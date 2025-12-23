అప్పటికప్పుడు చేసుకునే "కొబ్బరి దోశలు" - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!
పచ్చికొబ్బరితో సూపర్ సాఫ్ట్ అండ్ టేస్టీ 'దోశలు' - పప్పులు నానబెట్టాల్సిన పని లేదు!
Published : December 23, 2025 at 5:41 PM IST
Kobbari Dosa Recipe: బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి మెజార్టీ పీపుల్ ఇష్టంగా తినే వాటిలో దోశలు ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంటాయి. ఇంట్లో అయినా, బయట అయినా దోశలను చాలా చాలా ఇష్టంగా తింటుంటారు. అయితే నార్మల్గా దోశలు చేయాలంటే ముందురోజే పప్పు నానబెట్టి రుబ్బుకుని పులియబెట్టాలి. ఇదంతా కాస్త టైమ్ టేకింగ్ ప్రాసెస్. అందుకే ప్రస్తుతం చాలా మంది ఇన్స్టంట్ దోశల వైపు మొగ్గుచూపుతున్నారు. తాజాగా అలాంటి వారందరి కోసం అద్దిరిపోయే దోశ రెసిపీ ఒకటి తీసుకొచ్చాం. అదే కొబ్బరి దోశలు. చాలా సింపుల్గా చేసుకునే వీటిని పిల్లలు, పెద్దలూ ఇష్టంగా తింటుంటారు. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. ఇక వీటిని ఏ చట్నీతో తిన్నా టేస్ట్ అద్దిరిపోతాయి. మరి, లేట్ చేయకుండా కొబ్బరి దోశలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- బొంబాయి రవ్వ - 1 కప్పు
- కొబ్బరి తురుము - ముప్పావు కప్పు
- బియ్యప్పిండి - పావు కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- బేకింగ్ సోడా - అర టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- ముందుగా తాజా కొబ్బరిని తీసుకుని సన్నగా తురుముకుని ముప్పావు కప్పు కొలత ప్రకారం తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి బొంబాయి రవ్వ తీసుకుని కప్పన్నర వాటర్ పోసుకుని ఉండలు లేకుండా కలిపి ఓ 10 నిమిషాలు పక్కన పెట్టాలి.
- రవ్వ నానినాక మిక్సీజార్లోకి వేసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి పచ్చి కొబ్బరి తురుము, బియ్యప్పిండి, ముప్పావు కప్పు నీళ్లు పోసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు అందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, బేకింగ్ సోడా వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. అయితే, ఇక్కడ పిండి అనేది మరీ లూజుగా, మరీ మందంగా కాకుండా దోశ పిండి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి దోశ పెనం పెట్టి హీట్ చేసుకోవాలి. పెనం వేడెక్కిన తర్వాత లైట్గా నీళ్లు చిలకరించుకుని టిష్యూ పేపర్ లేదా కాటన్ క్లాత్తో నీట్గా తుడుచుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత గరిటెతో పిండి తీసుకుని దోశ పెనం మీద పోసుకుని లైట్గా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. అనంతరం దోశ అంచుల వెంబడి కాస్త లైట్గా ఆయిల్ అప్లై చేసి మంటను లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి కాల్చుకోవాలి.
- దోశ ఓ వైపు కాలిన తర్వాత రెండో వైపుకు తిప్పుకుని ఎర్రగా కాల్చుకోవాలి.
- ఇలా రెండు వైపులా కాలినాక తీసి ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి. ఇలానే పిండి మొత్తాన్ని నచ్చినన్ని దోశలు పోసుకుని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే "కొబ్బరి దోశలు" రెడీ! నచ్చితే మీరూ ట్రై చేసుకోండి.
చిట్కాలు:
- కొబ్బరిని మీకు తురుముకోవడం కష్టమనుకుంటే చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని మిక్సీజార్లో వేసుకుని బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవచ్చు.
- బొంబాయి రవ్వ, కొబ్బరి తురుము, బియ్యప్పిండిని అన్నీ ఒకే కప్పుతో కొలుచుకుని తీసుకోవాలి.
- మీ దగ్గర పచ్చి కొబ్బరి లేకపోతే మార్కెట్లో దొరికే కొబ్బరి పొడి అయినా ఉపయోగించవచ్చు.
- ఈ పిండితో స్పాంజ్ దోశలు లేదా రెగ్యులర్ దోశలు వేసుకోవచ్చు. అయితే, స్పాంజ్ దోశలు వేసుకోవాలనుకుంటే పిండి కాస్త గట్టిగానే ఉండాలి.
- అలాగే పెనం మీద దోశ వేసినప్పుడు లైట్గా స్ప్రెడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. రెగ్యులర్ దోశల మాదిరి మరీ పల్చగా కాకుండా కాస్త స్ప్రెడ్ చేసుకుంటే సరి.
ఐదు పదార్థాలతో అద్దిరిపోయే "పల్లీ లడ్డూలు" - పాకం లేకుండా నిమిషాల్లోనే రెడీ!
ఆలూ స్టఫింగ్తో మృదువైన "ఇడ్లీలు" - ఇన్స్టంట్గా చేసుకోవచ్చు - రుచి అద్దిరిపోతాయి!