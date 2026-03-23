మీ వంటల రుచిని పెంచే "కూర కారం" - అన్నింటిలోకి పర్ఫెక్ట్!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 23, 2026 at 11:57 AM IST
Kura Karam Recipe: సాధారణంగా కర్రీలు లేదా ఫ్రైస్ చేసినప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా కుదరాలంటే ఉప్పు, కారం కరెక్ట్గా సరిపోవాలి. అయితే వీటి రుచిని మరింతగా పెంచాలని చాలా మంది కూరం కారం వేసి రెసిపీలు చేస్తుంటారు. అయితే ఇది చేయడం కొందరికి సరిగ్గా రాదు. అలాంటి వారు ఇప్పుడు చెప్పబోయె కొలతలు పాటిస్తూ దీనిని చేశారంటే ప్రత్యేకమైన ఘాటు వాసనతో అద్భుతమైన రుచినిస్తుంది. ప్రిపరేషన్ కూడా చాలా ఈజీ. పైగా ఇలా చేసి స్టోర్ చేసుకుంటే ఏడు నెలలకు వరకు నిల్వ ఉంటుంది! మరి ఇక ఆలస్యం చేయకుండా ఈ కూర కారం ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఎండుమిర్చి - 125 గ్రాములు
- ధనియాలు - ముప్పావు కప్పు
- జీలకర్ర - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఆవాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- పల్లీలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- శనగపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- మినపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- నువ్వులు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- చింతపండు - 15 గ్రాములు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 20
- ఉప్పు - 2 టీ స్పూన్లు
- పసుపు - 1 టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో ముప్పావు కప్పు ధనియాలు వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి వేయించాలి.
- ధనియాలు వేగాక ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర, ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆవాలు యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి. ఇందులోనే రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పల్లీలు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ శనగపప్పు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ మినపప్పు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నువ్వులు యాడ్ చేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. పప్పులు మంచిగా వేగాక స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి. అలాగే 15 గ్రాముల చింతపండు వేసి చల్లారనివ్వాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో 125 గ్రాముల ఎండుమిర్చి వేసి వేయించాలి. ఎండుమిర్చి వేగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
- అనంతరం మిక్సీజార్లో వేయించిన ఎండుమిర్చి వేసి మెత్తని పొడిలా మిక్సీ పట్టాలి. ఆ తర్వాత ఫ్రై చేసిన పప్పు దినుసులు, 20 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, రెండు టీ స్పూన్ల ఉప్పు వేసి గ్రైండ్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత మిక్సింగ్ బౌల్లో గ్రైండ్ చేసుకున్న కారం పొడి వేయాలి. అదేవిధంగా ఒక టీ స్పూన్ పసుపు వేసి మిక్స్ చేయాలి.
- అంతే కమ్మని కూర కారం మీ ముందుంటుంది!
- ఈ కూర కారంను ఎయిర్టైట్ డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే 7 నెలల పాటు నిల్వ ఉంటుంది!
- ఈ కూర కారాన్ని మీరు తినే కారానికి అనుగుణంగా కర్రీ, ఫ్రైస్ కాక ఇతర వంటల్లోనూ వాడొచ్చు!
- మరి మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే ఓసారి ఈ విధంగా ట్రై చేయండి!
