నోరూరించే "కుకుంబర్ రైస్" - పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారు!

- రొటీన్ వైట్​ రైస్​ పక్కన పెట్టేసి, కీరాతో అదరగొట్టేయండి - ఇంటిల్లిపాదీ బౌల్ ఖాళీ చేసేస్తారు!

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 2, 2026 at 3:07 PM IST

Kukumber Rice : భోజనం అంటే.. వైట్ రైస్, అందులోకి ఒక కూర. దాదాపుగా అన్ని ఇళ్లలోనూ ఇదే సీన్ కనిపిస్తుంది. దీంతో, భోజనం అసంతృప్తిగానే కానిచ్చేస్తుంటారు చాలా మంది. పిల్లలైతే చెప్పాల్సిన పనిలేదు. ఇలాంటి వారికోసం ఓ సూపర్ రెసిపీ ఉంది. అదే కుకుంబర్ రైస్. దీన్నిగానీ ప్రిపేర్ చేశారంటే అందరూ గిన్నె ఖాళీ చేసేస్తారు. మరి, దీన్ని తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? తయారీ విధానమేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఉడికించిన బాస్మతి రైస్ - ఒక కప్పు
  • కీరా తురుము - చిన్న కప్పు
  • పచ్చి శనగపప్పు - ఒక స్పూన్
  • మినప పప్పు - ఒక స్పూన్
  • ఎండు మిర్చీ - నాలుగైదు
  • ఆవాలు - అర స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • పచ్చి మిర్చీ - నాలుగైదు
  • అల్లం ముక్కలు - నాలుగైదు
  • కరివేపాకు - రెండు రెమ్మలు
  • ఇంగువ - రెండు చిటికెళ్లు
  • ఉల్లిపాయ - 1 పెద్దది
  • సరిపడా ఉప్పు
  • కొత్తిమీర - తగినంత
  • పుదీనా - తగినంత
  • అర కప్పు - పచ్చికొబ్బరి తురుము

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా బాస్మతి రైస్ ఉడికించి పెట్టుకోవాలి. ఇది కంపల్సరీ అవసరమని లేదు. ఇంట్లో ఉన్న రైస్ వాడుకోవచ్చు. ఒకవేళ రాత్రి అన్నం మిగిలిపోతే దానితో కూడా తయారు చేసుకవచ్చు
  • చిన్న కప్పు కీరా తీసుకోవాలి. దీన్ని తురుముకోవాలి. కొంచెం పెద్ద రంధ్రాలున్న గ్రేటర్​తో తురుముకోవాలి
  • తురిమిన తర్వాత రెండు చేతులతో పిండుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల అందులోని వాటర్ బయటకు వెళ్లిపోతుంది. ఇలా చేయకపోతే అన్నం మొత్తం తడిగా మారి, ముద్దగా అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది
  • స్టౌ ఆన్ చేసుకొని పాన్ పెట్టి, కాస్త ఆయిల్, కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకోవాలి. ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి పూర్తిగా వాడుకున్నా ఫర్వాలేదు. నెయ్యి మాత్రమే వాడితే టేస్ట్ బాగుంటుంది
  • ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత ఒక స్పూన్ పచ్చి శనగపప్పు వేసుకోవాలి
  • ఒక స్పూన్ మినప పప్పు కూడా వేసుకోవాలి. రైస్ తింటున్నప్పుడు మధ్య మధ్యలో ఇవి దంతాలకు తగులుతూ ఉంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉంటాయి.
  • ఇక ఈ పోపును చాలా జాగ్రత్తగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. స్టౌ సిమ్​లో ఉంచుకొని వేయించుకుంటే లోపలి వరకు బాగా మగ్గుతుంది. దోరగా వేయించుకుంటే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది
  • నాలుగైదు ఎండు మిర్చీ, అర స్పూన్ ఆవాలు కూడా వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. కమ్మటి వాసన వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆవాలు వేగిన తర్వాత అర స్పూన్ జీలకర్ర, రెండుగా చీల్చుకున్న పచ్చి మిర్చీ, చాలా సన్నగా తరిగిన అల్లం ముక్కలు ఒక స్పూన్ వేసుకోవాలి
  • కాసేపు తర్వాత రెండు రెమ్మల కరివేపాకు, రెండు చిటికెళ్ల ఇంగువ వేసుకొని మరి కాసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇవి బాగా వేగిన తర్వాత సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలను వేసుకొని వేయించుకోవాలి. ఉల్లిపాయలు పచ్చివాసన పోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది
  • ఇప్పుడు కీరా తురుము వేసుకోవాలి. కాసేపు తర్వాత ఉప్పు వేసుకోవాలి. రైస్​కు కూడా సరిపోయే విధంగా సాల్ట్ వేసుకోవాలి. కాసేపు తర్వాత ఇందులోనే కొత్తిమీర వేసుకోవాలి. పుదీనా కావాలనుకుంటే వేసుకోవచ్చు. పులావ్ వంటి టేస్ట్​ను ఫీలయ్యేవారు వాడుకోవచ్చు
  • తర్వాత ఇందులో అర కప్పు పచ్చికొబ్బరి తురుము వేసుకోవాలి. కొబ్బరి కాస్త ఫ్రై అయిన తర్వాత ముందుగానే ఉడికించి పెట్టుకున్న బాస్మతి రైస్​ను ఇందులో వేసుకోవాలి. మొత్తం కలిసిపోయేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. పోపులో తడి దాదాపుగా ఆవిరైన తర్వాత రైస్​ వేసుకోవాలి. తడి ఎక్కువగా ఉంటే ముద్దగా అవుతుందని గుర్తుంచుకోవాలి.
  • అనంతరం మూత పెట్టి నాలుగైదు నిమిషాలు కుక్​ చేసుకోవాలి. అంతే, అద్భుతమైన కుకుంబర్ రైస్ సిద్ధమైపోతుంది.
  • మరికాస్త టేస్టీగా, ఘాటుగా కావాలనుకుంటే ఆమ్​ చూర్​ పౌడర్​ కానీ, ఛాట్ మసాలా, దోరగా వేయించుకున్న జీరా పౌడర్ కూడా వేసుకోవచ్చు.

