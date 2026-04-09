సరికొత్త రుచిలో నోరూరించే "కొబ్బరి పెరుగు పచ్చడి" - అన్నంతో పాటు టిఫెన్స్లోకి అదుర్స్!
డైలీ పెరుగు, మజ్జిగతో తినాలంటే బోరింగ్గా ఉందా? - మీకోసమే ఈ అద్దిరిపోయే రెసిపీ!
Published : April 9, 2026 at 3:30 PM IST
Kobbari Perugu Pachadi Recipe : ఎండలు మండిపోతున్న వేళ అందరూ ఒంటికి చలువ చేసే ఆహార పదార్థాలు తినడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుంటారు. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది మధ్యాహ్నం వేళ కర్రీస్తో అన్నం తినబుద్ధి కావట్లేదని మజ్జిగ, పెరుగు పచ్చడి వంటివి రెడీ చేసుకుంటుంటారు. అలాంటి వారికోసం ఎప్పుడూ చేసుకునేవి కాకుండా ఒక నయా రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, పచ్చికొబ్బరితో సూపర్ టేస్టీ "పెరుగు పచ్చడి". ఇది చాలా రుచికరంగా ఉండి ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది. దీన్ని అన్నంలోకి మాత్రమే కాకుండా బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి చట్నీగానూ హ్యాపీగా తినేయొచ్చు. మరి, వేసవిలో ఒంటికి చలువ చేసే ఈ కొత్త రకం పెరుగు పచ్చడిని ఎలా రెడీ చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- అర కప్పు - పెరుగు
- అర కప్పు - పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు
- ఒకట్రెండు చెంచాలు - నూనె
- మూడ్నాలుగు - పచ్చిమిర్చి
- చిన్న ముక్క - అల్లం
- రుచికి సరిపడా - ఉప్పు
ఒంట్లో వేడిని తగ్గించే "బార్లీ అంబలి" - నిమిషాల్లోనే రెడీ! - పిల్లలకు బాగా నచ్చేస్తుంది!
తయారీ విధానం :
- ఈ సమ్మర్ స్పెషల్ పెరుగు పచ్చడి కోసం ముందుగా అర కప్పు పచ్చికొబ్బరి ముక్కలను రెడీ చేసుకుని సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి.
- నెక్ట్స్ స్టవ్ మీద కడాయిలో ఆయిల్ వేసి వేడి చేసుకోవాలి. నూనె లైట్గా వేడయ్యాక పచ్చిమిర్చి తుంపలు, అల్లం వేసుకుని దోరగా వేయించాలి.
- అవి వేగాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు వేసి రెండు మూడు నిమిషాల పాటు వేయించుకోవాలి. అలా వేయించుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని చల్లార్చుకోవాలి.
- అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని దానిలో చల్లారిన పచ్చికొబ్బరి మిశ్రమం వేసుకొని మెత్తని పేస్ట్లా మిక్సీ పట్టుకోవాలి. అవసరమైతే గ్రైండ్ చేసుకునేటప్పుడు ఒకట్రెండు టీస్పూన్ల వాటర్ వేసుకోవచ్చు.
- ఇప్పుడు ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో గ్రైండ్ చేసుకున్న పచ్చికొబ్బరి మిశ్రమాన్ని వేసుకోవాలి.
- తర్వాత అందులో పెరుగు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసి ఒకసారి మిశ్రమం మొత్తం మంచిగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. పెరుగు పచ్చడి కాస్త చిక్కగా ఉండాలనుకుంటే ఇలానే ఉంచి తాలింపు పెట్టుకోవాలి.
- అదే మీరు ఒకవేళ పలుచగా కావాలనుకుంటే మాత్రం పెరుగు మిశ్రమంలో కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసి కలుపుకోవాలి.
- ఇప్పుడు అందులోకి తాలింపును రెడీ చేసుకోవాలి.
తాలింపు కోసం :
- నూనె - తగినంత
- మెంతులు - కొన్ని
- శనగపప్పు - అర టీస్పూన్
- మినపప్పు - అర టీస్పూన్
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - రెండు
- పచ్చిమిర్చి - ఒకట్రెండు
- ఎండుమిర్చి - రెండు
- చిన్న సైజ్ టమాటా - ఒకటి(ఆప్షనల్)
- చిన్న సైజ్ ఉల్లిపాయ - ఒకటి
- పసుపు - చిటికెడు
- సన్నని కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- ఇందుకోసం స్టవ్ మీద చిన్న కడాయిలో నూనె వేసి హీట్ చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ లైట్గా హీట్ అయ్యాక మెంతులు, శనగపప్పు, మినపప్పు, జీలకర్ర, ఆవాలు వేసి వేయించాలి.
- అవన్నీ కొద్దిగా వేగిన తర్వాత చితక్కొట్టిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, పచ్చిమిర్చి చీలికలు, ఎండుమిర్చి తుంపలు వేసి మరికాసేపు వేయించుకోవాలి.
- అవి కూడా వేగిన తర్వాత సన్నని టమాటా ముక్కలు వేసి ఒకట్రెండు నిమిషాలు మగ్గనివ్వాలి.
- ఆ తర్వాత సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ చీలికలు వేసి కలుపుకోవాలి. చివర్లో పసుపు, కరివేపాకు జత చేసి అంతా బాగా కలిసేలా కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- నెక్ట్స్ ఆ తాలింపును ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న పెరుగు పచ్చడిలో వేసుకుని అంతా బాగా కలిసేలా ఒకసారి చక్కగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇక చివర్లో కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలిపి, ఉప్పు చెక్ చేసి సర్వ్ చేసుకంటే చాలు.
- అంతే, సరికొత్త రుచిలో నోరూరించే కమ్మని "కొబ్బరి పెరుగు పచ్చడి" అప్పటికప్పుడు సింపుల్గా రెడీ అవుతుంది!
పెసరపప్పుతో కొత్త రకం "మునక్కాయ కర్రీ" - సమ్మర్లో అందరూ రుచి చూడాల్సిన రెసిపీ!
ఒంటికి చలువ చేసే "మెంతికూర పప్పు" - ఇలా వండితే చేదు లేకుండా టేస్ట్ అదుర్స్!