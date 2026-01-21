నోటి కొత్త రుచినిచ్చే "మిరియాల కోడిగుడ్డు కూర" - ఎగ్ కర్రీ సింపుల్గా ఇలా చేసేయండి!
కోడిగుడ్లతో ఓసారి ఇలా ట్రై చేయండి - కడుపు నిండా కమ్మగా తినేస్తారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 21, 2026 at 11:48 AM IST
Miriyala Kodi Guddu Kura in Telugu : ఇంట్లో వెజిటేబుల్స్ ఏమీ లేకపోతే కోడిగుడ్డుతో ఏదో ఒక కర్రీ చేయడం మామూలే. అప్పటికప్పుడు ప్రిపేర్ చేసుకునే కూర అనగానే బ్యాచిలర్స్తో పాటు చాలా మందికి మొదటగా ఇదే గుర్తొస్తుంది. అయితే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తినే ఎగ్స్తో ఎప్పుడూ చేసే విధంగానే కాకుండా ఈసారి కాస్త డిఫరెంట్గా ట్రై చేయండి. అదే మిరియాల కోడిగుడ్డు కూర. రెగ్యులర్గా చేసుకునే వాటితో పోల్చితే ఇది సరికొత్త టేస్ట్తో భలేగా ఉంటుంది. ఈ కర్రీ వేడివేడి అన్నం, చపాతీ, రోటీ ఇలా దేనిలోకైనా అద్దిరిపోతుంది. అంతేకాక పిల్లలు, పెద్దలు మంచి రుచిని ఆస్వాదించామనే ఫీలింగ్ను పొందుతారు.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- కోడిగుడ్లు - 6
- ఆయిల్ - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఉల్లిపాయలు - 4
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- పసుపు - అర టీ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
- కారం - 1 టీ స్పూన్
- ధనియాల పొడి - 2 టీ స్పూన్లు
- జీలకర్ర పొడి - అర టీ స్పూన్
- మిరియాల పొడి - ఒకటిన్నర టీ స్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 3
- కసూరిమెంతి - 1 టీ స్పూన్
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో ఆరు కోడిగుడ్లు, సరిపడా నీళ్లు పోసి ఉడికించాలి. ఎగ్స్ ఉడికిన తర్వాత రెండు భాగాలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా నాలుగు ఉల్లిపాయలను సన్నగా తరిగి ఉంచాలి.
- అలాగే స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కొద్దిగా కరివేపాకు, అర టీ స్పూన్ పసుపు, ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి రెండు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత మూతపెట్టి ఆనియన్స్ను మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ మగ్గించాలి. ఉల్లిపాయలు వేగిన అనంతరం ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసి పచ్చివాసన పోయే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఇందులోనే ఒక టీ స్పూన్ కారం, రెండు టీ స్పూన్ల ధనియాల పొడి, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి, ఒకటిన్నర టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి బాగా కలపాలి.
- ఇవి బాగా కలిసిన తర్వాత ముప్పావు కప్పు నీళ్లు పోసి మిక్స్ చేయాలి. అనంతరం కట్ చేసి పెట్టుకున్న కోడిగుడ్లు, మూడు పచ్చిమిర్చి, ఒక టీ స్పూన్ కసూరి మెంతి వేసి మిక్స్ చేయాలి.
- అనంతరం మూతపెట్టి ఆయిల్ సేపరెట్ అయ్యేంత వరకు ఉడికించాలి. ఆయిల్ సేపరెట్ అయిన తర్వాత చివరన కొత్తిమీర వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే నోరూరించే మిరియాల కోడిగుడ్డు కూర సిద్ధంగా ఉంటుంది!
- ఈ కర్రీ వేడివేడి అన్నంతో పాటు చపాతీల్లో సూపర్ కాంబినేషన్!
