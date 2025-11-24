ETV Bharat / offbeat

రేషన్ ​బియ్యంతో తియ్యని "కొబ్బరి పాకుండలు" - ఇలా చేస్తే టేస్ట్ అస్సలు మర్చిపోలేరు!

సింపుల్​గా చేసుకునే స్వీట్ రెసిపీ - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతాయి!

Pakundalu
Pakundalu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 24, 2025 at 2:40 PM IST

2 Min Read
Pakundalu Recipe in Telugu : కొబ్బరి, బియ్యం, బెల్లంతో వివిధ రకాల తీపి పదార్థాలు చేస్తుంటారు. అయితే, మీరెప్పుడైనా కొబ్బరి పాకుండలు ట్రై చేశారా? లేదంటే ఈ పద్ధతిలో ఓసారి చేశారంటే అద్భుతంగా ఉంటుంది. తక్కువ పదార్థాలతో దీనిని సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు. మరి నోరూరించే కొబ్బరి పాకుండలు ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Pakundalu
బియ్యం (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • రేషన్ బియ్యం - 1 కేజీ
  • బెల్లం తురుము - 1 కప్పు
  • యాలకుల పొడి - 2 టీ స్పూన్లు
  • గసగసాలు - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • పచ్చికొబ్బరి తురుము - 1 కప్పు
  • నూనె - డీప్​ ఫ్రైకి సరిపడా
Pakundalu
కొబ్బరి తురుము (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా గిన్నెలో ఒక కేజీ రేషన్​ బియ్యాన్ని తీసుకొని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై సరిపడా నీళ్లు పోసి కనీసం 18 గంటలపాటు నానబెట్టాలి. (ఇక్కడ రేషన్ బియ్యం వాడితే పాకుండలు మరింత టేస్టీగా, క్రిస్పీగా వస్తాయి). రేషన్ బియ్యం లేకపోతే నార్మల్ బియ్యాన్ని వాడొచ్చు.
  • 18 గంటల తర్వాత బియ్యంలోంచి నీటిని తీసేసి పొడి క్లాత్​పై ఆరబెట్టాలి. బియ్యం కాస్త తడిగి ఉన్నప్పుడే మిక్సీ జార్​లో కొద్దికొద్దిగా వేసి మెత్తని పిండిలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
Pakundalu
బెల్లం తురుము (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో ఒక కప్పు బెల్లం తురుము, నీళ్లు పోయాలి. బెల్లం కరిగి ముద్దపాకం వచ్చేవరకు కరిగించాలి. అయితే పాకం పర్ఫెక్ట్​గా వచ్చిందో? లేదో? తెలుసుకోవడానికి ముందుగా ఒక చిన్న బౌల్లో చల్లటి నీరు తీసుకొని అందులో గరిటెతో కొద్దిగా పాకాన్ని వేయాలి. అది మరి ఉండకట్టకుండా చేతితో తీసుకుంటే కాస్త జారుడుగా ఉండాలి.
  • ఇలా తయారైన పాకాన్ని స్టవ్ ఆఫ్​ చేసి 10 నిమిషాలు పక్కనుంచాలి. ఆపై ఇందులో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల గసగసాలు, ఒక కప్పు పచ్చికొబ్బరి తురుము వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • అదేవిధంగా ఇందులో గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న బియ్యప్పిండిని కొద్దికొద్దిగా వేస్తూ బాగా కలపాలి. అలాగే రెండు టీ స్పూన్ల యాలకుల పొడి యాడ్ చేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
Pakundalu
యాలకులు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు చేతులకు ఆయిల్ అప్లై చేసి పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ చిన్నచిన్న బాల్స్​లాగా పాకుండలను చేసుకోవాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత కడాయికి సరిపడా పాకుండలు వేసి మూడు నిమిషాల పాటు అలాగే వదిలేయాలి.
  • మూడు నిమిషాల తర్వాత పాకుండలను గరిటెతో అటుఇటు టర్న్ చేస్తూ రెండు వైపులా గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేవరకు ఫ్రై చేయాలి. అనంతరం వీటిని ప్లేట్​లో సర్వ్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే టేస్టీటేస్టీ కొబ్బరి పాకుండలు రెడీ అయినట్లే! ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్ స్వీట్​గా మారుతుంది!

