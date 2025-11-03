కరకరలాడే "కొబ్బరి గారెలు" - కమ్మగా, కారంగా అద్దిరిపోతాయి!
- పచ్చి కొబ్బరి, బియ్యప్పిండి కాంబినేషన్లో సూపర్ స్నాక్ - ఒక్కసారి చేసుకుంటే ఫేవరెట్ లిస్ట్లోకి చేరిపోతుంది!
Published : November 3, 2025 at 1:58 PM IST
Kobbari Garelu: ఇంట్లో కొబ్బరి ఉందంటే మెజార్టీ పీపుల్ పచ్చడి చేస్తుంటారు. లేదంటే లడ్డూలు, బూరెలు వంటి స్వీట్స్ ఐటమ్స్ ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. కానీ మీకు తెలుసా పచ్చి కొబ్బరితో కరకరలాడే గారెలు చేసుకోవచ్చు. పైన క్రిస్పీగా, లోపల సాఫ్ట్గా ఉండే వీటి టేస్ట్ అద్దిరిపోతాయి. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. పిల్లలు స్నాక్స్ అడిగినప్పుడు, లేదంటే ఇంటికి ఎవరైనా చుట్టాలు వచ్చినప్పుడు వీటిని తయారు చేసి పెడితే లొట్టలేసుకుంటూ తింటుంటారు. నార్మల్గా గారెలు చేయడానికి ఉపయోగించే పెసరపప్పు, బొబ్బర్లపప్పులు అవసరం లేదు. మరి, లేట్ చేయకుండా కమ్మగా, కారంగా ఉండే కొబ్బరి గారెలు ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- కొబ్బరి చిప్ప - 1
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- అల్లం ముక్క - కొద్దిగా
- పచ్చిమిర్చి - 5
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కారం - అర టీస్పూన్
- నెయ్యి - 1 టీస్పూన్
- నువ్వులు - 1 టీస్పూన్
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- బియ్యప్పిండి - 1 కప్పు
తయారీ విధానం:
- కొబ్బరి చిప్ప నుంచి కొబ్బరిని సెపరేట్ చేసి దానికి ఉండే బ్రౌన్ పార్ట్ను రిమూవ్ చేయాలి. అనంతరం చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- మిక్సీజార్లోకి పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు, అల్లం ముక్క, పచ్చిమిర్చి, జీలకర్ర వేసి అస్సలు నీళ్లు లేకుండా మెత్తగా గ్రైండ్ చేసి పక్కన ఉంచాలి. అయితే ఇలా గ్రైండ్ చేసిన మిశ్రమాన్ని ఏదైనా ఒక కప్పు కొలత ప్రకారం కొలిచి పక్కన పెట్టాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి ఒకటిన్నర కప్పుల వాటర్ పోసుకోవాలి. అందులోకి ఉప్పు, కారం, నెయ్యి, నువ్వులు, కొత్తిమీర తరుగు, గ్రైండ్ చేసి కొలిచి పక్కన పెట్టిన కొబ్బరి మిశ్రమం వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసి హై-ఫ్లేమ్లో మరిగించుకోవాలి.
- వాటర్ బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు మంటను సిమ్లో పెట్టి బియ్యప్పిండిని కొద్దికొద్దిగా వేసుకుంటూ ఉండలు లేకుండా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- బియ్యప్పిండి మొత్తం వాటర్లో కలిసిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి మూత పెట్టి కొద్దిసేపు పక్కన ఉంచాలి.
- పిండి మిశ్రమం గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకంటూ ముద్దలాగా చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఈలోపు కలుపుకున్న పిండిని కొద్దిగా తీసుకుని గారె షేప్లో వత్తుకుని ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- మిగిలిన పిండిని కూడా ఇలానే ప్రెస్ చేసుకుని ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- కాగుతున్న నూనెలో ప్రిపేర్ చేసుకున్న వాటిని వేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో వేయించుకోవాలి.
- ఇవి పర్ఫెక్ట్గా వేగి గోల్డెన్ కలర్లోకి మారిన తర్వాత ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- మిగిలిన వాటిని కూడా ఇలానే నూనెలో వేసి వేయించి వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరమైన కొబ్బరి గారెలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- కొబ్బరి గ్రైండ్ చేసిన తర్వాత ఏదైనా ఒక కప్పు ఉపయోగించి కొలిచి పక్కన పెట్టాలి. అదే కప్పుతో బియ్యప్పిండి, నీళ్లు తీసుకోవాలి.
- పచ్చిమిర్చిని మీరు తినే కారానికి సరిపడేలా యాడ్ చేసుకోవాలి.
