ETV Bharat / offbeat

అరగంటలో అద్దిరిపోయే "రవ్వ లడ్డూలు" - పాకం లేకుండానే పర్ఫెక్ట్​గా వస్తాయి!

కొత్తవాళ్లైనా సింపుల్​గా చేసే రవ్వ లడ్డూలు - ఇలా చేస్తే మృదువుగా ఉంటాయి!

laddu_recipe
laddu_recipe (Getty images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 13, 2026 at 4:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

LADDU RECIPE : రవ్వ లడ్డూలు తయారు చేయాలంటే పాకం పట్టాల్సిందే! అనుకుంటారు చాలా మంది. కానీ ఎలాంటి పాకం అవసరం లేకుండా సింపుల్​గా అప్పటికప్పుడు ఇలా ట్రై చేసి చూడండి. ఎంతో రుచిగా ఉండడమే కాదు! దాదాపు నెల రోజులు నిల్వ ఉంటాయి. కొత్త వాళ్లైనా సరే! సింపుల్​గా తయారు చేయొచ్చు.

కొబ్బరితో కమ్మని "మురుకులు" - ఈ సంక్రాంతి పండక్కి కరకరలాడించండి!

laddu_recipe
laddu_recipe (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • ఉప్మా రవ్వ - 2 కప్పులు
  • చక్కెర - 1 కప్పు
  • నెయ్యి - అర కప్పు
  • కొబ్బరి - అర కప్పు
  • యాలకులు - 4
  • జీడిపప్పు - 10
  • బాదం - 8
  • పిస్తా - 6
laddu_recipe
laddu_recipe (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • రవ్వ లడ్డూ తయారీ కోసం ముందుగా స్టవ్​పై ప్యాన్ పెట్టుకుని కప్పుతో రవ్వను కొలిచి తీసుకోవాలి. 2 కప్పుల బొంబాయి రవ్వను ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. అందులోకి సగం అంటే 1 కప్పు చెక్కర మిక్సీలో వేసుకోవాలి. ఒక వేళ మీరు 3 కప్పుల రవ్వ తీసుకుంటే కప్పున్నర పంచదార అవసరం ఉంటుంది. అదే విధంగా మిగతా పదార్థాలను కూడా మార్చుకోవాల్సి ఉంటుంది.
  • ఇపుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకుని కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకుని రవ్వ వేయించాలి. లో టు మీడియం ఫ్లేమ్​లో వేయించాలి. మధ్య మధ్యలో కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇపుడు అర కప్పు పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు మిక్సీలో వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకుని దానిని కూడా రవ్వలో కలుపుతూ వేయించాలి. పచ్చి కొబ్బరి కూడా వేగి మంచి వాసన వచ్చే వరకు వేయించుకుని 15 నిమిషాలు వేయించాలి.
laddu_recipe
laddu_recipe (Getty images)
  • పచ్చి కొబ్బరి రంగు మారే వరకు సన్నటి మంటపై దాదాపు పావుగంట సేపు బాగా వేయించాలి. అవసరమైతే స్పూన్​తో కొద్ది కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకోవాలి. ఇపుడు చక్కెరను కూడా మిక్సీలో వేసుకుని నాలుగైదు యాలకులు వేసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇలా రెడీ చేసుకున్న చక్కెర పొడి కూడా రవ్వలో వేసుకుని కాసేపు వేయించాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి కడాయి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
laddu_recipe
laddu_recipe (Getty images)
  • రవ్వ కాస్త గోరు వెచ్చగా మారిన తర్వాత కొద్దికొద్దిగా మిక్సీ జార్​లోకి తీసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇలా రవ్వ మొత్తం గ్రైండ్ చేసుకుని గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. వేయించిన రవ్వ, కొబ్బరి పొడి, పంచదారను మళ్లీ గ్రైండ్ చేయడం వల్ల లడ్డూలు చుట్టుకోవడానికి అవసరమైన టెక్చర్ వస్తుంది.
laddu_recipe
laddu_recipe (Getty images)
  • ఇపుడు ఓ కడాయిలో మిగిలిన నెయ్యి వేసుకుని డ్రై ఫ్రూట్స్ ని సన్నగా తరిగి వేయించాలి. ఆ తర్వాత వాటిని పొడి చేసుకుని రవ్వ మిక్స్​లోకి వేసుకుని లడ్డూలు చుట్టుకుంటే సరిపోతుంది. లడ్డూ గట్టి పడకుండా విడిపోతున్నట్లు అనిపిస్తే మిగిలిన నెయ్యి కూడా కొద్ది కొద్దిగా కలుపుకుని చుట్టుకోవచ్చు. ఈ లడ్డూలు దాదాపు 30రోజులకు పైగా నిల్వ ఉంటాయి.

సంక్రాంతి స్పెషల్ నోరూరించే "పులగం" - పల్లీలు, నువ్వులు ఇలా వేసి ట్రై చేస్తే అద్భుతమే!

సంక్రాంతి పండుగ "స్పెషల్ చేపల పులుసు" - రేపటికి మరింత రుచిగా ఉంటుంది!

TAGGED:

SIMPLE LADDU RECIPE
KOBBARI LADDU RECIPE
RAVA LADDU MAKING PROCESS
రవ్వ లడ్డూ తయారీ విధానం
LADDU RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.