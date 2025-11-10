అద్భుతమైన "కన్నామృతం" - దేవుడికి ఇలా కొబ్బరి పరమాన్నం నైవేద్యం చేసి పెట్టండి!
ఇంట్లోనే సింపుల్గా చేసుకునే ప్రసాదం రెసిపీ - నిమిషాల్లోనే రెడీ!
Published : November 10, 2025 at 11:38 AM IST
Kannamrutham Prepare in Telugu : దేవుడికి నైవేద్యంగా వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. ఇందులో పులిహోర, పాయసం, దద్దోజనం, పొంగలి లాంటివి ఉంటాయి. అయితే ఈసారి కొత్తగా 'కన్నామృతం' చేసి దేవుడికి ప్రసాదంగా సమర్పించండి. కేవలం నిమిషాల్లోనే దీనిని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇంకోసారి చేయమని అడుగుతారు. మరి టేస్టీటేస్టీ కన్నామృతం చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బియ్యం - ముప్పావు కప్పు
- పెసరపప్పు - పావు కప్పు
- తురిమిన బెల్లం - 2 కప్పులు
- నెయ్యి - ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్
- పాలు - 3 కప్పులు
- యాలకులు - 2
- పచ్చికొబ్బరి తురుము - అర కప్పు
- జీడిపప్పు,కిస్మిస్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- యాలకులపొడి - 1 టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా గిన్నెలో ముప్పావు కప్పు బియ్యం, పావు కప్పు పెసరపప్పు వేసి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత అర కప్పు నీళ్లు పోసి 15 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో రెండు కప్పుల తురిమిన బెల్లం, ఒక కప్పు నీళ్లు పోసి బెల్లాన్ని కరిగించాలి. ఆ తర్వాత రెండు నిమిషాల పాటు మరిగించి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్లో అర టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి పోయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత బియ్యం పెసరపప్పు మిశ్రమాన్ని వేసి రెండు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేయాలి.
- అదేవిధంగా ఇందులో రెండు కప్పుల పాలు, ఒక కప్పు నీళ్లు, రెండు యాలకులు వేసి కలపాలి. అనంతరం మూతపెట్టి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి మూడు విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉడికించాలి.
- మూడు విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత ఒక కప్పు కాచిన పాలు పోసి గరిటెతో మాష్ చేస్తూ లైట్గా కలపాలి. అలాగే అర కప్పు పచ్చికొబ్బరి తురుము, చల్లారిన బెల్లం వాటర్ వేసి కలిపి స్టవ్పై ఉంచి మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడకనివ్వాలి.
- ఇంకోవైపు పాన్లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత రెండు టేబుల్ స్పూన్ల జీడిపప్పు,కిస్మిస్ వేసి ఫ్రై చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఉడుకుతున్న మిశ్రమంలో ఒక టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి, ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న డ్రైఫ్రూట్స్ వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- అంతే నోరూరించే కన్నామృతం సిద్ధంగా ఉంటుంది!
- ఇలా సింపుల్గా చేసి దేవుడికి నైవేద్యంగా సమర్పించండి!
- మీరు కన్నామృతాన్ని ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలంటే బియ్యం, పెసరపప్పుతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
