తమలపాకులతో నోరూరించే "కొబ్బరి పచ్చడి" - అన్నం, టిఫెన్స్ దేనిలోకైనా సూపర్ టేస్ట్!
పచ్చికొబ్బరి, తమలపాకుల కాంబోలో కిర్రాక్ 'పచ్చడి' - నిమిషాల్లోనే అప్పటికప్పుడు రెడీ!
Published : December 28, 2025 at 5:18 PM IST
Kobbari Pachadi with Tamalapaku : కొంతమంది అన్నంలోకి కూరల కంటే పచ్చళ్లతో తినడానికే ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుంటారు. ఈ క్రమంలోనే మెజార్టీ పీపుల్ టమాటా, దోసకాయ, ఉల్లిపాయ పచ్చడి వంటి తరచుగా చేసుకుంటుంటారు. అవి మాత్రమే కాదు మీరు ట్రై చేయాల్సిన మరో అద్దిరిపోయే రెసిపీ ఉంది. అదే, తమలపాకులతో నోరూరించే "పచ్చికొబ్బరి పచ్చడి". ఇది రెగ్యులర్గా చేసుకునే కొబ్బరి పచ్చళ్లతో పోల్చితే డిఫరెంట్ టేస్ట్తో చాలా బాగుంటుంది.
ఈ పచ్చడి వేడి వేడి అన్నంలోకి మాత్రమే కాకుండా మార్నింగ్ టిఫెన్స్లోకీ మంచి రుచికరంగా ఉంటుంది. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరికీ ఇది చాలా బాగా నచ్చేస్తుంది. అంతేకాదు, ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసి పెట్టమని అడుగుతారు. పైగా, దీన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కూడా చాలా సింపుల్. మొదటిసారి చేసుకునేవారైనా ఈ చట్నీని తక్కువ టైమ్లో క్విక్ అండ్ ఈజీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, ఇంటిల్లిపాదీ మెచ్చే ఈ వెరైటీ అండ్ టేస్టీ తమలపాకు కొబ్బరి పచ్చడిని ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
అవసరమైన పదార్థాలు :
- రెండు కప్పులు - పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు
- ఎనిమిది - తమలపాకులు
- ఐదారు టేబుల్స్పూన్లు - ఆయిల్
- రుచికి తగినన్ని - పచ్చిమిర్చి
- అంగుళం ముక్క - అల్లం
- నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు - పల్లీలు
- టేస్ట్కి సరిపడా - ఉప్పు
- నిమ్మకాయ - ఒకటి
తాలింపు కోసం :
- నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు - నూనె
- ఒక టీస్పూన్ - ఆవాలు
- ఒక టీస్పూన్ - జీలకర్ర
- ఒక టీస్పూన్ - మినప్పప్పు
- ఇంగువ - కొద్దిగా
- ఒక టీస్పూన్ - శనగపప్పు
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- ఎండుమిర్చి - రెండు
తయారీ విధానం :
- ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ పచ్చడి కోసం ముందుగా రెండు కప్పుల పరిమాణంలో పచ్చికొబ్బరి ముక్కలను రెడీ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- అలాగే, తాజా తమలపాకులను తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి కాడలు కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్లో కొద్దిగా నూనె వేసి వేడయ్యాక కాడలు తీసేసిన తమలపాకులను ముక్కలుగా తుంచి వేసి రెండు నిమిషాలు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి. ఆపై వాటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం అదే నూనెలో పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, అల్లం ముక్కలు, పల్లీలు వేసుకుని మిరపకాయ ముక్కలపై అక్కడక్కడ తెల్లని మచ్చలు ఏర్పడేంత వరకు వేయించుకుని మిక్సీ జార్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఆపై అందులో ముందుగా వేయించి పెట్టుకున్న తమలపాకు ముక్కలు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు వేసుకోవాలి.
- తర్వాత వాటిపై రెండు చెక్కల నిమ్మరసాన్ని పిండి మరీ మెత్తగా కాకుండా రోట్లో రుబ్బుకున్నట్లుగా కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి. ఇప్పుడు ఆ పచ్చడిలోకి తాలింపును ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి.
- పోపు కోసం స్టవ్ మీద చిన్న కడాయిలో ఆయిల్ వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- నూనె వేడయ్యాక ఆవాలు, జీలకర్ర, శనగపప్పు, మినప్పప్పు వేసి వేయించుకోవాలి.
- అవి లైట్గా వేగిన తర్వాత అందులోనే ఎండుమిర్చి తుంపలు, కరివేపాకు, ఇంగువ వేసి తాలింపును చక్కగా వేయించుకోవాలి.
- పోపు మంచిగా వేగిందనుకున్నాక అందులో ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చడిని వేసి మొత్తం కలిసేలా 30 సెకన్లు కలుపుతూ వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, తమలపాకు కాంబినేషన్లో నోరూరించే "పచ్చికొబ్బరి పచ్చడి" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఈ పద్ధతిలో 'కొబ్బరి పచ్చడి' చేసుకుని చూడండి. ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు.
- ఒకవేళ మీరు ఈ పచ్చడిని తక్కువ క్వాంటిటీలో ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనుకుంటే పచ్చికొబ్బరితో పాటు ఇతర పదార్థాలను తగ్గించి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
