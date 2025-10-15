ETV Bharat / offbeat

సరికొత్త రుచితో "కోడిగుడ్డు పాలకూర ఫ్రై" - ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తినేస్తారు!

- కోడిగుడ్డుతో ఎన్నడూ ట్రై చేయని సూపర్ రెసిపీ - అప్పటికప్పుడు నిమిషాల్లోనే రెడీ!

Kodiguddu Palakura Fry Recipe
Kodiguddu Palakura Fry Recipe (ETV Abhiruchi)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 15, 2025 at 5:32 PM IST

2 Min Read
Kodiguddu Palakura Fry Recipe : పాలకూర ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. దీనిలో శరీరానికి అవసరమైన ఐరన్, కాల్షియం, పొటాషియం, ప్రొటీన్స్​తోపాటు ఇతర పోషకాలెన్నో పుష్కలంగా ఉంటాయి. పోషకాల గనిగా చెప్పుకునే పాలకూరతో ఎంత మంచి వంటకాలు చేసినా పిల్లలతో పాటు కొందరు పెద్దవాళ్లూ తినడానికి ఇష్టపడరు. అలాంటి వారందరి కోసం మీరు ఇప్పటి వరకు ట్రై చేయని ఒక స్పెషల్ రెసిపీని పరిచయం చేస్తున్నాం. అదే, టేస్టీ అండ్ హెల్దీ "కోడిగుడ్డు పాలకూర స్టిర్ ఫ్రై".

నెయ్యి, మిరియాల ఫ్లేవర్​తో భలే రుచికరంగా ఉంటుంది ఈ రెసిపీ. దీన్ని అన్నంలోకి సైడ్​ డిష్​గా తినడమే కాకుండా ఈవెనింగ్​ టైమ్​లో స్నాక్​లాగా కూడా తీసుకోవచ్చు. పాలకూర, గుడ్డు కాంబినేషన్​లో ఇలా చేసి పెడితే పిల్లలైతే చాలా ఇష్టంగా తింటారు! అలాగే, పాలకూర అంటే నచ్చనివాళ్లూ 'నో' చెప్పకుండా హ్యాపీగా తినేస్తారు. పైగా ఈ వేపుడును ఎవరైనా తక్కువ టైమ్​లో సింపుల్​గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా రుచికరంగా ఉండే ఈ ఆరోగ్యకరమైన రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Kodiguddu Palakura Fry Recipe
పాలకూర (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • కోడిగుడ్లు - రెండు
  • ఉడికించిన పాలకూర - ఒక కప్పు
  • వెల్లుల్లి ముక్కలు - మూడు టేబుల్​స్పూన్లు
  • నెయ్యి - మూడు చెంచాలు
  • తెల్ల నువ్వులు - ఒకటీస్పూన్
  • మిరియాల పొడి - అరటీస్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా

Kodiguddu Palakura Fry Recipe
నెయ్యి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక స్టవ్ మీద గిన్నెలో కప్పు పరిమాణంలో తాజా పాలకూరను తీసుకుని ఉడికించుకోవాలి.
  • పాలకూర ఉడికేలోపు వెల్లుల్లి రెబ్బలను పొట్టు తీసి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే, కొత్తిమీర తరుగు, మిరియాల పొడిని రెడీ చేసుకుని సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు మంచిగా ఉడికిన పాలకూరను వేడినీళ్లు వంపేసి అందులో కొన్ని చల్లని నీళ్లు పోసి పక్కనుంచాలి.
Kodiguddu Palakura Fry Recipe
మిరియాల పొడి (Getty Images)
  • అనంతరం కర్రీ తయారీ కోసం స్టవ్ పాన్ పెట్టి రెండు మూడు చెంచాల నెయ్యి వేసుకోవాలి.
  • అది కరిగి వేడయ్యాక సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న వెల్లుల్లి ముక్కలు వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించాలి.
  • అవి వేగాక ఉడికించుకున్న పాలకూర వాటర్ లేకుండా వడకట్టి వేసుకోవాలి.
Kodiguddu Palakura Fry Recipe
కోడిగుడ్లు (Getty Images)
  • ఆపై టేస్ట్​కి సరిపడా ఉప్పు, కొద్దిగా మిరియాల పొడి వేసుకుని మొత్తం కలిసేలా కలుపుతూ కాసేపు వేయించాలి.
  • ఈ రెసిపీ కాస్త స్పైసీగా ఉండాలనుకునేవారు మిరియాలపొడిని కొద్దిగా పెంచి తీసుకోవచ్చు.

Kodiguddu Palakura Fry Recipe
కోడిగుడ్డు పాలకూర ఫ్రై (ETV Abhiruchi)
  • పాలకూర కూడా మంచిగా వేగాక కోడిగుడ్లను పగులగొట్టి వేసుకుని గరిటెతో కలుపుతూ కొద్దిసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఆ మిశ్రమం మంచిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత అందులో తెల్ల నువ్వులు, సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలుపుతూ అరనిమిషం పాటు వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, సూపర్ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ "కోడిగుడ్డు పాలకూర స్టిర్ ఫ్రై" రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరు ఓసారి ఇలా కోడిగుడ్డు ఫ్రై ట్రై చేయండి. డిఫరెంట్ టేస్ట్​తో కమ్మగా ఉండే దీన్ని ఇంటిల్లిపాదీ చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు.
Kodiguddu Palakura Fry Recipe
కోడిగుడ్డు పాలకూర వేపుడు (ETV Abhiruchi)

