నిమిషాల్లో తయారయ్యే "కొత్తిమీర రైస్" - కర్రీ అవసరం లేదిక!
రోటిన్కి భిన్నంగా కొత్తిమీరతో రైస్ చేయండి - తక్కువ పదార్ధాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 9, 2026 at 4:40 PM IST
Coriander Rice Prepare : రోజూ ఎప్పుడూ చేసుకునే పులావ్లు, బిర్యానీలు, రైస్ రెసిపీలు తిని బోర్ కొట్టిందా? ఏదైనా కొత్త వంటకాన్ని ట్రై చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే మీ కోసమే ఈ సూపర్ రెసిపీ. అదే కొత్తిమీర రైస్. దీన్ని ఒక్కసారి టేస్ట్ చేస్తే మళ్లీమళ్లీ కావాలంటారు. అంతేకాక మంచి మసాలా ఫ్లేవర్తో ఘుమఘుమలాడుతుంది. సైడ్ డిష్ లేకుండానే దీన్ని హ్యాపీగా తినేయొచ్చు. ఇది లంచ్, డిన్నర్లోకి సూపర్ కాంబినేషన్.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఆయిల్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- బిర్యానీ ఆకు - 1
- జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
- పచ్చి బఠాణీలు - పావు కప్పు
- ఉల్లిపాయ - 1
- క్యారెట్ ముక్కలు - పావు కప్పు
- కొత్తిమీర - 1 కప్పు
- పుదీనా ఆకులు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 7
- పచ్చిమిర్చి - 3
- లవంగాలు - 4
- యాలకులు - 2
- దాల్చినచెక్క - కొద్దిగా
- పంచదార - అర టీ స్పూన్
- బియ్యం - ఒకటిన్నర కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కొత్తిమీర తరుగు - కొంచెం
- ధనియాల పొడి - 1 టీ స్పూన్
- జీలకర్ర పొడి - అర టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా కావాల్సిన పరిమాణంలో క్యారెట్, ఒక ఉల్లిపాయ, మూడు పచ్చిమిర్చిని కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి.
- అదేవిధంగా స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో ఒకటిన్నర కప్పు బియ్యం, సరిపడా నీళ్లు ఉడికించాలి. అన్నం కాస్త పొడిపొడిగా ఉన్నప్పుడే స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఒక బిర్యానీ ఆకు, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి వేయించాలి. ఇందులో సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు యాడ్ చేసి ఫ్రై చేయాలి.
- ఆనియన్స్ రంగు మారిన తర్వాత పావు కప్పు పచ్చి బఠాణీలు, పావు కప్పు క్యారెట్ ముక్కలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి. అనంతరం మూతపెట్టి మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి మూడు నిమిషాల పాటు మగ్గించాలి.
- మరోవైపు మిక్సీజార్లో కప్పు కొత్తిమీర ఆకులు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ పుదీనా ఆకులు, 7 వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేయాలి. అలాగే చిన్నం అల్లం ముక్క, మూడు పచ్చిమిర్చి, నాలుగు లవంగాలు, రెండు యాలకులు, చిన్న దాల్చినచెక్క, అర టీ స్పూన్ పంచదార వేసి మెత్తని పేస్ట్లా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఈ మిశ్రమాన్ని బఠాణీక్యారెట్ మిశ్రమంలో వేసి రెండు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేయాలి. ఇందులోనే ఉడికించిన అన్నం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు, ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయాలి.
- ఇప్పుడు మూతపెట్టి మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఒక నిమిషం పాటు ఉంచాలి. చివరన కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- అంతే వేడివేడి కొత్తిమీర రైస్ సిద్ధమైనట్లే!
