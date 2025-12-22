ETV Bharat / offbeat

ఈ పద్ధతిలో "కోడిగుడ్డు కారం" చేయండి - ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది!

తెలంగాణ స్టైల్​లో కమ్మని "కోడిగుడ్డు కారం" - ఒక్కసారి తింటే వన్స్​మోర్ అంటారంతే!

Kodiguddu Karam Recipe
Kodiguddu Karam Recipe (ETV Abhiruchi)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 22, 2025 at 8:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Kodiguddu Karam Recipe Telangana Style : 'కోడిగుడ్డు' మంచి సంపూర్ణ పోషకాహారం. దానితో ఎలాంటి వంటకాలు చేసినా పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఇష్టంగా తింటారు. అయితే, నార్మల్​గా చాలా మంది ఫ్రిడ్జ్​​లో ఎగ్స్ ఉంటే బుర్జీ, ఎగ్ పులుసు, ఉల్లిపాయ లేదా టమాటాతో కలిపి కర్రీ వంటివి ఎక్కువగా తయారు చేసుకుంటుంటారు. అందరకీ ఇష్టమని కోడిగుడ్డుతో ఎప్పుడూ ఒకే రకమైన వంటలు చేసినా బోరింగ్​గా అనిపిస్తాయి. అందుకే, మీకోసం ఒక స్పెషల్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, నోరూరించే "కోడిగుడ్డు వెల్లుల్లికారం".

అప్పటికప్పుడు సింపుల్​గా చేసుకునే ఈ గుడ్డు కారం తెలంగాణ స్టైల్​లో భలే రుచికరంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా నోరు చప్పగా ఉండి ఏం తినబుద్ధికానప్పుడు ఇలా చేసుకుని తిన్నారంటే నాలుకకు మంచి రుచి తలుగుతుంది! కమ్మగా, కడుపునిండా తిన్న ఫీలింగ్​ని పొందుతారు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ కోడిగుడ్డు వెల్లుల్లి కారం ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Kodiguddu Karam Recipe
Kodiguddu Karam Recipe (ETV Abhiruchi)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

వెల్లుల్లి కారం పొడి కోసం :

  • రెండు టేబుల్​స్పూన్లు - కారం
  • పెద్దసైజ్ వెల్లుల్లిపాయ - ఒకటి
  • ఉప్పు - ఒక టీస్పూన్
  • జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
Kodiguddu Karam Recipe
Kodiguddu Karam Recipe (Getty Images)

కోడిగుడ్డు కారం కోసం :

  • ఐదు - గుడ్లు
  • ఆయిల్ - తగినంత
  • తాలింపు దినుసులు - ఒక టేబుల్​స్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - రెండు
  • పెద్ద సైజ్ ఉల్లిపాయలు - రెండు
  • కరివేపాకు - రెండు రెమ్మలు
  • ఉప్పు - టేస్ట్​కి సరిపడా
  • పసుపు - పావు టీస్పూన్
  • సన్నని కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా

సొరకాయతో క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "బజ్జీలు" - తక్కువ పదార్థాలతో పావుగంటలోనే రెడీ!

Kodiguddu Karam Recipe
Kodiguddu Karam Recipe (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా వెల్లుల్లి కారం రెడీ చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం మిక్సీ జార్​ తీసుకుని అందులో కారం, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఉప్పు, జీలకర్ర వేసుకుని కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అలాగే, రెసిపీలోకి అవసరమైన ఉల్లిపాయలను సన్నగా కట్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి ఆయిల్ పోసుకోవాలి. నూనె లైట్​గా వేడయ్యాక పోపు దినుసులు(జీలకర్ర, ఆవాలు, మినప్పప్పు, శనగపప్పు) వేసి వేయించుకోవాలి.
Kodiguddu Karam Recipe
Kodiguddu Karam Recipe (Getty Images)
  • అవి లైట్​గా వేగాక ఎండుమిర్చి తుంపలు వేసి వేయించాలి. ఆ తర్వాత ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఆనియన్స్ కాస్త మగ్గిన తర్వాత కరివేపాకు, కొద్దిగా ఉప్పు, పసుపు వేసి కలిపి ఉల్లిపాయలు మంచి గోల్డెన్ బ్రౌన్​ కలర్​ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
  • ఆవిధంగా వేయించుకున్నాక ఉల్లిపాయ ముక్కలను పాన్ అంచుల వెంబడి అనుకుని ఆ గ్యాప్​లో కోడిగుడ్లను పగులకొట్టి వేసుకోవాలి.
  • కోడిగుడ్డు కాస్త ఉడికిందని అనుకున్నాక పక్కన ఉన్న ఆనియన్స్​తో కలపకుండా కేవలం గుడ్డు మిశ్రమాన్ని మాత్రమే గరిటతో అలా ఒక్కసారి కలిపి వదిలేయాలి. లేదంటే అడుగున మాడిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది.
  • ఆపై స్టవ్​ను లో-ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మూతపెట్టి రెండు, మూడు నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి.
Kodiguddu Karam Recipe
Kodiguddu Karam Recipe (Getty Images)
  • తర్వాత మూత తీసి ఎగ్స్​ మిశ్రమాన్ని గరిటెతో రెండో వైపునకు తిప్పేసి అటు వైపు కూడా కాసేపు కాలనివ్వాలి.
  • ఆ తర్వాత మిశ్రమం మొత్తాన్ని ఒకసారి గరిటెతో అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. కోడిగుడ్డు కాస్త డ్రైగా మారే వరకు మగ్గనివ్వాలి. అప్పుడే కోడిగుడ్డు కారం త్వరగా పాడవకుండా రెండు రోజులైనా ఫ్రెష్​గా ఉంటుంది.
  • ఇక కోడిగుడ్డు ముక్కలు మంచిగా వేగి, క్రిస్పీగా మారాయనుకున్నాక ముందుగా మిక్సీ పట్టుకున్న వెల్లుల్లి కారం వేసుకోవాలి.
  • ఆపై గరిటెతో కలుపుతూ వెల్లుల్లికారం ఎగ్ మిశ్రమానికి పట్టేలా రెండు మూడు నిమిషాలు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
  • ఇక చివరగా సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలిపి దింపేసుకుంటే చాలు. అంతే, తెలంగాణ స్టైల్​లో సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "కోడిగుడ్డు వెల్లుల్లి కారం" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతుంది!

అన్నం మిగిలిందా? - ఇలా "మసాలా వడలు" చేయండి! - అద్దిరిపోయే టేస్ట్!

రాజుల కాలం నాటి రెసిపీ - నోరూరించే "ఉల్లిపాయల పాయసం" - ఒక్కసారైనా రుచి చూడాల్సిందే!

TAGGED:

EGG RECIPES IN TELUGU
GARLIC EGG FRY RECIPE
HOW TO MAKE KODIGUDDU KARAM
కోడిగుడ్డు వెల్లుల్లి కారం తయారీ
KODIGUDDU KARAM TELANGANA STYLE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.