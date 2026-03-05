నోరూరించే "కొబ్బరి కజ్జికాయలు" - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీమళ్లీ చేసుకుంటారు!
కొబ్బరి, బెల్లం, బొంబాయి రవ్వ కాంబినేషన్లో కజ్జికాయలు - టేస్ట్ చాలా బాగుంటాయి!
Coconut Kajjikayalu (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 5, 2026 at 11:23 AM IST
Coconut Kajjikayalu Prepare : స్వీట్ రెసిపీల్లో కజ్జికాయలు ఒకటి. వీటిని వివిధ రకాల పదార్థాలతో ప్రిపేర్ చేస్తారు. అయితే ఎప్పుడూ మీరు చేసే విధంగా కాకుండా ఓసారి కొబ్బరి కజ్జికాయలు చేశారంటే నోటికి కొత్త రుచినిస్తాయి. కేవలం నిమిషాల్లోనే ఇవి తయారవుతాయి. మరి నోరూరించే ఈ కజ్జికాయలు ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.
'గంజి' కదా అని వదిలేస్తున్నారా? - ఉపవాసం టైంలో ఇలా చేశారంటే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- గోధుమపిండి- ఒక కప్పు
- బొంబాయి రవ్వ - ఒక కప్పు
- ఉప్పు - పావు టీ స్పూన్
- బాదం - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- జీడిపప్పు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు - ఒక కప్పు
- యాలకులు - 5
- బెల్లం తురుము - ముప్పావు కప్పు
- ఆయిల్ - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
- నెయ్యి - 5 టేబుల్ స్పూన్లు
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం కావాల్సిన పరిమాణంలో ఎండుకొబ్బరి, బాదం, జీడిపప్పును ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో కప్పు గోధుమపిండి వేయాలి. ఇందులోనే అర కప్పు బొంబాయి రవ్వ, పావు టీ స్పూన్ ఉప్పు, రెండు టేబుల్ స్పూన్లు కరిగించిన నెయ్యి వేసి మూడు నిమిషాల పాటు కలపాలి. అనంతరం గోరువెచ్చని నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా పోస్తూ బాగా మిక్స్ చేయాలి. ఆపైన ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి అప్లై చేసి మూతపెట్టి పది నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి.
- అనంతరం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత రెండు టేబుల్ స్పూన్ల బాదం, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల జీడిపప్పు వేసి వేయించి ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇదే నెయ్యిలో కప్పు ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు వేసి ఫ్రై చేసి ఓ గిన్నెలో వేయాలి. ఇదే పాన్లో అర కప్పు బొంబాయి రవ్వ వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత మిక్సీజార్లో వేయించిన ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు, ఐదు యాలకులు వేసి కలుపుతూ గ్రైండ్ చేయాలి. ఇందులోనే ముప్పావు కప్పు బెల్లం తురుము యాడ్ చేసి మిక్సీ పట్టాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో గ్రైండ్ చేసుకున్న కొబ్బరిబెల్లం మిశ్రమం, వేయించిన రవ్వ, బాదంజీడిపప్పు వేసి కలపాలి.
- 10 నిమిషాల తర్వాత గోధుమపిండి మిశ్రమాన్ని రెండు నిమిషాల పాటు బాగా కలపాలి. అనంతరం చిన్నచిన్న బాల్స్ లాగా చేయాలి. ఇప్పుడు చపాతీ పీట మీద పొడి పిండి చల్లి ఒక్కొ ఉండను ఉంచి కర్రతో పూరీ మాదిరిగా చేసుకోవాలి.
- అనంతరం కజ్జికాయల మౌల్డ్ తీసుకుని ఇందులో కొద్దిగా పొడి పిండి చల్లి ప్రిపేర్ చేసుకున్న పూరీ పెట్టాలి. దీనిపై రెండు టేబుల్ స్పూన్ల కొబ్బరిబెల్లం మిశ్రమాన్ని వేసి మౌల్డ్ అంచులకు లైట్గా తడి అంటించి క్లోజ్ చేసి గట్టిగా ప్రెస్ చేయాలి. ఆ తర్వాత మిగిలిన పిండి తీసేసి మౌల్డ్ ఓపెన్ చేసి కజ్జికాయలను ప్లేట్లో వేయాలి.
- అలాగే స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో వేయించడానికి సరిపడా నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత కజ్జికాయలను ఒక్కొక్కటిగా కడాయికి సరిపడా వేయాలి.
- అనంతరం మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి కజ్జికాయలను రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ లైట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేవరకు వేయించి ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- అంతే తియ్యతియ్యని కొబ్బరి కజ్జికాయలు మీ ముందుంటాయి!
- ఈ కజ్జికాయలు చల్లారిన తర్వాత ఎయిర్టైట్ డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకోవాలి.
అందరూ మెచ్చే "బీట్రూట్ సూప్" - ఈ కొలతలతో చేస్తే సూపర్ టేస్ట్!
రెగ్యులర్ కర్రీలు బోర్ కొట్టాయా? - ఇలా వంకాయ పల్లీ కారం ట్రై చేయండి!