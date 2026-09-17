ఇంట్లో 'కివీ'ని ఎలా పెంచాలి? - ఈ పద్ధతుల్లో ట్రై చేస్తే బాల్కనీలోనే పంట!
ఆసక్తి చూపిస్తున్న నగరవాసులు - అపార్ట్మెంట్లలోనూ పెంపకం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 17, 2026 at 12:30 PM IST
kiwi plant at home : మార్కెట్లో దొరికే కివీ పండ్ల రుచి ప్రతి ఒక్కరికీ తెలిసిందే. ఇవి సహజంగా ఒక్కోటి రూ.40 ధర పలుకుతుంటాయి. అంత ధర పెట్టి ఏం కొంటాం! ఇలాంటి పండ్ల మొక్కల్ని మన దగ్గర పెంచుకోవచ్చా?, ఇక్కడి వాతావరణం అనుకూలిస్తుందా? అని ఆలోచిస్తున్నారా? కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే ఏదైనా సాధ్యమే అంటున్నారు నిపుణులు. ఇప్పటికే హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖ నగరాల్లో ఎంతో మంది తమ బాల్కనీల్లో కివీ మొక్కలను పెంచుతున్నారు.
ఎన్నో పోషకాలు
కివీ పంట్లలో పోషక విలువలు అధికమే. విటమిన్ సి, విటమిన్ కె, పొటాషియం, ఫైబర్, ఫోలేట్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. కేలరీలు, కొవ్వు పదార్థాలు చాలా తక్కువ కాబట్టి దీనికి డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉంటోంది. దిగుమతులపై ఆధారపడిన నేపథ్యంలో మార్కెట్లో అధిక ధర పలుకుతోంది. కానీ, ఒక్క పండుపై ఖర్చు చేసే 40 రూపాయలతో మీరు మొక్కనే పెంచుకోవచ్చు.
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ఇక్కడి వాతావరణంలోనూ
ఏపీ, తెలంగాణల్లో కివీ మొక్క పెంచడం కష్ట సాధ్యమే. ఇక్కడి వెచ్చని వాతావరణం అనుకూలించదు. కివీ మొక్కలు చల్లని, శీతల వాతావరణంలో మాత్రమే పెరుగుతుంటాయి. ప్రస్తుతం యాపిల్ పంటను సైతం ఇక్కడి రైతులు సాగు చేసి ఫలితాలు సాధించారు. ఈ నేపథ్యంలో షేడ్నెట్స్, ఎండ తగలని ప్రాంతాల్లో కివీ మొక్క పెరుగుతుందని చెప్తున్నారు నిపుణులు. ప్రస్తుతం హౌస్ గార్డెనింగ్ ట్రెండ్గా మారింది. చాలా మంది టెర్రస్లు, బాల్కనీలు లేదా పెరట్లలో పండ్లు, కూరగాయలు పండిస్తున్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కివీ మొక్క ఇంట్లోనే పెరిగి దిగుబడి ఇస్తుంది. దీంతో రసాయన అవశేషాల్లేని పండ్లను మీరు ఆస్వాదించవచ్చు.
కివీ మొక్క తీగజాతికి చెందింది. ఇది పందిళ్లు లేదా తీగల వంటి ఆధారాల వెంట పాకుతూ పెరుగుతుంది. దీని కోసం బాల్కనీ లేదా టెర్రస్పై షేడ్ నెట్ ఏర్పాటు చేసి పెంచుకోవచ్చు.
కివి మొక్కలు దిగుబడి రావడానికి కనీసం రెండేళ్ల సమయం పడుతుంది. కానీ, అంటుకట్టిన మొక్కలు ఏడాది లోపే దిగుబడి ఇస్తాయి. కివిలో మగ, ఆడ మొక్కలు ఉంటాయి. తోటల పెంపకంలో ఈ రెండూ అవసరమే. కానీ, అంటుకట్టిన మొక్కలు తెచ్చుకుంటే సరిపోతుంది.
ఎలా పెంచాలి
విత్తనాల నుంచి పెంచాలనుకుంటే ముందుగా కివీ పండు కోసి విత్తనాలు వేరు చేసి ఆరిన తర్వాత పేపర్లో చుట్టి పెట్టాలి. వారం రోజుల తర్వాత చల్లని వాతావరణంలో పెడితే రెండు వారాల్లో మొలకలు వస్తాయి. ఆ తర్వాత వాటిని కుండీల్లో నాటుకోవాలి. మట్టి తేమగా ఉండేలా నీడలో ఉంచాలి.
నేరుగా మొక్కలు పెంచుకోవచ్చు
- నర్సరీల్లో నుంచి 15-25 సెంటీ మీటర్ల పొడవున్న కొమ్మను తెచ్చి ఆకులను తీసివేసి, కత్తిరించిన చివరను వేర్లు వచ్చే హార్మోన్ పొడిలో ముంచండి.
- కోకోపీట్ + పెర్లైట్/ఇసుక మిశ్రమంలో కొమ్మను నాటుకోవాలి. 2నుంచి 3 కణుపులు మట్టిలో పూడ్చాలి.
- కుండీపై నేరుగా సూర్యకాంతి పడకుండా చల్లని వాతావరణం వెలుతురు వచ్చే ప్రదేశంలో ఉంచాలి. నెల రోజుల్లో మొక్కలో ఎదుగుదల కనిపిస్తుంది.
అంటుకట్టిన మొక్కలు బెస్ట్ ఆప్షన్
నర్సరీ నుంచి అంటుకట్టిన కివీ మొక్కలను తెచ్చుకుని నాటుకోవడం చాలా మంచి పద్ధతి. ఇవి ఏడాది లోపే దిగుబడి ఇస్తాయి.
మట్టిని ఇలా సిద్ధం చేయండి
- 2 శాతం తోట మట్టి
- 1 శాతం సేంద్రియ కంపోస్ట్ లేదా ఆవు పేడ ఎరువు
- నీరు ఇంకిపోవడానికి 1 శాతం నదీ ఇసుక లేదా పెర్లైట్
- ప్రతిరోజూ సూర్యరశ్మి అవసరమే కానీ, నేరుగా సూర్యుడి కిరణాలు పడని ప్రదేశంలో మొక్క కుండీ పెట్టుకోవాలి.
- తూర్పు వైపు బాల్కనీ లేదా టెర్రస్ దీనికి చాలా అనువైనది.
- పై మట్టి పొర పొడిగా అనిపించినప్పుడు నీరు పెట్టాలి. వేసవిలో, ప్రతి 2 - 3 రోజులకు ఒకసారి నీరు పెట్టాలి. శీతాకాలంలో వారానికి ఒకసారి నీరు పెడితే చాలు.
- తీగ ఆరోగ్యంగా పెరగడానికి నత్రజని అధికంగా ఉండే ఎరువును ఉపయోగించాలి.
- తీగ పెరిగిన తర్వాత, పందిరి లేదా తీగతో దానికి ఊతం ఏర్పాటు చేయాలి.
- దిగుబడి పెరగడానికి ప్రతి శీతాకాలంలో పాత కొమ్మలను కత్తిరించాలి.
ఇంట్లో కివీని పెంచడం పెద్ద కష్టమేమీ కాదు! కుండీ పెట్టుకునే స్థలం ఉంటే చాలు! ఓపిక, సరైన సంరక్షణ, తగినంత సూర్యరశ్మితో మీరు మీ ఇంట్లోనే కివీ ఫ్రూట్స్ టేస్టే చేయొచ్చు.
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