్ – జల్గావ్ - పాల్ధి - సూరత్ స్టేషన్ల మీదుగా గమ్యం చేరుకుంటుంది.
- రైలు నం. 16614 కోయంబత్తూర్ - రాజ్కోట్ ఎక్స్ప్రెస్ : జులై 24న దౌండ్ - మన్మాడ్ - జల్గావ్ - పాల్ధి - సూరత్ స్టేషన్ల మీదుగా ప్రయాణిస్తుంది.
- రైలు నం. 18520 LTT ముంబై - విశాఖపట్నం ఎక్స్ప్రెస్ : జులై 25 నుంచి 28 వరకు కళ్యాణ్ - ఇగత్పురి - మన్మాడ్ - దౌండ్ - సోలాపూర్ స్టేషన్ల మీదుగా ప్రయాణిస్తుంది.
- రైలు నం. 11017 LTT ముంబై - కరైకల్ ఎక్స్ప్రెస్ : జులై 25న కళ్యాణ్ - ఇగత్పురి - మన్మాడ్ - దౌండ్ - సోలాపూర్ స్టేషన్ల మీదుగా వెళ్తుంది.
- రైలు నం. 22717 రాజ్కోట్ - సికింద్రాబాద్ ఎక్స్ప్రెస్ : జులై 27న సూరత్ - పాల్ధి - జల్గావ్ - మన్మాడ్ - దౌండ్ - సోలాపూర్ స్టేషన్ల మీదుగా ప్రయాణిస్తుంది.
- రైలు నం. 20968 పోర్బందర్ - సికింద్రాబాద్ ఎక్స్ప్రెస్ : జులై 28న సూరత్ - పాల్ధి - జల్గావ్ - మన్మాడ్ - దౌండ్ - సోలాపూర్ స్టేషన్ల మీదుగా వెళ్తుంది.
- రైలు నం. 16613 రాజ్కోట్ - కోయంబత్తూర్ ఎక్స్ప్రెస్ : జులై 26న సూరత్ - పాల్ధి - జల్గావ్ - మన్మాడ్ - దౌండ్ - సోలాపూర్ స్టేషన్ల మీదుగా వెళ్తుందని దక్షిణ మధ్య రైల్వే చీఫ్ పబ్లిక్ రిలేషన్స్ అధికారి ఏ.శ్రీధర్ వెల్లడించారు.
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