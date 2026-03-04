ETV Bharat / offbeat

Kunda Chicken Recipe
Kunda Chicken Recipe (ETV Bharat)
Published : March 4, 2026 at 3:38 PM IST

Kunda Chicken Recipe: నాన్​వెజ్​ రెసిపీలలో చికెన్​కు సెపరేట్​ ఫ్యాన్​ బేస్​ ఉంటుంది. ఫ్రై, కూర, పచ్చడి, స్నాక్స్​ ఇలా ఏ వెరైటీ చేసినా వద్దనకుండా తినేస్తారు. మటన్​, ఫిష్​ తినని పిల్లలకు చికెన్​ ఫేవరెట్​ అని చెప్పొచ్చు. అయితే, చికెన్​తో ఎప్పుడూ చేసేలా కాకుండా ఓసారి కుండ చికెన్​ ప్రిపేర్​ చేయండి. తాలింపు చేసే పనిలేకుండా కేవలం ఒక్క స్టెప్​లో ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్​ సూపర్​గా ఉంటుంది. పైగా గ్రేవీ కూడా ఉంటుంది. మొదటి సారి చేసేవారు అయినా సరే పర్ఫెక్ట్​గా చేస్తారు. మరి, పాత కాలం నాటి కుండ చికెన్​ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Kunda Chicken
Kunda Chicken (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • చికెన్​ - 1 కేజీ
  • ఉల్లిగడ్డలు - 2
  • పచ్చిమిర్చి - 4
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • పసుపు - అర టీస్పూన్​
  • షాజీరా - పావు టీస్పూన్​
  • దాల్చినచెక్క - చిన్న ముక్క
  • లవంగాలు - 3
  • యాలకులు - 3
  • స్టార్​ అనాస - 1
  • కారం - తగినంత
  • ఉప్పు - సరిపడా
  • ధనియాల పొడి - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • మిరియాల పొడి - అర టీస్పూన్​
  • గరం మసాలా - అర టీస్పూన్​
  • చికెన్​ మసాలా - 1 టీస్పూన్​
  • పెరుగు - 1 కప్పు
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • పుదీనా ఆకులు - కొన్ని
  • నూనె - 4 టేబుల్​ స్పూన్లు
  • నీళ్లు - అర కప్పు
  • నిమ్మకాయ - 1
Kunda Chicken
Kunda Chicken (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • చికెన్​ను నిమ్మరసం, ఉప్పు వేసి కలిపి రెండుమూడు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి.
  • ఉల్లిపాయలను పొడుగ్గా, సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి. పచ్చిమిర్చిని పొడుగ్గా, సన్నగా చీల్చుకోవాలి. కొత్తిమీరను సన్నగా తరుగుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు కాస్త పెద్ద సైజ్​లో ఉన్న కుండను అంటే కర్రీ కోసం సరిపడేలా తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి ఆరబెట్టుకోవాలి.
Kunda Chicken
Kunda Chicken (Getty Images)
  • ఇప్పుడు కడిగి పెట్టుకున్న కుండలో క్లీన్​ చేసిన చికెన్​ ముక్కలు వేసుకోవాలి. అందులోకి ఉల్లిపాయ తరుగు, పచ్చిమిర్చి చీలికలు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​, పసుపు, షాజీరా, దాల్చినచెక్క, లవంగాలు, యాలకులు, అనాసపువ్వు, కారం, ఉప్పు, ధనియాల పొడి, మిరియాల పొడి, గరం మసాలా, చికెన్​ మసాలా, పెరుగు, కొత్తిమీర తరుగు, పుదీనా ఆకులు, నూనె వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • మసాలా మొత్తం ముక్కలకు పట్టినాక నిమ్మరసం, నీళ్లు వేసి మరోసారి కలుపుకుని మూత పెట్టి ఓ అరగంట సేపు మారినేట్​ చేసుకోవాలి.
  • ఈలోపు కొద్దిగా గోధుమపిండిలో నీళ్లు వేసి చపాతీ ముద్దలా కలిపి పెట్టుకోవాలి.
Kunda Chicken
Kunda Chicken (Getty Images)
  • చికెన్​ మారినేట్​ చేసుకున్నాక కలిపిన గోధుమపిండిని కుండ అంచుల వెంబడి చుట్టూ పెట్టి పైనుంచి మూత పెట్టుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత స్టవ్​ ఆన్​ చేసి ఈ కుండను ఉంచి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో సుమారు 25 నుంచి 30 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
  • 25 నిమిషాల తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి మూత తీసి చూస్తే చికెన్​ పర్ఫెక్ట్​గా ఉడకటమే కాకుండా గ్రేవీ కూడా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఒకవేళ మీకు గ్రేవీ ఎక్కువైందనిపిస్తే మరికాసేపు ఉడికిస్తే.
  • చికెన్​ చక్కగా ఉడికినాక వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే కుండ చికెన్​ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Kunda Chicken
Kunda Chicken (Getty Images)

చిట్కాలు :

  • ఈ రెసిపీ కోసం కచ్చితంగా కుండ మాత్రమే ఉపయోగించాలి. అప్పుడే టేస్ట్​ బాగుంటుంది.
  • కారం మీ రుచికి తగినట్లుగా యాడ్​ చేసుకోవాలి. అయితే మసాలా దినుసులతో పాటు మిరియాల పొడి కూడా యాడ్​ చేస్తున్నాం కాబట్టి కారం చూసి వేసుకోవాలి.
  • నీటిని ఎక్కువగా పోయాల్సిన పనిలేదు. ఎందుకుంటే చికెన్​ ఉడుకుతున్నప్పుడు అందులో నుంచి నీరు ఊరుతుంది. పైగా కర్రీని మధ్యమధ్యలో కలపాల్సిన పనిలేదు.
  • గోధుమపిండిని కుండ చుట్టూ పెట్టడం వల్ల లోపల ఆవిరి బయటికి పోదు. దీంతో చికెన్ చక్కగా కుక్​ అవుతుంది. అలా వద్దనుకుంటే మూతను గ్యాప్​ లేకుండా పెట్టుకుని కుక్​ చేసినా సరిపోతుంది.

