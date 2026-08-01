ETV Bharat / offbeat

'భూమి లోపల ఏం ఉంటుంది? - 22 ఏళ్ల పాటు తవ్వి ఎందుకు వెనక్కు వచ్చేశారు?'

భూమిపై అత్యంత లోతైన గొయ్యి - ఏం జరిగింది? ఎందుకు మూసివేశారు?

deep_hole_on_earth
deep_hole_on_earth (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 1, 2026 at 10:47 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Deep Hole on Earth : "భూ గర్భంలో ఏం ఉంటుంది? ఎంత లోతుల్లోకి వెళ్లగలం?" అనే ఉత్సాహంతో రష్యా శాస్త్రజ్ఞులు 1970 సంవత్సరంలో ఓ ప్రాజెక్టు చేపట్టారు. భూ పొరల్లోకి దాదాపు 15 కిలో మీటర్ల దూరం వెళ్లాలనే లక్ష్యంతో ఆర్కిటిక్ సర్కిల్​లో డ్రిల్లింగ్ మొదలుపెట్టారు. కానీ, చివరకు అనుకున్నంత దూరం వెళ్లకుండానే మధ్యలో ఆగిపోయారు. దాదాపు 22ఏళ్ల పాటు శ్రమించి అర్ధాంతరంగా వదిలేశారు. భూమిపై తవ్విన అత్యంత లోతైన గొయ్యి ఇదే కాగా, అసలేం జరిగింది? ఎందుకు ప్రాజెక్టును పక్కన పెట్టాల్సి వచ్చింది?

రష్యన్ పరిశోధకులు చేసిన డ్రిల్లింగ్ హోల్​కి​ "నరకానికి ప్రవేశ ద్వారం" అనే పేరొచ్చింది. దీనిని 'కోలా సూపర్ డీప్ బోర్‌హోల్' అంటారు. దీని లోతు 12, 262 మీటర్లు. అంటే భూమిపై ఎవరెస్టు పర్వతం కన్నా ఎక్కువే. మహా సముద్ర అగాధాల్లో మెరియానా ట్రెంచ్ ని మించిన లోతు. కానీ, ఇప్పుడు, ఈ శాస్త్రీయ అద్భుతాన్ని మూసివేశారు. దీనిని ఎందుకు వదిలివేశారు? ఇది ఇంకా ఎలాంటి రహస్యాలను దాచి ఉంచిందో అని చాలామంది ఆశ్చర్యపోతున్నారు.

భూగర్భంలో 'అద్భుత ప్రపంచం' - సైలెంట్​గా ప్రవహిస్తున్న నదులు!

వాయువ్య రష్యాలోని కోలా ద్వీపకల్పానికి సమీపంలో 1970 మే 24న చేపట్టిన కోలా సూపర్ డీప్ బోర్‌హోల్ తవ్వకాల్లో పరిశోధకులు ఎన్నో సవాళ్లు ఎదుర్కొన్నారు. గొయ్యి లోతుగా వెళ్లేకొద్దీ వేడి పెరిగింది. భరించలేని వేడికి యంత్రాలు కూడా మొరాయించడంతో చేసేది లేక వెనక్కి తగ్గాల్సి వచ్చింది. చివరికి ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను నిలిపివేయాల్సి వచ్చింది. భూమిపై అత్యంత లోతైన ఈ గొయ్యి రహస్యాన్ని రేకెత్తించే ఒక వింతైన, నిర్జన ప్రదేశంగా మారింది.

పోటీ పడిన దేశాలు

భూ పొరల్లోకి వెళ్లడానికి రష్యాతో పాటు అమెరికా, మరికొన్ని దేశాలు తవ్వకాలు ప్రారంభించినా అవి ప్రారంభంలోనే నిలిచిపోయాయి. భూమి లోతుల్లోకి వెళ్లే కొద్దీ పుకార్లు మొదలయ్యాయి. తవ్వకాల్లో ఆత్మల అరుపులు వినిపిస్తున్నాయనే వదంతులు శరవేగంగా వ్యాపించాయి. లోతుగా వెళ్తున్న కొద్దీ డ్రిల్లర్లు అత్యంత క్లిష్ట పరిస్థితులను ఎదుర్కొన్నారు. 12 కిలోమీటర్ల లోపల ఉష్ణోగ్రత 180 డిగ్రీలకు చేరింది. (వాస్తవానికి భూ కేంద్రంలో 6000 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత ఉంటుందని అంచనా. ఇది సూర్యుడి ఉపరితల ఉష్ణోగ్రతకు సమానం) దీంతో స్టీల్ డ్రిల్లింగ్ పరికరాలు సైతం ప్లాస్టిక్ మాదిరిగా మెత్తబడిపోయేవి. దాదాపు 12 కిలోమీటర్ల లో పైపుల ద్వారా డ్రిల్లింగ్ అతి కష్టం కాబట్టి కేవలం అడుగు భాగంలో పరికరాన్ని తిప్పుతూ తవ్వకాలు చేపట్టారు. చివరగా 1992లో ఈ ప్రాజెక్టును నిలిపేశారు.

పరిశోధకులు ఏం చెప్పారు?

భూ పొరల్లో తాము స్వచ్ఛమైన నీటిని కనుగొన్నామని రష్యన్ పరిశోధకులు ప్రకటించినా చాలా మంది శాస్త్రవేత్తలు విశ్వసించలేదు. 5 కిలోమీటర్ల లోతులో భూపటలం చాలా సాంద్రంగా ఉండటం వల్ల నీరు దాని లోపలి నుంచి ప్రవహించలేదని అప్పటికే సైంటిస్టులు ఓ నిర్ణయానికి వచ్చారు. 1992లో డ్రిల్లింగ్ నిలిపేసినప్పటికీ మరో మూడేళ్ల పాటు తర్జన భర్జన పడి చివరగా 1995లో ప్రాజెక్టును క్లోజ్ చేస్తున్నట్లు ప్రకటించి సీల్ చేశారు. బోర్ డ్రిల్ చేసిన భూ పైభాగంలో డిన్నర్ ప్లేట్ కంటే పెద్దదైన రంధ్రం మాత్రమే కనిపిస్తుంది. సైన్స్, ఇంజినీరింగ్‌లో ఇదొక సవాలుగా నిలిచింది.

కోలా సూపర్ డీప్ బోర్‌హోల్ విశేషాలు

  • ప్రాంతం : కోలా ద్వీపకల్పం (ఆర్కిటిక్)
  • ప్రాజెక్టు చేపట్టిన తేదీ : 1970 మే 24
  • డ్రిల్లింగ్ లోతు : 12,622 మీటర్లు (7.6 మైళ్లు)
  • డ్రిల్లింగ్ కోసం వాడిన రిగ్ : యూరాల్మాష్ డ్రిల్లింగ్ రిగ్స్
  • తవ్వకాలు నిలిపేసిన సంవత్సరం : 1992

"ప్లాస్టిక్ కరెన్సీ" వస్తే కాగితం నోట్ల పరిస్థితేంటి? - ఏ నోటుకు ఎంత ఖర్చవుతుందో తెలుసా?

డ్రైవర్ లెస్ 'రోబో ట్యాక్సీ'లు - 'స్టీరింగ్‌, బ్రేక్ పెడల్' లేకుండానే రోడ్లపైకి!

TAGGED:

DEEP HOLE ON EARTH
KOLA SUPERDEEP BORE HOLE
BIGGEST HOLE ON EARTH
భూమిపై లోతైన తవ్వకాలు ఎక్కడ జరిగాయి
BIG HOLE ON THE EARTH

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.