క్రిస్పీగా, జ్యూసీగా తియ్యని "కోవా కజ్జికాయలు" - చూస్తేనే నోరూరిపోతుంది!

సింపుల్​గా కోవా కజ్జికాయలు ఇలా చేసేయండి - ఈ పద్ధతిలోచేస్తే అద్భుతంగా ఉంటుంది!

Kova Kajjikayalu
Kova Kajjikayalu (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 2, 2025 at 12:08 PM IST

2 Min Read
Kova Kajjikayalu Sweet : కజ్జికాయలను చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. వీటిని వివిధ రకాలుగా తయారు చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ ఒకేలా కాకుండా ఈసారి కోవా కజ్జికాయలు చేశారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు. నిమిషాల్లోనే దీనిని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. మరి ఈ స్వీట్ రెసిపీని ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Kova Kajjikayalu
పంచదార (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మైదాపిండి - పావు కిలో (250 గ్రాములు)
  • నెయ్యి - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • పచ్చి కోవా - పావు కిలో (250 గ్రాములు)
  • యాలకుల పొడి - అర టీ స్పూన్
  • బాదం -15
  • జీడిపప్పు - 20
  • పిస్తా పలుకులు- 2 టీ స్పూన్లు
  • ఎండుకొబ్బరి పొడి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • పంచదార - ఒకటిన్నర కప్పు
  • కుంకుమపువ్వు - 2 చిటికెడ్లు
  • ఆయిల్ - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
Kova Kajjikayalu
మైదాపిండి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా మిక్సింగ్ బౌల్లో పావు కిలో మైదాపిండి, మూడు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు నీరు కొద్దికొద్దిగా పోస్తూ పిండిని సెమీ సాఫ్ట్​గా ఒత్తుకోవాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి 30 నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో పావు కిలో పచ్చి కోవా వేసి నాలుగు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసి ప్లేట్​లో వేసుకోవాలి.
Kova Kajjikayalu
నెయ్యి (Getty Images)
  • అదేవిధంగా పాన్​లో రెండు టీ స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగి తర్వాత పదిహేను బాదం, ఇరవై జీడిపప్పు పలుకులు, రెండు టీ స్పూన్ల పిస్తా పలుకులు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఎండుకొబ్బరి పొడి వేసి వేయించాలి. అనంతరం వీటిని గిన్నెలో వేయాలి.
  • మరోవైపు మిక్సింగ్ బౌల్లో వేయించిన కోవా, అర టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి, మూడు టీ సూన్ల పంచదార పొడి వేయాలి. అలాగే ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న బాదం, జీడిపప్పు, పిస్తా పలుకులు, ఎండుకొబ్బరి పొడి వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
Kova Kajjikayalu
కోవా (Getty Images)
  • ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో ఒకటిన్నర కప్పు పంచదార, ముప్పావు కప్పు నీళ్లు, రెండు చిటికెడ్ల కుంకుమ పువ్వు వేసి కరిగించాలి. పంచదార కరిగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి కడాయిపై మూతపెట్టాలి.
  • అర గంట తర్వాత మైదాపిండిని చిన్నచిన్న ముద్దలుగా చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత దీనిని చపాతీ కర్రతో పూరీల్లాగా చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు కజ్జికాయల మౌల్డ్​లో పూరీని పెట్టి అందులో రెడీ చేసుకున్న కోవా మిశ్రమాన్ని వేసి మౌల్డ్​ అంచులను లైట్​గా నీటితో తడి చేసి క్లోజ్​ చేసి గట్టిగా ప్రెస్​ చేయాలి. ఆ తర్వాత మిగిలిన పిండి తీసేసి మౌల్డ్​ ఓపెన్​ చేసి కజ్జికాయలను ప్లేట్​లో వేయాలి.
Kova Kajjikayalu
డ్రైఫ్రూట్స్ (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నూనె వేడైన తర్వాత రెడీ చేసి పెట్టుకున్న కోవా కజ్జికాయలను వేయాలి.
  • ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి గోల్డెన్ బ్రౌన్​​ కలర్ వచ్చేవరకు మూడు నిమిషాల పాటు అటూ ఇటూ తిప్పుతూ వేగనివ్వాలి.
  • ఆ తర్వాత కోవా కజ్జికాయలను రెడీ చేసుకున్న పంచదార పాకంలో వేసి ఒక నిమిషం పాటు అలాగే వదిలేయాలి. అనంతరం వీటిని పంచదార పాకంలోంచి తీసి ప్లేట్​లో సర్వ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇక అంతే నోరూరించే కోవా కజ్జికాయలు రెడీ అయినట్లే!

