రేషన్ ​బియ్యంతో తియ్యని "కొబ్బరి పాకుండలు" - ఇలా చేస్తే టేస్ట్ అస్సలు మర్చిపోలేరు!

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 24, 2025 at 2:40 PM IST
Pakundalu Recipe in Telugu : కొబ్బరి, బియ్యం, బెల్లంతో వివిధ రకాల తీపి పదార్థాలు చేస్తుంటారు. అయితే, మీరెప్పుడైనా కొబ్బరి పాకుండలు ట్రై చేశారా? లేదంటే ఈ పద్ధతిలో ఓసారి చేశారంటే అద్భుతంగా ఉంటుంది. తక్కువ పదార్థాలతో దీనిని సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు. మరి నోరూరించే కొబ్బరి పాకుండలు ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- రేషన్ బియ్యం - 1 కేజీ
- బెల్లం తురుము - 1 కప్పు
- యాలకుల పొడి - 2 టీ స్పూన్లు
- గసగసాలు - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- పచ్చికొబ్బరి తురుము - 1 కప్పు
- నూనె - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా గిన్నెలో ఒక కేజీ రేషన్ బియ్యాన్ని తీసుకొని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై సరిపడా నీళ్లు పోసి కనీసం 18 గంటలపాటు నానబెట్టాలి. (ఇక్కడ రేషన్ బియ్యం వాడితే పాకుండలు మరింత టేస్టీగా, క్రిస్పీగా వస్తాయి). రేషన్ బియ్యం లేకపోతే నార్మల్ బియ్యాన్ని వాడొచ్చు.
- 18 గంటల తర్వాత బియ్యంలోంచి నీటిని తీసేసి పొడి క్లాత్పై ఆరబెట్టాలి. బియ్యం కాస్త తడిగి ఉన్నప్పుడే మిక్సీ జార్లో కొద్దికొద్దిగా వేసి మెత్తని పిండిలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో ఒక కప్పు బెల్లం తురుము, నీళ్లు పోయాలి. బెల్లం కరిగి ముద్దపాకం వచ్చేవరకు కరిగించాలి. అయితే పాకం పర్ఫెక్ట్గా వచ్చిందో? లేదో? తెలుసుకోవడానికి ముందుగా ఒక చిన్న బౌల్లో చల్లటి నీరు తీసుకొని అందులో గరిటెతో కొద్దిగా పాకాన్ని వేయాలి. అది మరి ఉండకట్టకుండా చేతితో తీసుకుంటే కాస్త జారుడుగా ఉండాలి.
- ఇలా తయారైన పాకాన్ని స్టవ్ ఆఫ్ చేసి 10 నిమిషాలు పక్కనుంచాలి. ఆపై ఇందులో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల గసగసాలు, ఒక కప్పు పచ్చికొబ్బరి తురుము వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అదేవిధంగా ఇందులో గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న బియ్యప్పిండిని కొద్దికొద్దిగా వేస్తూ బాగా కలపాలి. అలాగే రెండు టీ స్పూన్ల యాలకుల పొడి యాడ్ చేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు చేతులకు ఆయిల్ అప్లై చేసి పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ చిన్నచిన్న బాల్స్లాగా పాకుండలను చేసుకోవాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత కడాయికి సరిపడా పాకుండలు వేసి మూడు నిమిషాల పాటు అలాగే వదిలేయాలి.
- మూడు నిమిషాల తర్వాత పాకుండలను గరిటెతో అటుఇటు టర్న్ చేస్తూ రెండు వైపులా గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేవరకు ఫ్రై చేయాలి. అనంతరం వీటిని ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే టేస్టీటేస్టీ కొబ్బరి పాకుండలు రెడీ అయినట్లే! ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్ స్వీట్గా మారుతుంది!
