ఎన్నడూ తినని రుచితో "కొత్తిమీర కారం" - కూరలు పక్కన పెట్టి తినేస్తారు!

కమ్మని కొత్తిమీర కారం - అన్నం, టిఫిన్స్​లోకి పర్ఫెక్ట్​ - 5 రోజులు నిల్వ!

Coriander Leaves Karam
Coriander Leaves Karam (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 15, 2025 at 2:49 PM IST

2 Min Read
Coriander Leaves Karam Prepare : కొందరికి ఎంతటి రుచికరమైన కూరలున్నా కారం పొడులను చూడగానే నోరూరిపోతుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే చాలా మంది ఇండ్లలో పల్లీల కారం, కొబ్బరి కారం, నువ్వుల కారం వంటివి చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ తినే కారం పొడులను తింటే ఏం మజా ఉంటుంది. అందుకే ఈసారి కాస్త వెరైటీగా కొత్తిమీర కారం పొడి చేసుకోండి. కిర్రాక్ అనిపించే టేస్ట్​తో భలే అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఇది అన్నంతో పాటు టిఫిన్స్​లోకి అద్దిరిపోతుంది. అంతేకాక ఐదు రోజులు నిల్వ ఉంటుంది! ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే పిల్లలు, పెద్దలూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మరి ఈ రెసిపీని ఇంట్లోనే ఈజీగా ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Kothimeera Karam
శనగపప్పు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • కొత్తిమీర - 2 కట్టలు
  • ఆయిల్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ధనియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • శనగపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
  • మెంతులు - పావు టీ స్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - 8
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 6
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • చింతపండు - కొంచెం
Kothimeera Karam
జీలకర్ర (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో అర టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ శనగపప్పు వేయాలి. అలాగే ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, పావు టీ స్పున్ మెంతులు వేసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఫ్రై చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత ఎనిమిది ఎండుమిర్చి, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేయించి ప్లేట్​లో వేయాలి.
Kothimeera Karam
వెల్లుల్లి (Getty Images)
  • ఇదే పాన్​లో అర టేబుల్ స్పూన్ నూనె వేయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత రెండు కట్టల కొత్తిమీర వేసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఫ్రై చేయాలి. అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి
  • మరోవైపు మిక్సీజార్​లో ఫ్రై చేసుకున్న ఎండుమిర్చి పప్పుల మిశ్రమం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఆరు వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కొద్దిగా చింతపండు వేసి మిక్సీ పట్టాలి. ఆ తర్వాత వేయించి పెట్టుకున్న కొత్తిమీర వేసి గ్రైండ్ చేయాలి.
Kothimeera Karam
ఎండుమిర్చి (Getty Images)
  • అంతే కమ్మని కొత్తిమీర కారం రెడీ అయినట్లే!
  • వేడివేడి అన్నంలో కొత్తిమీర కారం, కాస్త నెయ్యి వేసి తిన్నారంటే ఇంకో రెండు ముద్దలూ ఎక్కువగానే లాగించేస్తారు!
Kothimeera Karam
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • కొత్తిమీర కారాన్ని ఎయిర్​టైట్ డబ్బాలో వేసి పెడితే ఐదు రోజుల వరకు నిల్వ ఉంటుంది!

