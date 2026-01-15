ETV Bharat / offbeat

బిర్యానీ బోర్ కొట్టిందా? - మన "కోనసీమ రాజుల కోడి పులావ్" ట్రై చేయండి!

కోనసీమ రాజుల కోడి పులావ్ - ఇలా చేశారంటే టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!

konaseem_kodi_pulav
konaseem_kodi_pulav (getty images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 15, 2026 at 12:32 PM IST

Konaseem Kodi Pulav : హైదరాబాద్ బిర్యానీయే కాదు! కోనసీమ రాజుల కోడి పులావ్​ టేస్ట్ కూడా భిన్నమే. బియ్యం నానబెట్టకుండా నేరుగా నూనెలోనే ఫ్రై చేసుకుని తయారు చేసే ఈ పులావ్ టేస్ట్ ఒక్కసారైనా ట్రై చేయాల్సిందే. ఈ సంక్రాంతి వేళ నాటు కోడి తెచ్చుకుని ఇలాంటి రాజుల పులావ్ చేసుకుని ఆరగించండి మరి.

konaseem_kodi_pulav
konaseem_kodi_pulav (ETV Bharat)

కావలసిన పదార్థాలు :

  • చికెన్ - అర కేజీ
  • సన్న బియ్యం - అర కేజీ
  • పసుపు - అర స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • నూనె - 6 టేబుల్ స్పూన్లు
  • గరం మసాలా - 1 స్పూన్
  • కారం పొడి - 3 స్పూన్లు
  • యాలకులు - 4
  • ధనియాలు - 1.5టేబుల్ స్పూన్
  • లవంగాలు - 4
  • మరాఠీ మొగ్గ - 1
  • దాల్చిన చెక్క - 2 ఇంచులు
  • జాపత్రి - కొద్దిగా
  • బిర్యానీ ఆకులు - 2
  • అనాస పువ్వు - 1
  • నువ్వులు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • పచ్చిమిరపకాయలు - 4
  • జీడిపప్పులు - 8
  • ఎడు మిర్చి - 4
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
konaseem_kodi_pulav
konaseem_kodi_pulav (getty images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా చికెన్​లో ఉప్పు, పసుపు వేసి కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి. అదే విధంగా బియ్యం శుభ్రం చేసుకుని తడి లేకుండా తీసుకోవాలి. అందులో పసుపు, ఉప్పు, నూనె, గరం మసాలా వేసి కలిపి పక్కన పెట్టాలి.
konaseem_kodi_pulav
konaseem_kodi_pulav (getty images)
  • పులావ్ ప్రాసెస్ ప్రారంభించడానికి ముందుగానే మసాలా పేస్ట్ కూడా రెడీ చేసుకోవాలి. మసాలా దినుసులు మిక్సీలో వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. అందులోనే గసగసాలు, జీడిపప్పు, పచ్చిమిర్చి కూడా వేసుకుని పేస్ట్ చేసుకోవాలి.
konaseem_kodi_pulav
konaseem_kodi_pulav (getty images)
  • ఇపుడు స్టవ్​పై ఓ గిన్నె పెట్టుకుని 6 కప్పుల నీళ్లు పోసుకోవాలి. మంట హై ఫ్లేమ్​లో పెట్టుకుని అందులో యాలకులు, ధనియాలు, లవంగాలు, మరాఠీ మొగ్గ, జాపత్రి, బిర్యానీ ఆకులు వేసి మరిగించాలి.
  • ఇపుడు పక్కన బిర్యానీ కోసం మరో పెద్ద కడాయి పెట్టుకుని నూనె పోసుకోవాలి. వేడెక్కగానే ఉప్పు పసుపు కలిపిన చికెన్ వేసుకోవాలి. ముక్కలు మీడియం ప్లేమ్​లో ఎర్రగా వేయించి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
konaseem_kodi_pulav
konaseem_kodi_pulav (getty images)
  • మిగిలిన నూనెలో ఎండు మిర్చి, ఉల్లిపాయ, కరివేపాకు వేసి వేయించాలి. ఆ తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుని కలపాలి. ఇపుడు బియ్యం కూడా వేసుకుని వేయించాలి. బియ్యం బాగా వేగి తెల్లగా మారగానే గ్రైండ్ చేసిన మసాలా ముద్దతో పాటు కారం వేసుకోవాలి. ఇపుడు వేయించి పక్కన పెట్టుకున్న చికెన్ వేసుకుని కలపాలి. చికెన్, రైస్ బాగా మగ్గించుకుని ఆ తర్వాత పక్కన మరుగుతున్న నీళ్లు 5కప్పులు పోసుకుని, కొత్తిమీర వేసి కలపాలి. హై ఫ్లేమ్​లో 5 నిమిషాలు, లో ఫ్లేమ్​లో మరో 10 నిమిషాలు దమ్​ ఇవ్వాలి. అంతే! ఆ తర్వాత మూత తీసుకుని చూస్తే కోనసీమ కోడి పులావ్ రెడీగా ఉంటుంది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

