"కరుణించిన కృష్ణమ్మ" - ప్రాజెక్టుల్లో నీటి మట్టం ఎలా ఉందంటే!
కృష్ణానదికి వరద ప్రవాహం - శ్రీశైలం దిశగా 80వేల క్యూసెక్కుల ప్రవాహం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 30, 2026 at 1:22 PM IST
Krishna River Base Projects Water Level : వర్షాల రాక కాస్త ఆలస్యమైనా కృష్ణమ్మ కరుణిస్తోంది. ఎగువన కురిసిన భారీ వర్షాలతో కదలిక మొదలై బిరబిరా తరలివస్తోంది. ఈ క్రమంలో కర్ణాటక రాష్ట్రంలో ఆల్మట్టి, నారాయణపుర ప్రాజెక్టులు పూర్తిస్థాయి నీటి మట్టం చేరుకోగా క్రస్ట్ గేట్లు ఎత్తేశారు. దీంతో దాదాపు లక్ష క్యూసెక్కుల (80వేలు) నీటి ప్రవాహం శ్రీశైలం దిశగా తరలివస్తోంది. శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు నిండితే చాలు! ఇక దిగువన నాగార్జున సాగర్ రిజర్వాయర్లో నీటి మట్టం ప్రస్తుతం సగానికి పైనే ఉంది.
ఆల్మట్టి ప్రాజెక్టు
- పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 1704 అడుగులు కాగా, ప్రస్తుతం 1703 (96.051) నీటితో కళకళలాడుతోంది.
- నీటి నిల్వ సామర్థ్యం 123 టీఎంసీలు కాగా, ప్రస్తుతం 118 టీఎంసీల నీరు నిల్వ ఉంది.
- 68525 క్యూసెక్కుల ఇన్ఫ్లో, 63500 క్యూసెక్కుల ఔట్ ఫ్లో నమోదైంది.
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తుంగభద్ర ప్రాజెక్టు
- పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 1633 అడుగులు కాగా, ప్రస్తుతం 1608 (35శాతం) నీరు మాత్రమే ఉంది.
- నీటి నిల్వ సామర్థ్యం 105 టీఎంసీలు కాగా, ప్రస్తుతం 35 టీఎంసీల నీరు నిల్వ ఉంది.
- 14614 క్యూసెక్కుల ఇన్ఫ్లో, 3691 క్యూసెక్కుల ఔట్ ఫ్లో నమోదైంది.
నారాయణ్పూర్ ప్రాజెక్టు
- పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 1615 అడుగులు కాగా, ప్రస్తుతం 1613 (94 శాతం) నీరు ఉంది.
- నీటి నిల్వ సామర్థ్యం 33 టీఎంసీలు కాగా, ప్రస్తుతం 31 టీఎంసీల నీరు నిల్వ ఉంది.
- 62171 క్యూసెక్కుల ఇన్ఫ్లో, 81434 క్యూసెక్కుల ఔట్ ఫ్లో నమోదైంది.
ప్రియదర్శిని జూరాల ప్రాజెక్టు
- పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 1045 అడుగులు కాగా, ప్రస్తుతం 1041 అడుగుల మేర నీరు ఉంది.
- నీటి నిల్వ సామర్థ్యం 9.6 టీఎంసీలు కాగా, ప్రస్తుతం 8.9 టీఎంసీల నీరు నిల్వ ఉంది.
- 29668 క్యూసెక్కుల ఇన్ఫ్లో, 27210 క్యూసెక్కుల ఔట్ ఫ్లో నమోదైంది.
నీలం సజీవరెడ్డి శ్రీశైలం
- ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 885 అడుగులు కాగా, ప్రస్తుతం 820 అడుగుల మేర నీరు ఉంది.
- నీటి నిల్వ సామర్థ్యం 215 టీఎంసీలు కాగా, ప్రస్తుతం 44 (21) టీఎంసీల నీరు నిల్వ ఉంది.
- 52284 క్యూసెక్కుల ఇన్ఫ్లో, 1600 క్యూసెక్కుల ఔట్ ఫ్లో నమోదైంది.
నాగార్జున సాగర్ ప్రాజెక్టు
- పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 590 అడుగులు కాగా, ప్రస్తుతం 513 అడుగుల మేర నీరు ఉంది.
- నీటి నిల్వ సామర్థ్యం 312టీఎంసీలు కాగా, ప్రస్తుతం 136 టీఎంసీల (43.90) నీరు నిల్వ ఉంది.
- 900 క్యూసెక్కుల ఇన్ఫ్లో, 900 క్యూసెక్కుల ఔట్ ఫ్లో నమోదైంది.
కేఎల్ రావు పులిచింతల ప్రాజెక్టు
- పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 175 అడుగులు కాగా, ప్రస్తుతం 162 అడుగుల మేర నీరు ఉంది.
- నీటి నిల్వ సామర్థ్యం 45 టీఎంసీలు కాగా, ప్రస్తుతం 29 టీఎంసీల నీరు (53.66)నిల్వ ఉంది.
- ఇన్ఫ్లో నిల్, 400 క్యూసెక్కుల ఔట్ ఫ్లో నమోదైంది.
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