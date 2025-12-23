ETV Bharat / offbeat

అప్పటికప్పుడు చేసుకునే "కొబ్బరి దోశలు" - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!

పచ్చికొబ్బరితో సూపర్ సాఫ్ట్ అండ్ టేస్టీ 'దోశలు' - పప్పులు నానబెట్టాల్సిన పని లేదు!

Kobbari Dosa Recipe
Kobbari Dosa Recipe (ETV Bharat)
Kobbari Dosa Recipe: బ్రేక్​ఫాస్ట్​లోకి మెజార్టీ పీపుల్​ ఇష్టంగా తినే వాటిలో దోశలు ఫస్ట్​ ప్లేస్​లో ఉంటాయి. ఇంట్లో అయినా, బయట అయినా దోశలను చాలా చాలా ఇష్టంగా తింటుంటారు. అయితే నార్మల్​గా దోశలు చేయాలంటే ముందురోజే పప్పు నానబెట్టి రుబ్బుకుని పులియబెట్టాలి. ఇదంతా కాస్త టైమ్​ టేకింగ్​ ప్రాసెస్​. అందుకే ప్రస్తుతం చాలా మంది ఇన్​స్టంట్​ దోశల వైపు మొగ్గుచూపుతున్నారు. తాజాగా అలాంటి వారందరి కోసం అద్దిరిపోయే దోశ రెసిపీ ఒకటి తీసుకొచ్చాం. అదే కొబ్బరి దోశలు. చాలా సింపుల్​గా చేసుకునే వీటిని పిల్లలు, పెద్దలూ ఇష్టంగా తింటుంటారు. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. ఇక వీటిని ఏ చట్నీతో తిన్నా టేస్ట్​ అద్దిరిపోతాయి. మరి, లేట్​ చేయకుండా కొబ్బరి దోశలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Kobbari Dosa Recipe
పచ్చి కొబ్బరి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • బొంబాయి రవ్వ - 1 కప్పు
  • కొబ్బరి తురుము - ముప్పావు కప్పు
  • బియ్యప్పిండి - పావు కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • బేకింగ్​ సోడా - అర టీస్పూన్​
Kobbari Dosa Recipe
బొంబాయి రవ్వ (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా తాజా కొబ్బరిని తీసుకుని సన్నగా తురుముకుని ముప్పావు కప్పు కొలత ప్రకారం తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి బొంబాయి రవ్వ తీసుకుని కప్పన్నర వాటర్​ పోసుకుని ఉండలు లేకుండా కలిపి ఓ 10 నిమిషాలు పక్కన పెట్టాలి.
  • రవ్వ నానినాక మిక్సీజార్​లోకి వేసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి పచ్చి కొబ్బరి తురుము, బియ్యప్పిండి, ముప్పావు కప్పు నీళ్లు పోసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
Kobbari Dosa Recipe
బియ్యప్పిండి (Getty Images)
  • ఇప్పుడు అందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, బేకింగ్​ సోడా వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి. అయితే, ఇక్కడ పిండి అనేది మరీ లూజుగా, మరీ మందంగా కాకుండా దోశ పిండి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి దోశ పెనం పెట్టి హీట్​ చేసుకోవాలి. పెనం వేడెక్కిన తర్వాత లైట్​గా నీళ్లు చిలకరించుకుని టిష్యూ పేపర్​ లేదా కాటన్​ క్లాత్​తో నీట్​గా తుడుచుకోవాలి.
Kobbari Dosa Recipe
కొబ్బరి దోశలు (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత గరిటెతో పిండి తీసుకుని దోశ పెనం మీద పోసుకుని లైట్​గా స్ప్రెడ్​ చేసుకోవాలి. అనంతరం దోశ అంచుల వెంబడి కాస్త లైట్​గా ఆయిల్​ అప్లై చేసి మంటను లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి కాల్చుకోవాలి.
  • దోశ ఓ వైపు కాలిన తర్వాత రెండో వైపుకు తిప్పుకుని ఎర్రగా కాల్చుకోవాలి.
  • ఇలా రెండు వైపులా కాలినాక తీసి ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి. ఇలానే పిండి మొత్తాన్ని నచ్చినన్ని దోశలు పోసుకుని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే "కొబ్బరి దోశలు" రెడీ! నచ్చితే మీరూ ట్రై చేసుకోండి.
Kobbari Dosa Recipe
కొబ్బరి దోశలు (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • కొబ్బరిని మీకు తురుముకోవడం కష్టమనుకుంటే చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్​ చేసుకుని మిక్సీజార్​లో వేసుకుని బరకగా గ్రైండ్​ చేసుకోవచ్చు.
  • బొంబాయి రవ్వ, కొబ్బరి తురుము, బియ్యప్పిండిని అన్నీ ఒకే కప్పుతో కొలుచుకుని తీసుకోవాలి.
  • మీ దగ్గర పచ్చి కొబ్బరి లేకపోతే మార్కెట్​లో దొరికే కొబ్బరి పొడి అయినా ఉపయోగించవచ్చు.
  • ఈ పిండితో స్పాంజ్​ దోశలు లేదా రెగ్యులర్​ దోశలు వేసుకోవచ్చు. అయితే, స్పాంజ్​ దోశలు వేసుకోవాలనుకుంటే పిండి కాస్త గట్టిగానే ఉండాలి.
  • అలాగే పెనం మీద దోశ వేసినప్పుడు లైట్​గా స్ప్రెడ్​ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. రెగ్యులర్​ దోశల మాదిరి మరీ పల్చగా కాకుండా కాస్త స్ప్రెడ్​ చేసుకుంటే సరి.

