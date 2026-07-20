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హైదరాబాద్​లో రైల్వే బైపాస్ లైన్ - కాజీపేట మార్గంలో తగ్గిన దూరం, సమయం!

లాలాగూడ-సీతాఫల్ మండి రైల్వే లైన్ పూర్తి - తీరనున్న రైల్వే ట్రాఫిక్ కష్టాలు

new_railway_bypass_line
new_railway_bypass_line (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 20, 2026 at 12:06 PM IST

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Kazipet to Kacheguda Railway Station : హైదరాబాద్​లో దశాబ్దాల రైల్వే ట్రాఫిక్ చిక్కులకు చెక్ పెడుతూ కేంద్రం లాలాగూడ, సీతాఫల్ మండి బైపాస్ లైన్ పూర్తి చేసింది. గతంలో కాజీపేట మీదుగా వచ్చే రైళ్లు కాచిగూడకు వెళ్లాలంటే సికింద్రాబాద్, మౌలాలి, మల్కాజిగిరి మీదుగా 15 కిలో మీటర్లు ప్రయాణించాల్సి ఉండేది. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్రం లాలాగూడ, సీతాఫల్ మండి మీదుగా బైపాస్ లైన్ ఏర్పాటు చేసింది. రూ.100కోట్ల వ్యయంతో ఈ కార్డ్ లైన్ పూర్తి చేసింది. దీంతో ప్రయాణం 15 కిలో మీటర్లు తగ్గనుంది. అరగంట సమయం ఆదా కావడంతో పాటు దిల్లీ నుంచి బెంగళూరు వెళ్లే రైళ్లకు ప్రయాణ దూరంతో పాటు ట్రాఫిక్ కష్టాలకు ముగింపు పలికినట్లయ్యింది.

గతంలో ట్రాఫిక్ కారణంగా రైళ్లు సిటీ వెలుపల నిరీక్షించాల్సి వచ్చేది. గంటల తరబడి వేచి ఉండడంతో ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడేవారు. హైదరాబాద్ చేరుకున్నా సమీప స్టేషన్లకు దూరంగా రైళ్లను నిలిపేయడంతో గంటల కొద్దీ నిరీక్షించక తప్డంపడం లేదు.

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దాదాపు రూ.100 కోట్ల వ్యయంతో వేగవంతంగా పూర్తి చేసిన 3 కి.మీ లాలాగూడా-సీతాఫల్‌మండి కార్డ్ లైన్ అందుబాటులోకి రావడం వల్ల కాజీపేట నుంచి వచ్చే రైళ్లు సికింద్రాబాద్ లేదా మౌలాలి-మల్కాజిగిరి మీదుగా 15 కి.మీ చుట్టూ తిరగాల్సిన అవసరం లేదు. ఇకపై లాలాగూడ, సీతాఫల్ మండి మీదుగా నేరుగా కాచిగూడ స్టేషన్ చేరుకుంటాయి. దీనివల్ల ప్రయాణ సమయం దాదాపు అరగంట తగ్గుతుంది. ట్రాఫిక్ సమస్య ఎదుర్కొంటున్న నిత్యం 80కి పైగా రైళ్ల రాకపోకలు సాఫీగా సాగిపోనున్నాయి. ఆలుగడ్డ బావి వద్ద నిర్మించిన కొత్త రైల్-ఓవర్-రైల్ (RoR) వంతెన ద్వారా భవిష్యత్తులో MMTS రైళ్లను మరింత పెంచేందుకు మార్గం సుగమం కానుంది. ఈ మార్గంలో 5 మైనర్ బ్రిడ్జిల నిర్మాణంతో పాటు ఆలుగడ్డ బావి వద్ద ఫ్లైఓవర్ నిర్మించారు. ఇక ఆటోమేటిక్ సిగ్నలింగ్ సిస్టమ్ ఇన్​స్టాల్ చేశారు.

అమృత్ భారత్ స్టేషన్ పథకంలో భాగంగా ఇప్పటికే చర్లపల్లి జంక్షన్, హైటెక్ సిటీ రైల్వేస్టేషన్ ఆధునీకరించిన రైల్వే శాఖ తాజాగా బైపాస్ లైన్ నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేసి అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. హైటెక్ సిటీ రైల్వేస్టేషన్లో ముఖ ద్వారాలను తీర్చి దిద్దడంతో పాటు స్టేషన్ భవనాన్ని ఆధునిక వసతులతో తీర్చిదిద్దింది. 2 లిఫ్టులు, మరో రెండు ఎస్కలేటర్లతో పాటు 12 మీటర్ల పాదచారుల వంతెన నిర్మించింది. వెయిటింగ్ హాల్, అదనపు టికెట్ కౌంటర్ ఏర్పాటు చేసింది.

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TAGGED:

KACHEGUDA RAILWAY LINE
RAILWAY BYPASS LINE IN HYD
KACHIGUDA KAZIPET SHORT CUT
రైల్వే బైపాస్ లైన్
LALAGUDA RAILWAY BYPASS

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