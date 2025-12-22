ఈ పద్ధతిలో "కోడిగుడ్డు కారం" చేయండి - ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది!
తెలంగాణ స్టైల్లో కమ్మని "కోడిగుడ్డు కారం" - ఒక్కసారి తింటే వన్స్మోర్ అంటారంతే!
Published : December 22, 2025 at 8:01 PM IST
Kodiguddu Karam Recipe Telangana Style : 'కోడిగుడ్డు' మంచి సంపూర్ణ పోషకాహారం. దానితో ఎలాంటి వంటకాలు చేసినా పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఇష్టంగా తింటారు. అయితే, నార్మల్గా చాలా మంది ఫ్రిడ్జ్లో ఎగ్స్ ఉంటే బుర్జీ, ఎగ్ పులుసు, ఉల్లిపాయ లేదా టమాటాతో కలిపి కర్రీ వంటివి ఎక్కువగా తయారు చేసుకుంటుంటారు. అందరకీ ఇష్టమని కోడిగుడ్డుతో ఎప్పుడూ ఒకే రకమైన వంటలు చేసినా బోరింగ్గా అనిపిస్తాయి. అందుకే, మీకోసం ఒక స్పెషల్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, నోరూరించే "కోడిగుడ్డు వెల్లుల్లికారం".
అప్పటికప్పుడు సింపుల్గా చేసుకునే ఈ గుడ్డు కారం తెలంగాణ స్టైల్లో భలే రుచికరంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా నోరు చప్పగా ఉండి ఏం తినబుద్ధికానప్పుడు ఇలా చేసుకుని తిన్నారంటే నాలుకకు మంచి రుచి తలుగుతుంది! కమ్మగా, కడుపునిండా తిన్న ఫీలింగ్ని పొందుతారు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ కోడిగుడ్డు వెల్లుల్లి కారం ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
వెల్లుల్లి కారం పొడి కోసం :
- రెండు టేబుల్స్పూన్లు - కారం
- పెద్దసైజ్ వెల్లుల్లిపాయ - ఒకటి
- ఉప్పు - ఒక టీస్పూన్
- జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
కోడిగుడ్డు కారం కోసం :
- ఐదు - గుడ్లు
- ఆయిల్ - తగినంత
- తాలింపు దినుసులు - ఒక టేబుల్స్పూన్
- ఎండుమిర్చి - రెండు
- పెద్ద సైజ్ ఉల్లిపాయలు - రెండు
- కరివేపాకు - రెండు రెమ్మలు
- ఉప్పు - టేస్ట్కి సరిపడా
- పసుపు - పావు టీస్పూన్
- సన్నని కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా వెల్లుల్లి కారం రెడీ చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో కారం, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఉప్పు, జీలకర్ర వేసుకుని కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అలాగే, రెసిపీలోకి అవసరమైన ఉల్లిపాయలను సన్నగా కట్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి ఆయిల్ పోసుకోవాలి. నూనె లైట్గా వేడయ్యాక పోపు దినుసులు(జీలకర్ర, ఆవాలు, మినప్పప్పు, శనగపప్పు) వేసి వేయించుకోవాలి.
- అవి లైట్గా వేగాక ఎండుమిర్చి తుంపలు వేసి వేయించాలి. ఆ తర్వాత ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఆనియన్స్ కాస్త మగ్గిన తర్వాత కరివేపాకు, కొద్దిగా ఉప్పు, పసుపు వేసి కలిపి ఉల్లిపాయలు మంచి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
- ఆవిధంగా వేయించుకున్నాక ఉల్లిపాయ ముక్కలను పాన్ అంచుల వెంబడి అనుకుని ఆ గ్యాప్లో కోడిగుడ్లను పగులకొట్టి వేసుకోవాలి.
- కోడిగుడ్డు కాస్త ఉడికిందని అనుకున్నాక పక్కన ఉన్న ఆనియన్స్తో కలపకుండా కేవలం గుడ్డు మిశ్రమాన్ని మాత్రమే గరిటతో అలా ఒక్కసారి కలిపి వదిలేయాలి. లేదంటే అడుగున మాడిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది.
- ఆపై స్టవ్ను లో-ఫ్లేమ్లో ఉంచి మూతపెట్టి రెండు, మూడు నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి.
- తర్వాత మూత తీసి ఎగ్స్ మిశ్రమాన్ని గరిటెతో రెండో వైపునకు తిప్పేసి అటు వైపు కూడా కాసేపు కాలనివ్వాలి.
- ఆ తర్వాత మిశ్రమం మొత్తాన్ని ఒకసారి గరిటెతో అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. కోడిగుడ్డు కాస్త డ్రైగా మారే వరకు మగ్గనివ్వాలి. అప్పుడే కోడిగుడ్డు కారం త్వరగా పాడవకుండా రెండు రోజులైనా ఫ్రెష్గా ఉంటుంది.
- ఇక కోడిగుడ్డు ముక్కలు మంచిగా వేగి, క్రిస్పీగా మారాయనుకున్నాక ముందుగా మిక్సీ పట్టుకున్న వెల్లుల్లి కారం వేసుకోవాలి.
- ఆపై గరిటెతో కలుపుతూ వెల్లుల్లికారం ఎగ్ మిశ్రమానికి పట్టేలా రెండు మూడు నిమిషాలు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
- ఇక చివరగా సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలిపి దింపేసుకుంటే చాలు. అంతే, తెలంగాణ స్టైల్లో సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "కోడిగుడ్డు వెల్లుల్లి కారం" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతుంది!
