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"ఈలలు, కూనిరాగాలే వారి పేర్లు" - బారసాల నాటికి తల్లి స్వయంగా స్వరపరుస్తుందట!

చిన్న కూతురే ఆస్తికి వారసురాలు - ఒక్క గ్రామంలో ఎన్నెన్ని వింతలో!

whistling_village
whistling_village (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 15, 2026 at 11:43 AM IST

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Updated : July 15, 2026 at 12:00 PM IST

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WHISTLING VILLAGE : ఎవరినైనా పేరుతో పిలుస్తారు. పేరు తెలియకుంటే అన్నా, అక్కా తదితర ప్రత్యామ్నాయ పదాలు ఉపయోగిస్తుంటాం. ఇంట్లో వాళ్లైతే ముద్దు పేరు కూడా పెట్టుకుంటారు. కానీ, మేఘాలయలోని కాంగ్‌థాంగ్ అనే మారుమూల గ్రామంలో కూనిరాగం తీస్తారు లేదా ఈలలు వేస్తారు. ఎందుకంటే వారిని అక్కడివారు అలాగే పిలుస్తారు! వినడానికి చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది కదూ! బిడ్డ పుట్టినప్పుడు తల్లే స్వయంగా స్వరపరిచి పెట్టే ఈ పేర్ల సంప్రదాయం ఇప్పటికిప్పుడు కొత్తగా వచ్చిందేమీ కాదు! అనాదిగా కొనసాగుతోందని ఈ తెగ వారు చెప్తున్నారు. విజిలింగ్‌ విలేజ్‌గా పేరొందిన ఈ గ్రామం ప్రత్యేకతలు ఇంకా చాలానే ఉన్నాయండో!

కన్నతల్లిదే ఆ బాధ్యత!

కాంగ్‌థాంగ్ గ్రామంలోని ఖాసీ తెగ గిరిజనులు బిడ్డల పేర్ల కోసం ప్రత్యేకమైన కూని రాగాన్ని, ఈలల్ని రూపొందిస్తారు. ఇదే ఇక్కడి ప్రత్యేకత కాగా, ఇలా పేరు పెట్టే బాధ్యత కన్న తల్లికే ఉంటుందట! సాధారణంగా మన దగ్గర మాదిరిగానే బిడ్డ పుట్టాక బారసాల నిర్వహిస్తారు. ఆ లోగా ఆ బిడ్డ తల్లి స్వయంగా ఓ కూని రాగం లేదా విజిల్​ తయారు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. వేడుకలో భాగంగా ఆ రాగం లేదా ఈలతో బిడ్డకు నామకరణం చేస్తారు. అలా అప్పట్నుంచీ ఆ బిడ్డ పేరు, గుర్తింపు అన్నీ ఆ ప్రత్యేక రాగమే అవుతుందట. అందుకే కాంగ్‌థాంగ్‌ గ్రామానికి 'విజిలింగ్‌ విలేజ్‌' అనే పేరొచ్చిందట.

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పేరు రాయాలంటే ఇబ్బందులే!

కూని రాగాల్ని పేరుగా సంబోధించడం వెనుక ఎన్నో ప్రయోజనాలున్నాయని కాంగ్‌థాంగ్‌ వాసులు పేర్కొంటున్నారు. వాస్తవానికి ఈ గ్రామం అడవులు, లోయలతో ప్రకృతి రమణీయంగా ఉంటుంది. స్థానికులు అడవులు, లోయల్లోకి పనుల కోసం వెళ్లినప్పుడు, ప్రయాణాల్లో, ఆపద సమయాల్లో ఒకరినొకరు పిలుచుకోవడానికి పేరు కంటే ఈ రాగమే వినసొంపుగా ఉంటుందట.

కానీ, కాలక్రమేణా రాగంతో పాటు వ్యక్తిగత పేర్లను కూడా పెట్టుకోక తప్పడం లేదంటున్నారు. అన్ని ప్రాంతాల్లోలాగే చదువు, వృత్తి, ఉద్యోగాలకు అధిక ప్రాధాన్యమిస్తున్న నేపథ్యంలో తాము కూడా మారక తప్పడం లేదని చెప్తున్నారు. అధికారిక గుర్తింపు కోసం పేర్లు పెట్టుకుంటున్నామని తెలిపారు.

ఆస్తికి ఆమే వారసురాలు!

బిడ్డకు పేరు పెట్టే బాధ్యతలను తల్లికి అప్పగించడాన్ని గమనిస్తే మాతృస్వామ్య వ్యవస్థకు ప్రాధాన్యమిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. మన దగ్గర అబ్బాయిల్ని ఆస్తికి వారసులుగా భావిస్తుంటారు. కానీ, ఖాసీ తెగ ప్రజలు కుటుంబంలో చిన్న కుమార్తె పేరిట ఆస్తులు రాసిస్తారు. ఆమెనే వారసురాలిగా ప్రకటించి పెళ్లి చేసినా అల్లుడిని ఇల్లరికం తెచ్చుకుంటారు. దీంతో కుటుంబ బాధ్యతలన్నీ ఆ ఇంటి చిన్నకూతురే చూసుకుంటుంది.

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Last Updated : July 15, 2026 at 12:00 PM IST

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WHISTLING VILLAGE KONGTHONG
KUNIRAGALU NAMES
VILLAGE IN MEGHALAYA
కూనిరాగాలే పేర్లు
WHISTLING VILLAGE

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