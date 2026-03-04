పాతకాలం నాటి "కుండ చికెన్" - సింగిల్ స్టెప్లో రెడీ - టేస్ట్ ఎవర్గ్రీన్!
- చికెన్ను ఎప్పుడూ ఒకటే పద్ధతిలో చేస్తున్నారా? - ఇలా ఓసారి పాతకాలం స్టైల్లో ట్రై చేయండి, కిర్రాక్ ఉంటుంది!
Published : March 4, 2026 at 3:38 PM IST
Kunda Chicken Recipe: నాన్వెజ్ రెసిపీలలో చికెన్కు సెపరేట్ ఫ్యాన్ బేస్ ఉంటుంది. ఫ్రై, కూర, పచ్చడి, స్నాక్స్ ఇలా ఏ వెరైటీ చేసినా వద్దనకుండా తినేస్తారు. మటన్, ఫిష్ తినని పిల్లలకు చికెన్ ఫేవరెట్ అని చెప్పొచ్చు. అయితే, చికెన్తో ఎప్పుడూ చేసేలా కాకుండా ఓసారి కుండ చికెన్ ప్రిపేర్ చేయండి. తాలింపు చేసే పనిలేకుండా కేవలం ఒక్క స్టెప్లో ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్ సూపర్గా ఉంటుంది. పైగా గ్రేవీ కూడా ఉంటుంది. మొదటి సారి చేసేవారు అయినా సరే పర్ఫెక్ట్గా చేస్తారు. మరి, పాత కాలం నాటి కుండ చికెన్ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- చికెన్ - 1 కేజీ
- ఉల్లిగడ్డలు - 2
- పచ్చిమిర్చి - 4
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- పసుపు - అర టీస్పూన్
- షాజీరా - పావు టీస్పూన్
- దాల్చినచెక్క - చిన్న ముక్క
- లవంగాలు - 3
- యాలకులు - 3
- స్టార్ అనాస - 1
- కారం - తగినంత
- ఉప్పు - సరిపడా
- ధనియాల పొడి - 1 టేబుల్స్పూన్
- మిరియాల పొడి - అర టీస్పూన్
- గరం మసాలా - అర టీస్పూన్
- చికెన్ మసాలా - 1 టీస్పూన్
- పెరుగు - 1 కప్పు
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- పుదీనా ఆకులు - కొన్ని
- నూనె - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
- నీళ్లు - అర కప్పు
- నిమ్మకాయ - 1
తయారీ విధానం:
- చికెన్ను నిమ్మరసం, ఉప్పు వేసి కలిపి రెండుమూడు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి.
- ఉల్లిపాయలను పొడుగ్గా, సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. పచ్చిమిర్చిని పొడుగ్గా, సన్నగా చీల్చుకోవాలి. కొత్తిమీరను సన్నగా తరుగుకోవాలి.
- ఇప్పుడు కాస్త పెద్ద సైజ్లో ఉన్న కుండను అంటే కర్రీ కోసం సరిపడేలా తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి ఆరబెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు కడిగి పెట్టుకున్న కుండలో క్లీన్ చేసిన చికెన్ ముక్కలు వేసుకోవాలి. అందులోకి ఉల్లిపాయ తరుగు, పచ్చిమిర్చి చీలికలు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, పసుపు, షాజీరా, దాల్చినచెక్క, లవంగాలు, యాలకులు, అనాసపువ్వు, కారం, ఉప్పు, ధనియాల పొడి, మిరియాల పొడి, గరం మసాలా, చికెన్ మసాలా, పెరుగు, కొత్తిమీర తరుగు, పుదీనా ఆకులు, నూనె వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- మసాలా మొత్తం ముక్కలకు పట్టినాక నిమ్మరసం, నీళ్లు వేసి మరోసారి కలుపుకుని మూత పెట్టి ఓ అరగంట సేపు మారినేట్ చేసుకోవాలి.
- ఈలోపు కొద్దిగా గోధుమపిండిలో నీళ్లు వేసి చపాతీ ముద్దలా కలిపి పెట్టుకోవాలి.
- చికెన్ మారినేట్ చేసుకున్నాక కలిపిన గోధుమపిండిని కుండ అంచుల వెంబడి చుట్టూ పెట్టి పైనుంచి మూత పెట్టుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి ఈ కుండను ఉంచి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో సుమారు 25 నుంచి 30 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- 25 నిమిషాల తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి మూత తీసి చూస్తే చికెన్ పర్ఫెక్ట్గా ఉడకటమే కాకుండా గ్రేవీ కూడా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఒకవేళ మీకు గ్రేవీ ఎక్కువైందనిపిస్తే మరికాసేపు ఉడికిస్తే.
- చికెన్ చక్కగా ఉడికినాక వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే కుండ చికెన్ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు :
- ఈ రెసిపీ కోసం కచ్చితంగా కుండ మాత్రమే ఉపయోగించాలి. అప్పుడే టేస్ట్ బాగుంటుంది.
- కారం మీ రుచికి తగినట్లుగా యాడ్ చేసుకోవాలి. అయితే మసాలా దినుసులతో పాటు మిరియాల పొడి కూడా యాడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి కారం చూసి వేసుకోవాలి.
- నీటిని ఎక్కువగా పోయాల్సిన పనిలేదు. ఎందుకుంటే చికెన్ ఉడుకుతున్నప్పుడు అందులో నుంచి నీరు ఊరుతుంది. పైగా కర్రీని మధ్యమధ్యలో కలపాల్సిన పనిలేదు.
- గోధుమపిండిని కుండ చుట్టూ పెట్టడం వల్ల లోపల ఆవిరి బయటికి పోదు. దీంతో చికెన్ చక్కగా కుక్ అవుతుంది. అలా వద్దనుకుంటే మూతను గ్యాప్ లేకుండా పెట్టుకుని కుక్ చేసినా సరిపోతుంది.
