Malpua Recipe Prepare in Telugu : స్వీట్లంటే అందరికీ ఇష్టమే! ఇక ఇండ్లలో వివిధ రకాల మిఠాయిలు తయారు చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ ఒకే విధంగా కాకుండా ఈసారి గుంటూర్​ స్పెషల్​ మాల్పూరిని ట్రై చేశారంటే సూపర్​గా ఉంటుంది. కేవలం నిమిషాల్లోనే దీనిని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఇంట్లో ఈ పద్ధతిలో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఒకటికి రెండు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మరి ఇక ఆలస్యం​ చేయకుండా గుంటూర్ స్పెషల్ మాల్పూరి ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

తమిళనాడు స్పెషల్ "పుదీనా రసం" - వేడివేడి అన్నంలో అద్భుతమే!

Guntur Malpuri Recipe
గోధుమపిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మైదాపిండి - అర కప్పు
  • గోధుమపిండి- 2 కప్పులు
  • పాలు -250 ఎంఎల్
  • నెయ్యి - 2 టేబుల్​ స్పూన్లు
  • మిల్క్ పౌడర్​- ఒకటిన్నర కప్పు
  • పంచదార - 2 కప్పులు
  • యాలకులపొడి - 1 టీ స్పూన్
Guntur Malpuri Recipe
మైదాపిండి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా పూరీలోకి కోవా కోసం పాన్​లో రెండు టేబుల్​ స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత 250 ఎంఎల్ పాలు పోసి కలుపుతూ ఒక పొంగు వచ్చే వరకు ఉంచాలి.
  • పాలు పొంగిన తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఒకటిన్నర కప్పుల మిల్క్ పౌడర్ కొద్దికొద్దిగా వేస్తూ 15 నిమిషాల పాటు బాగా కలపాలి. కోవా రెడీ అయిన తర్వాత మరో గిన్నెలో వేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Guntur Malpuri Recipe
పాలు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు పాకం కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో రెండు కప్పుల పంచదార, ఒకటిన్నర కప్పుల నీళ్లు పోసి కరిగించాలి. పంచదార కరిగిన తర్వాత పావు కప్పు పాకం తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. మిగిలిన పంచదార పాకంలో అర టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇంకోవైపు మిక్సింగ్​ బౌల్లో రెండు కప్పుల గోధుమపిండి, అర కప్పు మైదాపిండి వేయాలి. ఇప్పుడు రెండున్నర కప్పుల నీటిని కొద్దికొద్దిగా వేస్తూ పిండిని దోసె పిండి మాదిరిగా కలపాలి. అలాగే తీసి పెట్టుకున్న పావు కప్పు పంచదార పాకం పోసి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
Guntur Malpuri Recipe
పంచదార (Getty Images)
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత గరిటెతో కొద్దిగా పిండిని తీసుకొని ఒకేచోట పోయాలి.
  • ఒక నిమిషం తర్వాత పూరీని గరిటెతో తిప్పి రెండు వైపులా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేవరకు కాల్చుకోవాలి. వెంటనే తయారైన పూరీలను రెడీ చేసుకున్న చక్కెర పాకంలో వేసి ఒక నిమిషం తర్వాత ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
Guntur Malpuri Recipe
యాలకులు (Getty Images)
  • తయారు చేసుకున్న కోవా గట్టి పడితే అందులో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల కాచి చల్లార్చిన పాలు పోసి కలపాలి.
  • పూరీల్లోని పాకం పోయిన తర్వాత ఒక్కొ పూరీని తీసుకొని మధ్యలో కోవా మిశ్రమాన్ని కొద్దిగా ఉంచి ఓవైపు మడవాలి.
  • అంతే ఎంతో రుచికరమైన గుంటూర్ స్టైల్​ మాల్పూరి రెడీ అయినట్లే!

"రాగిపిండితో స్నాక్​లాంటి టిఫిన్" - ఒక రెసిపీ రెండు రకాల అల్పాహారం!

"మిల్లెట్స్" తినాలనుకుంటే ఇలా చేసుకోవడం పర్ఫెక్ట్ - మళ్లీ మళ్లీ తినాలనిపించే "కొర్ర పొంగలి"

TAGGED:

MALPUA PREPARE IN TELUGU
KOVA PURI SWEET MAKING
మాల్పూరి తయారీ విధానం
MALPURI RECIPE PROCESS
GUNTUR MALPURI RECIPE

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

