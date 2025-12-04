ఇవాళే "కోరల పున్నమి" - అప్పటికప్పుడు స్పెషల్ టేస్టీ కుడుములు ఇలా ట్రై చేయండి!
తియ్యతియ్యని కుడుములు" - అప్పటికప్పుడు తయారవుతాయి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 4, 2025 at 5:12 PM IST
Korla Punnami Kudumulu 2025 : ఇవాళ మార్గశిర పౌర్ణమి. దీనినే నరక పూర్ణిమ, కోరల పున్నమి, దత్తజయంతి అని కూడా పిలుస్తారు. ఈరోజు చంద్రుడిని పూజిస్తారు. అంతేకాక అగ్ని పురాణ ప్రతిని దానం చేస్తారు. ఇలా చేయడం వల్ల యాగాలు నిర్వహించిన ఫలితం లభిస్తుందని నమ్మకం. ఈనాటి సముద్ర స్నానం సకల ఐశ్వర్యాలు ప్రసాదిస్తుందని కొందరి విశ్వాసం. యమధర్మరాజు వద్ద లేఖకునిగా ఉండే చిత్రగుప్తుడి సోదరి కోరల అమ్మవారు. ఈ రోజున ఈ అమ్మవారిని, యమధర్మరాజును పూజిస్తే నరక బాధలు తప్పిపోతాయని విశ్వాసం. అలాగే కొన్ని చోట్ల కుడుములు తయారు చేసి కుక్కలకు వేస్తారు. మరి ఈ కుడుములను ఎలా తయారు చేయాలి? కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బియ్యప్పిండి - 2 కప్పులు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- నూనె - 1 టేబుల్ స్పూన్
- పల్లీలు - 1 కప్పు
- బెల్లం - ఒకటిన్నర కప్పు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో కప్పు పల్లీలు వేసి ఫ్రై చేయాలి. అనంతరం పల్లీలను మిక్సీజార్లో వేయాలి. ఇందులోనే ఒకటిన్నర కప్పు బెల్లం వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం బెల్లం, పల్లీల మిశ్రమాన్ని చిన్నచిన్న బాల్స్ లాగా చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు మిక్సింగ్ బౌల్లో రెండు కప్పుల బియ్యప్పిండి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఒక టేబుల్ టేబుల్ స్పూన్ నూనె, కొద్దికొద్దిగా వేడి నీళ్లు పోస్తూ చపాతీ పిండిలాగా కలపాలి.
- ఇప్పుడు చేతికి నూనె అప్లై చేసి పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ చేతితో చిన్న పాటి పూరీ లాగా చేసుకోవాలి. ఇందులోనే బెల్లంపల్లీల బాల్స్ను ఉంచి కుడుముల మాదిరిగా చేసుకోవాలి.
- ఈలోపు ఇడ్లీ ప్లేట్స్కు ఆయిల్ అప్లై చేయాలి. ఇప్పుడు రెడీ చేసుకున్న కుడుములను ఉంచాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి ఇడ్లీ పాత్రలో సరిపడా నీరు పోసి మూత పెట్టి మరిగించాలి. వాటర్ బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు కుడుములు ఉన్న ఇడ్లీ ప్లేట్స్ ఉంచి మూత పెట్టాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి 20 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- ఇరవై నిమిషాల తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఇడ్లీ ప్లేట్స్ను బయటి ఉంచాలి.
- ఇక అంతే వేడివేడి కుడుములు సిద్ధంగా ఉంటాయి!
