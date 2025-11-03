ETV Bharat / offbeat

కరకరలాడే "కొబ్బరి గారెలు" - కమ్మగా, కారంగా అద్దిరిపోతాయి!

- పచ్చి కొబ్బరి, బియ్యప్పిండి కాంబినేషన్​లో సూపర్​ స్నాక్​ - ఒక్కసారి చేసుకుంటే ఫేవరెట్​ లిస్ట్​లోకి చేరిపోతుంది!

Kobbari Garelu
Kobbari Garelu (ETV Bharat)
Published : November 3, 2025 at 1:58 PM IST

Kobbari Garelu: ఇంట్లో కొబ్బరి ఉందంటే మెజార్టీ పీపుల్​ పచ్చడి చేస్తుంటారు. లేదంటే లడ్డూలు, బూరెలు వంటి స్వీట్స్​ ఐటమ్స్​ ప్రిపేర్​ చేస్తుంటారు. కానీ మీకు తెలుసా పచ్చి కొబ్బరితో కరకరలాడే గారెలు చేసుకోవచ్చు. పైన క్రిస్పీగా, లోపల సాఫ్ట్​గా ఉండే వీటి టేస్ట్​ అద్దిరిపోతాయి. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. పిల్లలు స్నాక్స్​ అడిగినప్పుడు, లేదంటే ఇంటికి ఎవరైనా చుట్టాలు వచ్చినప్పుడు వీటిని తయారు చేసి పెడితే లొట్టలేసుకుంటూ తింటుంటారు. నార్మల్​గా గారెలు చేయడానికి ఉపయోగించే పెసరపప్పు, బొబ్బర్లపప్పులు అవసరం లేదు. మరి, లేట్​ చేయకుండా కమ్మగా, కారంగా ఉండే కొబ్బరి గారెలు ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

Kobbari Garelu
పచ్చి కొబ్బరి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • కొబ్బరి చిప్ప - 1
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • అల్లం ముక్క - కొద్దిగా
  • పచ్చిమిర్చి - 5
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కారం - అర టీస్పూన్​
  • నెయ్యి - 1 టీస్పూన్​
  • నువ్వులు - 1 టీస్పూన్​
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • బియ్యప్పిండి - 1 కప్పు
Kobbari Garelu
బియ్యప్పిండి (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • కొబ్బరి చిప్ప నుంచి కొబ్బరిని సెపరేట్​ చేసి దానికి ఉండే బ్రౌన్​ పార్ట్​ను రిమూవ్​ చేయాలి. అనంతరం చిన్న ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • మిక్సీజార్​లోకి పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు, అల్లం ముక్క, పచ్చిమిర్చి, జీలకర్ర వేసి అస్సలు నీళ్లు లేకుండా మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసి పక్కన ఉంచాలి. అయితే ఇలా గ్రైండ్​ చేసిన మిశ్రమాన్ని ఏదైనా ఒక కప్పు కొలత ప్రకారం కొలిచి పక్కన పెట్టాలి.
Kobbari Garelu
జీలకర్ర (Getty Images)
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి ఒకటిన్నర కప్పుల వాటర్​ పోసుకోవాలి. అందులోకి ఉప్పు, కారం, నెయ్యి, నువ్వులు, కొత్తిమీర తరుగు, గ్రైండ్​ చేసి కొలిచి పక్కన పెట్టిన కొబ్బరి మిశ్రమం వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసి హై-ఫ్లేమ్​లో మరిగించుకోవాలి.
  • వాటర్​ బాయిల్​ అవుతున్నప్పుడు మంటను సిమ్​లో పెట్టి బియ్యప్పిండిని కొద్దికొద్దిగా వేసుకుంటూ ఉండలు లేకుండా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • బియ్యప్పిండి మొత్తం వాటర్​లో కలిసిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి మూత పెట్టి కొద్దిసేపు పక్కన ఉంచాలి.
Kobbari Garelu
నువ్వులు (Getty Images)
  • పిండి మిశ్రమం గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకంటూ ముద్దలాగా చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్​ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఈలోపు కలుపుకున్న పిండిని కొద్దిగా తీసుకుని గారె షేప్​లో వత్తుకుని ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • మిగిలిన పిండిని కూడా ఇలానే ప్రెస్​ చేసుకుని ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
Kobbari Garelu
నెయ్యి (Getty Images)
  • కాగుతున్న నూనెలో ప్రిపేర్​ చేసుకున్న వాటిని వేసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో వేయించుకోవాలి.
  • ఇవి పర్ఫెక్ట్​గా వేగి గోల్డెన్​ కలర్​లోకి మారిన తర్వాత ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • మిగిలిన వాటిని కూడా ఇలానే నూనెలో వేసి వేయించి వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరమైన కొబ్బరి గారెలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Kobbari Garelu
కొబ్బరి గారెలు (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • కొబ్బరి గ్రైండ్​ చేసిన తర్వాత ఏదైనా ఒక కప్పు ఉపయోగించి కొలిచి పక్కన పెట్టాలి. అదే కప్పుతో బియ్యప్పిండి, నీళ్లు తీసుకోవాలి.
  • పచ్చిమిర్చిని మీరు తినే కారానికి సరిపడేలా యాడ్​ చేసుకోవాలి.

