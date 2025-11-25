"వింటర్ స్పెషల్ లడ్డూలు" - గోధుమ పిండితో సింపుల్గా ఇలా చేసేయొచ్చు!
గోధుమ పిండి, గోంద్ లడ్డూ రెసిపీ - ఈ ట్రిక్ తెలిస్తే ఇంట్లో లడ్డూలు స్టాక్ పెట్టేస్తారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 25, 2025 at 10:36 AM IST
Laddu Recipe in Telugu : లడ్డూలు అంటే ఇష్టపడని వారుంటారా?! కానీ, చలికాలం కదా ఈ టైంలో లడ్డూలు అంటే కొంచెం ఆలోచించుకోవాల్సిందే అంటారు. అయితే, చలికాలంలో కూడా ప్రతి ఒక్కరూ ఇష్టపడే లడ్డూలు ఇవి. గోంద్, మిరియాల పొడి, గోధుమ పిండి కలిపి చేసే ఈ లడ్డూలు ఎంతో రుచిగా ఉంటాయి. మీరూ ఓ సారి ఇలా సింపుల్గా ట్రై చేయండి.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- నెయ్యి - 6 టేబుల్ స్పూన్లు
- గోంద్ - అర కప్పు
- జీడిపప్పు - 12
- బాదం - 10
- ఎండు కొబ్బరి - పావు కప్పు
- పూల్ మఖానా - అర కప్పు
- బెల్లం తురుము - 1.5కప్పు
- గోధుమ పిండి - 1 కప్పు
- యాలకుల పొడి - అర స్పూన్
- మిరియాల పొడి - అర స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టుకుని 2 టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేసి కరిగించుకోవాలి. అర కప్పు గోంద్ వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి. మొత్తం ఒకే సారి కాకుండా కొద్ది కొద్దిగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. సన్నటి మంటపైనే వేయించుకుని పక్కకు తీసుకోవాలి. ఇలా ఫ్రై చేసిన గోంద్ ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- ఇపుడు మరో 2 టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేసుకుని జీడిపప్పులు, బాదం పప్పులు, మీకు నచ్చిన డ్రై ఫ్రూట్స్ దోరగా వేయించి తీసుకోవాలి. ఆ తర్వాత అదే ప్యాన్లో ఎండు కొబ్బరి ముక్కలు సన్నగా కట్ చేసుకుని ఎర్రగా వేయించాలి. ఆ తర్వాత అర కప్పు పూల్ మఖానా వేసుకుని వేయించాలి. 2 నిమిషాలు వేయిస్తే చాలు క్రిస్పీగా వేగిపోతాయి.
- ఈ లోగా గోంద్ పూర్తిగా చల్లారిపోతుంది. చల్లారిన తర్వాత మిక్సీలోకి తీసుకుని కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేసి తీసుకోవాలి. ఆ తర్వాత వేయించిన కొబ్బరి వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత అందులోనే డ్రై ఫ్రూట్స్, పూల్ మఖానా కూడా వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇపుడు గోంద్లో కలిపి పెట్టుకోవాలి.
- ఇపుడు స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని 1.5కప్పు బెల్లం తురుము వేసికుని పావు కప్పు నీళ్లు పోసుకుని కరిగించుకోవాలి. బెల్లం కరిగిన తర్వాత పూర్తిగా గట్టి పాకం అవసరం లేకుండానే కాస్త తీగ పాకం రాగానే తీసుకోవాలి.
- ఇపుడు డ్రై ఫ్రూట్స్ వేయించిన ప్యాన్ లో మరో 2 టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేసుకుని 1 కప్పు గోధుమ పిండి వేసుకోవాలి. సన్నటి మంటపై గోధుమ పిండి దోరగా రంగు మారే వరకు వేయించుకోవాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ చేసుకుని ముందుగా మిక్సీ పట్టుకున్న గోంద్, డ్రై ఫ్రూట్స్ మిక్స్ వేసుకుని కలపాలి. ఆ తర్వాత బెల్లం పాకం కూడా వేసుకుని కలపాలి. అర స్పూన్ యాలకుల పొడి, కొద్దిగా మిరియాల పొడి వేసుకుని కలపాలి. ఈ మిశ్రమం గోరు వెచ్చగా ఉన్నపుడు లడ్డూలు చుట్టుకుంటే సరిపోతుంది.
