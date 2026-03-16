ఘుమఘుమలాడే "కొబ్బరి చారు" - రుచికి ఫిదా అయిపోతారు!
- రొటీన్ సాంబారు, రసం బదులుగా కొబ్బరి చారు ప్రిపేర్ చేసుకోండి - పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు
Published : March 16, 2026 at 5:02 PM IST
Kobbari Charu : భోజనంలో ఎన్ని కూరలు ఉన్నా సరే కొందరికి పచ్చళ్లు కావాలి. ఇదే విధంగా కొందరికి చారు కంపల్సరీ. అందుకే చాలా ఇళ్లలో పచ్చిపులుసు, సాంబారు వంటివి తయారు చేసుకుంటారు. కానీ, ప్రతిసారీ ఒకే తరహా చారు తయారు చేసుకుంటే స్పెషల్ ఫీలింగ్ ఏమీ ఉండదు. అందుకే ఈ సారి కొబ్బరి చారు తయారు చేసుకోండి. మీరు ఇప్పటి వరకు ఎప్పుడూ ఈ తరహా చారు ట్రై చేసి ఉండరు! ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. ఘుమఘుమలాడుతూ ఉండే ఈ చారును పిల్లలు కూడా చాలా ఇష్టంగా తింటారు. తయారీకి కూడా పెద్దగా కష్టపడాల్సిన పనిలేదు. మరి, దీన్ని ఎలా తయారు చేయాలి? ఇందుకోసం ఎలాంటి పదార్థాలు కావాలి? అన్నది ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- కొబ్బరి పాలు - 1 కప్పు
- కొబ్బరి ముక్కలు - నాలుగైదు
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- ఎండు మిర్చీ - నాలుగైదు
- చక్కెర - 2 స్పూన్లు
- ఆవాలు - 1 స్పూన్
- నిమ్మరసం - 1 స్పూన్
- పెసరపప్పు - 4 స్పూన్లు
- జీలకర్ర - 1 స్పూన్
- మిరియాలు - అర స్పూన్
- ధనియాలు - 1 స్పూన్
- అల్లం - తగినంత
- కొత్తిమీర - తగినంత
- పచ్చి మిర్చీ - నాలుగైదు
- ఇంగువ - చిటికెడు
తయారీ విధానం :
- ఈ చారు తయారీ కోసం ముందుగా ఒక పౌడర్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ఈ పౌడర్ ద్వారా చారుకు అద్భుతమైన రుచి వస్తుంది.
- స్టౌ మీద పాన్ పెట్టి అందులో మిరియాలు, ధనియాలు, జీలకర్ర వేసుకొని డ్రైగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఈ పదార్థాల్లోంచి వాటి తాలూకు ఫ్లేవర్ బయటకు వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి
- తర్వాత ఇందులోనే పెసరపప్పు వేసుకోవాలి. దీన్ని కూడా కాసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఈ పెసరప్పు వల్ల చారుకు చిక్కదనం వస్తుంది. ఇంకా మంచి రుచి కూడా ఉంటుంది
- ఇవన్నీ చక్కగా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత మిక్సీ జార్లో వేసుకొని, అల్లం ముక్క కూడా యాడ్ చేసి పౌడర్ చేసుకోవాలి
- ఇప్పుడు స్టౌ మీద గిన్నె పెట్టి, అందులో కొబ్బరి పాలు వేసుకొని మరిగించుకోవాలి
- పాలు మరిగిన తర్వాత అందులో మిక్సీ పట్టుకున్న పౌడర్ వేసుకోవాలి. ఇందులోనే కాస్త చక్కెర వేసుకుంటే మంచి టేస్ట్ వస్తుంది.
- మరోవైపు స్టౌ మీద మరొక పాన్ పెట్టుకొని అందులో నెయ్యి వేసుకోవాలి.
- వేడెక్కిన తర్వాత ఇందులో ఆవాలు, ఎండు మిర్చీ, పచ్చి మిర్చీ వేసుకొని తాలింపు చేసుకోవాలి. కాసేపు ఇవి వేగిన తర్వాత పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలను కట్ చేసి వేసుకోవాలి. పచ్చి కొబ్బరి, నెయ్యిలో వేగితే భలే రుచికరంగా ఉంటుంది.
- కాసేపు వేగిన తర్వాత ఇందులో కరివేపాకు, ఇంగువ వేసుకొని కలుపుకొని, కాసేపు తర్వాత స్టౌ ఆఫ్ చేసుకోవాలి
- అటువైపు మరుగుతున్న కొబ్బరి పాలలో తగినంత ఉప్పు వేసి కలుపుకొని స్టౌ ఆఫ్ చేసుకోవాలి
- ఇప్పుడు ఇందులో నిమ్మరసం వేసి కలుపుకోవాలి. తర్వాత తాలింపు కూడా వేసి మూత పెట్టేయాలి. దాంతో తాలింపు ఫ్లేవర్ మొత్తం కొబ్బరి చారుకు పట్టి, చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది
- ఫైనల్గా కాస్త కొత్తిమీర వేసుకుంటే సరి. అద్దిరిపోయే కొబ్బరి చారు సిద్ధమైపోతుంది.
- దీన్ని పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మీకూ నచ్చితే ఓ సారి ట్రై చేయండి
