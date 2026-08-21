ETV Bharat / offbeat

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో "వరలక్ష్మీ వ్రతం" - ఇతర రాష్ట్రాల్లో "లక్ష్మీదేవిని" ఎలా పూజిస్తారో తెలుసా?

-తెలుగింటి ఆడపడుచులు భక్తిశ్రద్ధలతో చేసుకునే సౌభాగ్య వ్రతం "వరలక్ష్మీ వ్రతం" - వివిధ రాష్ట్రాల్లోనూ వరలక్ష్మీ వ్రతాన్ని పోలిన పూజలు, వ్రతాలను పండగలా జరుపుకోవడం ఆనవాయితీ!

Lakshmi Worship Tradition in India
Lakshmi Worship Tradition in India (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 21, 2026 at 11:11 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Lakshmi Worship Tradition in India: శ్రావణమాసంలో పౌర్ణమికి ముందు వచ్చే శుక్రవారం నాడు "వరలక్ష్మీ వ్రతం" నిర్వహించడం ఆనవాయితీ. అష్టలక్ష్మి స్వరూపాలైన ఆదిలక్ష్మి, ధనలక్ష్మి, ధాన్యలక్ష్మి, గజలక్ష్మి, సంతానలక్ష్మి, ధైర్యలక్ష్మి, విజయలక్ష్మి, విద్యాలక్ష్మిల అనుగ్రహంతో కుటుంబ క్షేమం, భర్త ఆయురారోగ్యాలు, సంతానాభివృద్ధి, ధనధాన్యాల సమృద్ధి, సౌభాగ్యం కోసం సుమంగళి స్త్రీలు "వరలక్ష్మీ వ్రతాన్ని" ఆచరిస్తుంటారు. అయితే కేవలం తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే కాదు, దేశవ్యాప్తంగా వివిధ రాష్ట్రాల్లోనూ వరలక్ష్మీ వ్రతాన్ని పోలిన పూజలు, వ్రతాలను జరుపుకుంటారు. ఆ వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

వరమహాలక్ష్మి పూజ: కర్ణాటకలో 'వరమహాలక్ష్మి పూజ'ను జరుపుకుంటారు. కన్నడిగులు 'వరలక్ష్మీ వ్రతం' నాడే ఈ పూజ చేస్తారు. ఈ పూజ కూడా దాదాపు వరలక్ష్మీ వ్రతాన్ని పోలి ఉంటుంది. ఇక్కడ తోరాలు కట్టుకునే పద్ధతిని అక్కడ(కర్ణాటక) 'రక్ష'గా పిలుస్తారు. పులియోగరె, ఒబ్బట్టు, హుళి అన్న, పాయస లాంటి వంటకాలను అమ్మవారిని నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారు.

మహాలక్ష్మి వ్రతం: తెలుగువారు వరలక్ష్మీ వ్రతాన్ని ఆచరించే విధంగానే ఉత్తరాది మహిళలు 'మహాలక్ష్మి వ్రతాన్ని' జరుపుకొంటారు. భాద్రపద మాసం శుక్లపక్షంలో ఈ వ్రతాన్ని ఆచరిస్తారు. పసుపు, కుంకుమతో 'స్వస్తిక్' గుర్తును గీసి అందులోని నాలుగు రేఖలను నాలుగు వేదాలుగా భావించి పూజ చేయడం ఈ వ్రతంలోని ప్రత్యేకత. అదే విధంగా వివిధ రకాల పూలతో తోరణాలు కట్టి మహాలక్ష్మికి స్వాగతం పలుకుతారు. ఉత్తర భారతదేశంలో దీపావళి సందర్భంగా చేసే 'లక్ష్మీ పూజ'కు ప్రాధాన్యం ఉన్నప్పటికీ, మహాలక్ష్మి పూజను కూడా చాలా చోట్ల భక్తి శ్రద్ధలతో జరుపుకుంటారు.

కలశం పూజ: వరలక్ష్మీ వ్రతాన్ని పోలిన మరో పర్వదినమే కేరళలో జరుపుకొనే 'కలశం పూజ'. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వ్రతం చేసేటప్పుడు పూర్ణకుంభాన్ని ఎలా ఉపయోగిస్తామో, కలశాన్ని ఎంత అందంగా తీర్చిదిద్దుతామో.. కేరళలో కూడా కలశాన్ని అంతే అందంగా తయారు చేస్తారు. బంగారు ఆభరణాలతో లక్ష్మీదేవిని అలంకరిస్తారు. ఈ పూజ చేయడం ద్వారా అష్టలక్ష్మి అనుగ్రహం లభిస్తుందని భక్తుల నమ్మకం.

శరత్ పూర్ణిమ: సాధారణంగా సెప్టెంబర్​ లేదా అక్టోబర్ మాసాల్లో శరద్​ పూర్ణిమ వస్తుంది. పశ్చిమ బెంగాల్​, గుజరాత్, ఒడిశా సహా ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఈ పండగ రోజున లక్ష్మీదేవిని పూజిస్తారు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో 'శరద్​ పూర్ణిమ'ను పురస్కరించుకొని భక్తులు రాత్రి పూట జాగారం కూడా చేస్తారు. 'శరద్​ పూర్ణిమ' నాడు లక్ష్మీదేవి రాత్రివేళ ప్రతి ఇంటి గడప దగ్గరకు వస్తుందని నమ్మకం. 'గజలక్ష్మీ పూజ' గా ఒడిశాలో, గుజరాత్‌లో 'వైభవ లక్ష్మి పూజ' గా లక్ష్మీదేవిని పూజిస్తారు.

కొజగరి లక్ష్మీ పూజ: దుర్గాపూజ జరిగిన కొన్ని రోజుల తర్వాత లక్ష్మీదేవిని ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి పశ్చిమ బంగాలో ప్రత్యేకంగా ఇంకో పూజ చేస్తారు. వివిధ మంత్రాలతో లక్ష్మీదేవికి పుష్పాంజలి ఘటిస్తూ, కుటుంబ సమేతంగా ఆ అమ్మను కొలుస్తారు.

చివరగా లక్ష్మీ దేవి కరుణా కటాక్షాల కోసం వివిధ రాష్ట్రాల్లోని ప్రజలు వివిధ పేర్లతో ఆచరించే పూజలు, వ్రతాల్లో ఇవి కొన్ని. సంప్రదాయాలు, సంస్కృతులు వేరు అయినా అందరి సంకల్పం మాత్రం ఆ దేవి ఆశీస్సులు అందుకోవడమే!

'వరలక్ష్మీ వ్రతం'లో ఏ పూలు, నైవేద్యాలు వాడాలి? - వ్రతం ముగిశాక కలశం ఏం చేయాలి?

వరలక్ష్మీ వ్రతం ఎలా చేయాలి? కలశ స్థాపన నుంచి వాయనం వరకు శాస్త్రోక్తమైన పూజా విధానం ఇదే!

TAGGED:

VARALAXMI VRATHAM POOJA PROCEDURE
LAKSHMI WORSHIP TRADITION IN INDIA
LAKSHMI WORSHIP TRADITION DETAILS
వివిధ రాష్ట్రాల్లో వరలక్ష్మీ వ్రతం
LAKSHMI WORSHIP TRADITION IN INDIA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.