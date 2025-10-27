అద్దిరిపోయే రుచితో "కొబ్బరి చామంతి" - కూరలు పక్కన పెట్టి అన్నం మొత్తం పచ్చడితోనే తినేస్తారు!
కేరళ స్టైల్ కొబ్బరి పచ్చడి - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే తృప్తిగా తినేయచ్చు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 27, 2025 at 1:24 PM IST
Coconut Chammanthi in Telugu : పచ్చికొబ్బరితో వివిధ రకాల వంటలు చేస్తుంటారు. వీటితో పచ్చడి కూడా చేస్తుంటారు. కారంకారంగా ఉండే ఈ పచ్చడిని వేడివేడి అన్నంలోకి కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకుని తింటే ఆహా అనాల్సిందే. ఇక ఈ రెసిపీని చాలా మంది వివిధ రకాలుగా చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ చేసే పద్ధతిలో కాకుండా ఓసారి కేరళ స్టైల్లో కొబ్బరి చామంతి చేశారంటే అద్దిరిపోతుంది. ఇది చేయడానికి చింతపండు, ఎండుమిర్చి ఉపయోగించడం వల్ల పుల్లపుల్లగా, కారంగా ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. పైగా చాలా సింపుల్గా ఇంట్లో లభించే పదార్థాలతో దీనిని చేసుకోవచ్చు. దీనికి తాలింపు కూడా అవసరం లేదు. ఇలా చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ పచ్చడితోనే అన్నం అంతా తినేస్తారు. మరి ఆలస్యం చేయకుండా ఈ సూపర్ టేస్టీ, స్పైసీ కొబ్బరి చామంతి ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు - 1 కప్పు
- ఆయిల్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 8
- అల్లం ముక్కలు - కొన్ని
- ఉల్లిపాయలు - 2
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- పసుపు - అర టీ స్పూన్
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 8
- చింతపండు - కొంచెం
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఎండుమిర్చి ముక్కలు వేయాలి. ఇందులోనే కొన్ని అల్లముక్కలు వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి వేయించాలి. ఆ తర్వాత వీటిని ప్లేట్లో వేసి చల్లారనివ్వాలి.
- ఇదే నూనెలో కట్చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కొద్దిగా కొత్తిమీర, కొంచెం పసుపు వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఉల్లిపాయలు మగ్గిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
- మరోవైపు మిక్సీజార్లో వేయించిన ఎండుమిర్చిఅల్లం ముక్కల మిశ్రమం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇందులోనే ఒక కప్పు పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు, 8 వెల్లుల్లిరెబ్బలు, కొద్దిగా చింతపండు వేసి మిక్సీ పట్టాలి.
- అనంతరం వేయించి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ,కొత్తిమీర, కరివేపాకు మిశ్రమం వేసి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ మెత్తగా కాకుండా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత పచ్చడిని గిన్నెలో వేసుకోవాలి. ఇక అంతే నోరూరించే కొబ్బరి చామంతి రెడీ అయినట్లే!
- ఈ పచ్చడికి తాలింపు కూడా అవసరం లేదు.
- అనంతరం కొబ్బరి చామంతిని గాజు జార్లో వేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే మూడు రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటుంది!
- వేడివేడి అన్నంలో కొబ్బరి చామంతి, కాస్త నెయ్యి వేసి తిన్నారంటే ఇంకో రెండు ముద్దలూ ఎక్కువగానే తింటారు!
