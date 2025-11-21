ETV Bharat / offbeat

నోటికి ఏమీ తినబుద్ధి కావట్లేదా? - "కోడిగుడ్డు నల్లకారం" చేయండి!

- వేడివేడి అన్నంలోకి కమ్మగా ఉంటుంది - ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది!

Kodiguddu Nalla Karam Recipe
Kodiguddu Nalla Karam Recipe (ETV Bharat)
Kodiguddu Nalla Karam Recipe : చలికాలం చాలా మందిని జలుబు, దగ్గు వంటి సమస్యలు ఎక్కువగా వేధిస్తుంటాయి. దాంతో ఏం తిన్నా నోటికి అంత రుచికరంగా అనిపించవు. అలాంటి వారికోసమే ఈ స్పెషల్ రెసిపీ. అదే, నోరూరించే "కోడిగుడ్డు నల్లకారం". దీన్ని వేడివేడి అన్నంలో ఒక్కసారి తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు. అంత అద్భుతంగా ఉంటుంది ఈ రెసిపీ టేస్ట్. ఈ సీజన్​లో రొటీన్ కర్రీలు తిని బోరింగ్​గా అనిపించినవారు ఓసారి దీన్ని ట్రై చేయండి. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ వావ్ సూపర్ అంటూ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు. అలాగే, ఇది ఒక్కసారి చేసుకున్నారంటే మూడ్నాలుగు రోజుల పాటు నిల్వ కూడా ఉంటుంది! మరి, ఇంటిల్లిపాదీ మెచ్చే ఈ కమ్మని 'కోడిగుడ్డు నల్లకారం' ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Kodiguddu Nalla Karam Recipe
Kodiguddu Nalla Karam Recipe (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

నల్ల కారం కోసం :

  • నూనె - 4 చెంచాలు
  • మినప్పప్పు - 6 స్పూన్లు
  • ధనియాలు - ఏడెనిమిది స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - మూడు స్పూన్లు
  • మెంతులు - ఒక టీస్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - 30 (రుచికి తగినన్ని)
  • చింతపండు - కొద్దిగా
  • కరివేపాకు - రెండు రెమ్మలు
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • వెల్లుల్లి పాయలు - రెండు

కర్రీ కోసం :

  • నూనె - నాలుగైదు చెంచాలు
  • పోపుదినుసులు - ఒకట్రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఎండుమిర్చి - రెండు
  • కోడిగుడ్లు - ఏడెనిమిది
  • సన్నని కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా

Kodiguddu Nalla Karam Recipe
Kodiguddu Nalla Karam Recipe (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా 'నల్లకారం' రెడీ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి నాలుగు చెంచాల నూనె వేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ లైట్​గా వేడయ్యాక పొట్టు మినప్పప్పు వేసి కాస్త కలర్ మారేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
  • అది వేగాక అందులో ధనియాలు, జీలకర్ర వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. అవి వేగుతున్నప్పుడే మెంతులు కూడా జత చేసి అన్నింటినీ చక్కగా వేయించుకోవాలి.
Kodiguddu Nalla Karam Recipe
Kodiguddu Nalla Karam Recipe (Getty Images)
  • అవన్నీ వేగిన తర్వాత మీ రుచికి తగినన్ని ఎండుమిర్చి వేసుకుని వాటిని కూడా బాగా ఫ్రై చేయాలి.
  • అవి కూడా వేగాక చింతపండు, కరివేపాకు వేసుకుని క్రిస్పీగా మారేంత వరకు వేయించుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని చల్లార్చుకోవాలి.
  • అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో చల్లారిన ఎండుమిర్చి మిశ్రమం, రుచికి తగినంత ఉప్పు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకుని కాస్త బరకగా, మెత్తని పౌడర్​లా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. దాంతో నల్లకారం రెడీ అవుతుంది!
Kodiguddu Nalla Karam Recipe
Kodiguddu Nalla Karam Recipe (Getty Images)
  • ఇప్పుడు కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద అదే పాన్ పెట్టి నూనె వేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత పోపు దినుసులు, ఎండుమిర్చి తుంపలు వేసి వేయించాలి.
  • పోపు వేగాక అందులో కోడిగుడ్లను పగులగొట్టి పోసుకోవాలి. తర్వాత ఆ మిశ్రమాన్ని బాగా కలిపి ఒక నిమిషం అలాగే వదిలేయాలి.
  • ఎగ్ మిశ్రమం మంచిగా ఫ్రై అయ్యాక చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేసుకోవాలి. తర్వాత అందులో ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న నల్ల కారంను మీ రుచికి తగినట్లు సరిపడా వేసుకుని ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
Kodiguddu Nalla Karam Recipe
Kodiguddu Nalla Karam Recipe (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి కలుపుకోవాలి. ఆపై ఒకసారి ఉప్పు చెక్ చేసుకుని అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం ఆ మిశ్రమాన్ని ఒకట్రెండు నిమిషాలు వేయించుకున్నాక చివర్లో సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, వేడివేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోయే "కోడిగుడ్డు నల్లకారం" అప్పటికప్పుడు సింపుల్​గా రెడీ అవుతుంది!
  • మీరు ఒకవేళ తక్కువ మొత్తంలో ఈ రెసిపీ రెడీ చేసుకోవాలనుకుంటే నల్లకారం, కర్రీ కోసం అవసరమైన పదార్థాలను తగ్గించి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.

