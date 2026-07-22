"మల్లన్న" దర్శనానికి ఇకపై రైలులో వెళ్లొచ్చు - ఈ నెల 26న కొత్త రైల్వేస్టేషన్ ప్రారంభం!
కొమురవెల్లి భక్తులకు గుడ్ న్యూస్ - ఇకపై రైళ్లలో ప్రయాణించే ఛాన్స్!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 22, 2026 at 7:13 PM IST
Kogmuravelli Railway Station : భక్తుల కొంగుబంగారం కొమురవెల్లి మల్లన్న క్షేత్రానికి రవాణా మార్గాలు మెరుగుపడుతున్నాయి. ఇన్నాళ్లుగా అందని ద్రాక్షగా ఊరించిన సిద్ధిపేట - సికింద్రాబాద్ - సిద్ధిపేట డెమూ రైలును ఇకపై కొమురవెల్లి పుణ్యక్షేత్రం స్టేషన్లో నిలపనున్నట్లు దక్షిణ మధ్య రైల్వే వెల్లడించింది. నిత్యం వేలాదిగా ఇక్కడికి భక్తులు తరలివస్తున్న నేపథ్యంలో రైల్వే తీసుకున్న నిర్ణయం వారందరికీ ఊరట కలిగించనుంది. కొత్తగా నిర్మాణం పూర్తయిన కొమురవెల్లి పుణ్యక్షేత్రం రైల్వేస్టేషన్ను కేంద్రమంత్రి జి.కిషన్రెడ్డి ఈ నెల 26వ తేదీ సాయంత్రం 3 గంటలకు ప్రారంభించనుండగా అదే రోజున మధ్యాహ్నం 2.20గంటలకు తొలి డెమూ రైలు ఇక్కడ నిలవనుంది.
సిద్ధిపేట - సికింద్రాబాద్ - సిద్ధిపేట డెమూ రైళ్లు కొమురవెల్లి మీదుగా ప్రయాణిస్తున్నా ఇక్కడ నిలవడం లేదు. భక్తుల కోరిక మేరకు స్టేషన్ నిర్మించడంతో ఇకపై ఈ మార్గంలో ప్రయాణించే రెండు రైళ్లు ఇక్కడ నిలవనున్నాయి.
సిద్ధిపేట - సికింద్రాబాద్ - సిద్ధిపేట డెమూ రైలు కొమురవెల్లి పుణ్యక్షేత్రం స్టేషన్లో నిలుస్తుందని దక్షిణ మధ్య రైల్వే వెల్లడించింది. సిద్ధిపేట - సికింద్రాబాద్ డెమూ (ట్రైన్ నంబర్ 77654), సికింద్రాబాద్ - సిద్ధిపేట డెమూ (ట్రైన్ నంబర్ 77655) ఈ నెల 26నుంచి, సిద్ధిపేట - సికింద్రాబాద్ డెమూ (ట్రైన్ నంబర్ 77656), సికింద్రాబాద్ - సిద్ధిపేట డెమూ (ట్రైన్ నంబర్ 77653) డెమూ ఈ నెల 27 నుంచి కొమురవెల్లి పుణ్యక్షేత్రం స్టేషన్లో నిలుస్తాయని పేర్కొంది.
- ట్రైన్ నంబర్ 77654 : సిద్ధిపేట - సికింద్రాబాద్ డెమూ (బుధవారం మినహా) మధ్యాహ్నం 2.20గంటలకు సిద్ధిపేటలో బయల్దేరి 2.29గంటలకు దుద్దెడ చేరుకుంటుంది. 2.30గంటలకు అక్కడి నుంచి బయల్దేరి 2.38గంటలకు కొమురవెల్లి పుణ్యక్షేత్రం, ఆ తర్వాత 2.27గంటలకు లకుడారం, సాయంత్రం 5.35గంటలకు సికింద్రాబాద్ చేరుకుంటుంది.
- ట్రైనం నంబర్ 77655 : సికింద్రాబాద్ - సిద్ధిపేట డెమూ (బుధవారం మినహా) సాయంత్రం 5.50గంటలకు సికింద్రాబాద్లో బయల్దేరుతుంది. రాత్రి 7.54గంటలకు లకుడారం, 8.04గంటలకు కొమురవెల్లి పుణ్యక్షేత్రం, 8.14గంటలకు దుద్దెడ, 9.10గంటలకు సిద్ధిపేట చేరుతుంది.
- ట్రైన్ నంబర్ 77656 : సిద్ధిపేట - సికింద్రాబాద్ డెమూ (గురువారం మినహా) ఉదయం 6.45గంటలకు సిద్ధిపేటలో బయల్దేరి 6.55గంటలకు దుద్దెడ చేరుకుంటుంది. తిరిగి అక్కడి నుంచి బయల్దేరి 7.04గంటలకు కొమురవెల్లి పుణ్యక్షేత్రం, ఆ తర్వాత 7.15గంటలకు లకుడారం, రాత్రి 10.15గంటలకు సికింద్రాబాద్ చేరుకుంటుంది.
- ట్రైన్ నంబర్ 77653 : సికింద్రాబాద్ - సిద్ధిపేట డెమూ (బుధవారం మినహా) ఉదయం 10.35గంటలకు సికింద్రాబాద్లో బయల్దేరుతుంది. మధ్యాహ్నం లకుడారం, 12.52గంటలకు కొమురవెల్లి పుణ్యక్షేత్రం, 12.44గంటలకు దుద్దెడ, 2గంటలకు సిద్ధిపేట చేరుతుంది.
"శ్రావణ మాసం స్పెషల్" - 'చర్లపల్లి-కొల్లాం' మధ్య ప్రత్యేక రైళ్లు!
నిత్యం 15టన్నుల బియ్యంతో మహాఅన్నదానం - "టీటీడీ" ఖర్చులు తెలిస్తే షాక్ అవుతారు!