ఈ గేమ్​ ఆడినవాళ్లు ఆత్మహత్య చేసుకుంటారట! - మీ పిల్లల ఫోన్​ చెక్​ చేయండి

- గజియాబాద్​లో ముగ్గురి ఆత్మహత్యకు ఆన్​లైన్​ గేమ్​ కారణమని అనుమానాలు! - పిల్లలు ఏం ఆడుతున్నారో చెక్​ చేయాలంటున్న నిపుణులు

Published : February 4, 2026 at 5:28 PM IST

Online Games : ఉత్తర ప్రదేశ్​లోని గజియాబాద్​లో ముగ్గురు అక్కాచెల్లెళ్లు బిల్డింగ్​ నుంచి దూకి ఆత్మహత్య చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. ఆన్​లైన్​ గేమ్​కు బానిసగా మారి, ఈ దారుణానికి ఒడిగట్టారని తేలడం దేశవ్యాప్తంగా సంచలనంగా మారింది. దీంతో చాలా తల్లిదండ్రులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. దాదాపు అన్ని ఇళ్లలోనూ పిల్లలు ఫోన్​లో గేమ్స్​ ఆడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో పిల్లలు ఎలాంటి ఆటలు ఆడుతున్నారో చెక్​ చేయాలని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

రెండున్నరేళ్లుగా!

గజియాబాద్‌లో ఆత్మహత్య చేసుకున్న ముగ్గురు అక్కాచెల్లెళ్లు రెండున్నర సంవత్సరాలుగా ఆన్​లైన్​ గేమ్స్​​ ఆడుతున్నట్టు వారి తండ్రి మీడియాకు తెలిపారు. ఈ గ్యాప్​లో క్రమంగా కుటుంబానికి దూరమయ్యారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. నిత్యం ఫోన్​ పట్టుకొని తమ రూమ్​లోనే ఉండేవారట! ఈ ముగ్గురిలో ఒకరు ఇన్‌స్ట్రక్టర్‌గా ఉండేవారని, మిగిలిన ఇద్దరు ఆదేశాలు పాటించేవారని, వారి ఫోన్​లో ఉండే గేమ్​ ఆఖరి టాస్క్​ "సూసైడ్‌" అని ఉందని పోలీసు అధికారులు చెప్పినట్టు తండ్రి తెలిపారు.

"కొరియన్​ బ్లూవేల్"!

కొరియాకు చెందిన ఓ యాప్​ ద్వారా ఈ గేమ్​ ఆడినట్టు సమాచారం. ఈ గేమ్​తో ముగ్గురు అమ్మాయిలు సూసైడ్ చేసుకున్నట్టు తేలడంతో రష్యాకు చెందిన బ్లూవేల్​ గేమ్​ మరోసారి చర్చలోకి వచ్చింది. 2015లో రష్యాకు టీనేజర్‌ సూసైడ్​ చేసుకోవడంతో బ్లూ వేల్​ గేమ్ గురించి ప్రపంచానికి తెలిసింది. రెండేళ్ల క్రితం అమెరికాలో ఓ భారతీయ విద్యార్థి చనిపోయాడు. అతను బ్లూ వేల్ గేమ్ ఆడటం వల్లనే మరణించి ఉంటాడని అక్కడి అధికారులు అనుమానించారు.

గేమ్​ ఎలా ఉంటుంది?

బ్లూ వేల్ గేమ్‌ దాదాపు 50 రోజులు కొనసాగుతుంది. దీన్ని ఆడేవారు ఒక సీక్రెట్​ ఆన్‌లైన్ గ్రూప్‌లోకి ఎంటర్ అవుతారు. దీన్ని రన్​ చేసే వారు ప్లేయర్లకు రోజూ ఒక టాస్క్ ఇస్తారట. అర్ధరాత్రి నిద్ర లేవడం, భయపెట్టే దృశ్యాలు చూపించడం వంటివి చేస్తారట. ఈ టాస్క్‌లు రోజు రోజుకూ తీవ్రత పెరుగుతూ వస్తాయట. రోజూ టాస్క్​ కంప్లీట్ చేసిన అనంతరం ఫొటో లేదా వీడియో తీసి ప్రూఫ్​ పంపించాలట. ఈ గేమ్ రన్​ చేసే​ మాస్టర్​ ఆటగాళ్లను మోటివేట్ చేస్తూ తన కంట్రోల్​లోకి తెచ్చుకుంటాడట. అలా రోజు రోజుకూ డేంజర్​ టాస్కులు పెంచుతూ, 50వ రోజు ఆత్మహత్య చేసుకునేలా ప్రేరేపిస్తాడట.

ఎందుకు ఆపేయలేరు?

"గేమ్​ మధ్యలో ఆపేయొచ్చు కదా" అని మనకు అనిపిస్తుంది. కానీ, అదొక మాయా వలయంగా తయారవుతుందట. మొదట్లో గేమ్​ ప్రమాదకరంగా అనిపించదు. ఆడేవాళ్లు దాన్నొక ఛాలెంజ్​గా తీసుకుంటారు. సగం రోజులు గడిచే దాకా అది తీవ్రమైన గేమ్​ అనే విషయం అర్థం కాదట! ఇది తెలిసిన తర్వాత కూడా బయటకు రాలేరని మానసిక నిపుణులు చెబుతున్నారు. దాని తాలూకు ఆలోచనలు ఆపలేక మళ్లీ ఆట కొనసాగిస్తారట. ఒకవేళ ఎవరైనా బయటకు రావాలని ప్రయత్నిస్తే గేమ్ మాస్టర్ బెదిరిస్తాడట. ఫోన్​ నెంబర్ మొదలు, పర్సనల్ సమాచారం ముందే సేకరిస్తారు కాబట్టి, కుటుంబ సభ్యులకు హాని చేస్తామని బెదిరిస్తాడట. దాంతోపాటు కొన్ని రోజుల్లో గేమ్​ అయిపోతుంది. పూర్తి చెయ్ అంటూ మోటివేట్ చేస్తాడట!

కొరియన్​ గేమ్​ కూడా!

గజియాబాద్​లో ఆత్మహత్య చేసుకున్న పిల్లలు కూడా బ్లూవేల్​ లాంటి ఆటనే ఆడి ఉంటారనే సందేహాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఇంకా ఎంత మంది ఇలాంటి గేమ్స్​ ఆడుతున్నారో తెలియదు. అందుకే తల్లిదండ్రులు తప్పకుండా పిల్లల ఆన్​లైన్​ గేమ్స్​పై దృష్టి సారించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. సోషల్​ మీడియాలో ఎలాంటి పోస్టులు పెడుతున్నారనేది కూడా చూడాలని, వారి వ్యవహార శైలిని కూడా అబ్జర్వ్ చేయాలని చెబుతున్నారు. వాళ్లు ముబావంగా ఉండడం, నిత్యం బాధలో ఉండటం వంటివి చేస్తుంటే ప్రేమగా మాట్లాడి విషయం తెలుసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. పిల్లలతో సమయం గడపడం ద్వారా ఇలాంటి ప్రమాదాల్లో చిక్కుకోకుండా కాపాడుకోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

