బీట్ రూట్తో చెక్కలు, కొబ్బరితో కోవా! - టేస్ట్కు ఫిదా అయిపోతారు
- పిల్లలు కూడా ఎంతో ఇష్టంగా లాగిస్తారు - రుచికి రుచీ, ఆరోగ్యానికి ఆరోగ్యం - చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు
Published : March 4, 2026 at 2:37 PM IST
Coconut Kova and Beetroot : ఆరోగ్యానికి బీట్ రూట్ ఎంత మేలు చేస్తుందో తెలిసిందే. రక్త హీనతను దూరం చేయడం నుంచి ఎన్నో రకాల ఉపయోగాలు ఉన్నాయి. కానీ, దీన్ని తినడానికి చాలా మంది ఇబ్బంది పడుతుంటారు. ఇదే విధంగా కొబ్బరి కూడా హెల్త్కు ఎంతో మంచిది. కానీ దీన్ని కూడా పచ్చిగా ఎక్కువ తినరు. అందుకే ఈ రెండిటితో తయారు చేసే రెండు సూపర్ స్వీట్లను మీకోసం తీసుకొచ్చాం. మరి, అవి ఎలా తయారు చేయాలి? ఇందుకోసం ఎలాంటి పదార్థాలు కావాలి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
బీట్ రూట్ చెక్కల కోసం కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బీట్రూట్ తురుము - 1/2 కప్పు
- బియ్యప్పిండి - 3 కప్పులు
- పచ్చిమిర్చి - ఐదు
- అల్లం - చిన్నముక్క
- ఉప్పు - తగినంత
- జీలకర్ర - 1 చెంచా
- కరివేపాకు - 2 రెబ్బలు
- సగ్గుబియ్యం - 1/2 కప్పు
- పచ్చి శనగపప్పు - 1/2 కప్పు
- బటర్ - ముప్పావుకప్పు
- నూనె - వేయించడానికి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా పచ్చి శనగపప్పు, సగ్గుబియ్యం 2 గంటల ముందు నానబెట్టాలి.
- ఆ తర్వాత అల్లం పొట్టుతీసుకొని, పచ్చిమిర్చితోపాటు మిక్సీలో వేసుకొని కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఒక బౌల్ లో బియ్యం పిండి, అల్లంపచ్చిమిర్చి పేస్టు, తురిమిన బీట్రూట్, నానబెట్టుకున్న సగ్గుబియ్యం, బటర్, ఉప్పు, జీలకర్ర, సన్నగా తరిగిన కరివేపాకు, శనగపప్పు వేసుకోవాలి.
- ఈ మిశ్రమాన్ని పూర్తిగా కలుపుకోవాలి. చపాతీ పిండిని కలుపుకొని ముద్ద చేసుకున్నట్టుగా మిక్స్ చేసుకోవాలి
- ఇప్పుడు ఈ పిండిని చిన్న చిన్న బాల్స్ మాదిరిగా చేసుకొని, పూరీలు వత్తుకునే ప్రెషర్లో పెట్టి వత్తుకొని, స్క్వేర్ షేప్లో కట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
- ఆ తర్వాత స్టౌ మీద బాండీ పెట్టుకొని, అందులో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ వేసుకొని ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది. అద్దిరిపోయే బీట్ రూట్ చెక్కలు సిద్ధమైపోతాయి.
కొబ్బరి కోవా కోసం కావాల్సిన పదార్థాలు :
- తురిమిన కొబ్బరి - కప్పున్నర
- పాలు - కప్పు
- క్రీమ్ - అరకప్పు
- చక్కెర - కప్పు
- పాలపొడి - కప్పున్నర
- నెయ్యి - చెంచా
- జామ్ - 2 చెంచాలు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో కొబ్బరి తురుము వేసుకోవాలి. అందులోనే పాలు పోసుకొని బాగా మిక్స్ చేసి మూత పెట్టుకోవాలి
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టి, అందులో కొబ్బరి తురుము-పాల మిశ్రమాన్ని వేసుకోవాలి. దాదాపు ఓ 5 నిమిషాలపాటు కుక్ చేసుకోవాలి
- అనంతరం క్రీమ్ వేసుకోవాలి. మొత్తం చక్కగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత అందులోనే పంచదార వేసుకోవాలి
- పూర్తిగా కరిగిన తర్వాత పాలపొడి వేసుకొని సిమ్లో బాగా ఉడికించాలి
- మిశ్రమం పూర్తిగా దగ్గర అవుతున్నప్పుడు అందులో నెయ్యి వేసి మిక్స్ చేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి
- కాసేపు చల్లారిన తర్వాత ఆ మిశ్రమాన్ని కొద్ది కొద్దిగా తీసుకుని కోవా బిళ్లల మాదిరిగా షేప్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది
- వీటిపైన కొద్దిగా కొబ్బరిపొడి చల్లుకొని, ఓ చుక్క జామ్ని మధ్యలో ఉంచితే సూపర్ టేస్టీ "కొబ్బరికోవా" సిద్ధమైపోతుంది
- ఇది ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారు. మీక్కూడా నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి
