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తిన్నాక మాంసం బొక్కలు పారేయకండి! - మొక్కలకు బలాన్నిచ్చే 'ఆర్గానిక్ ఎరువు' రెడీ చేసుకోండిలా!

ట్రెండింగ్​లో 'స్మార్ట్ వేస్ట్ రీసైక్లింగ్ మెషిన్'​ - ఆహార వ్యర్థాలను గంటల్లోనే సేంద్రియ ఎరువుగా మార్చేస్తుంది!

Food Waste Compost Machine Uses
Food Waste Compost Machine Uses (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 15, 2026 at 12:55 PM IST

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Food Waste Compost Machine Uses : కిచెన్​లో వ్యర్థాల నిర్వహణ పెద్ద సమస్యే. ఆహార పదార్థాలతో పాటు కూరగాయల వ్యర్థాలు ఎక్కువగానే మిగిలిపోతుంటాయి. వాటిని తీసేయడం ఒక్కపూట ఆలస్యమైనా ముక్కు మూసుకోవాల్సిందే. ఆ పరిసరాల్లో బొద్దింకలు, ఇతర కీటకాలు చేరి, అపరిశుభ్రత, అనారోగ్య సమస్యలను కలగజేస్తాయి. ఇందుకోసమే కొత్తగా మార్కెట్​లోకి వంటగదిలోని ఆహార వ్యర్థాలను సేంద్రియ ఎరువుగా మార్చే 'స్మార్ట్ వేస్ట్ రీసైక్లింగ్ పరికరాలు' వచ్చాయి. వీటి ద్వారా మిగిలిన ఆహార వ్యర్థాలను ఈజీగా ఆర్గానిక్​గా మార్చి మొక్కలకు ఎరువుగా వేయొచ్చంటున్నారు నిపుణులు. మరి, ఈ పరికరాలు ఎలా పని చేస్తాయి? ఎరువు ఏవిధంగా తయారవుతుంది? ఇందులో ఏమేం పదార్థాలు వేయొచ్చు? వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

ప్రస్తుతం వంటగదిలోని వ్యర్థాలను సేంద్రియ ఎరువుగా మార్చే ఈ 'స్మార్ట్ వేస్ట్ రీసైక్లింగ్ ఉపకరణాలు' ట్రెండింగ్​గా మారాయి. ఈ స్మార్ట్ యంత్రాన్ని కిచెన్​లో ఎక్కడైనా ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు. ఆహార వ్యర్థాలను ఇందులో వేసి బటన్ నొక్కితే చాలు. కొన్ని గంటల్లోనే పొడిగా మారిన ఎరువు వచ్చేస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. ఇలా తయారయ్యే పొడి ఎరువును 'ఫుడిలైజర్' అంటారు. దీన్ని బాల్కనీలు, ఇంటి పెరట్లో పెంచుకునే మొక్కలకు ఎరువుగా ఉపయోగించవచ్చంటున్నారు. సంప్రదాయ పద్ధతిలో సేంద్రియ ఎరువులు తయారు చేయాలంటే రోజులు పడుతుంది. కానీ, ఈ స్మార్ట్ వేస్ట్ రీసైక్లింగ్ యంత్రంతో చాలా త్వరగా ఆర్గానిక్ ఎరువు రెడీ అవుతుందంటున్నారు.

ఇందులో ఏమేం వేయొచ్చంటే?

  • ఈ స్మార్ట్ యంత్రంలో అన్ని రకాల ఆహార వ్యర్థాలు వేయడానికి వీలు లేదంటున్నారు నిపుణులు. వీటిని మాత్రమే వేయాలని సూచిస్తున్నారు. అవేంటంటే, పండ్ల తొక్కలు, ఆకుకూరలు, కూరగాయలు వేయొచ్చు.
  • అలాగే, మిగిలిపోయిన మాంసం ముక్కలు, వాటి ఎముకలు(మరీ పెద్ద ఎముకలు వేయొద్దని గుర్తుంచుకోవాలి), కుళ్లిన గింజలు, కోడిగుడ్డు పెంకులు ఇందులో వేయొచ్చంటున్నారు.
  • ఇవి మాత్రమే కాకుండా పాల ఉత్పత్తులు, సాసులు, జెల్లీలు, జాములు, మొక్కజొన్న కండెలు, దుంపలు, మిగిలిపోయిన అన్నం, రొట్టెలు, చపాతీలు, కేకులు వంటివి వేయొచ్చు.
  • అదేవిధంగా, టిష్యూ పేపర్లు, ఫైబర్ ప్లేట్లు ఈ మెషిన్​లో వేసి సేంద్రియ ఎరువుగా మార్చుకోవచ్చంటున్నారు.

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వీటిని వేయొద్దు!

అన్ని రకాల నూనెలు, కొవ్వులు, కార్డ్​బోర్డు, గమ్​తో కూడిన వస్తువులు, ప్లాస్టిక్​తో చేసినవి ఇందులో వేయకపోవడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు.

ఇది ఎలా పనిచేస్తుందంటే?

  • ఇంట్లో ఇద్దరు, ముగ్గురు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఉంటే 3.5 లీటర్లు, ఐదారుగురు ఉంటే 5 లీటర్ల కెపాసిటీ ఉండే స్మార్ట్ వేస్ట్ రీసైక్లింగ్ యంత్రం సరిపోతుందంటున్నారు నిపుణులు.
  • ఈ యంత్రంలో ఒక బకెట్, దాని మూత, ఫిల్టర్ కంటైనర్, కార్బన్ రీఫిల్ ప్యాక్ ఉంటాయి.
  • దీనిలో వ్యర్థాలు వేసిన తర్వాత 4 నుంచి 9 గంటల్లో అది పొడి ఎరువుగా మారిపోతుందంటున్నారు.
  • ఈ ప్రక్రియలో ఎలాంటి చెడు వాసన రాదు. ఎందుకంటే, లోపల ప్రత్యేక కార్బన్ ఫిల్టర్లు ఉంటాయి.

ఈ ఎరువును నిల్వ చేసుకోవచ్చు!

  • ప్రతిరోజూ ఆహార వ్యర్థాలను బయటపడేసే బదులు ఆర్గానిక్ ఎరువుగా మార్చి మొక్కలకు ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఫలితంగా మొక్కలు మంచిగా ఎదుగుతాయి.
  • అంతేకాదు, రోజువారీగా తయారయ్యే ఈ ఎరువును డబ్బాలోకి తీసుకుని నిల్వ చేసుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు.
  • దీన్ని మట్టిలో కలిపి మొక్కలకు వేస్తే బాగా పెరుగుతాయి. ఈ ఎరువును ఇరుగుపొరుగు వారికి, కమ్యూనిటీ గార్డెన్​లకు, స్థానిక రైతులకు ఇవ్వొచ్చంటున్నారు.

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HOW TO USE KITCHEN WASTE AS COMPOST
HOW TO COMPOST FOOD WASTE AT HOME
ఆహార వ్యర్థాలతో సేంద్రియ ఎరువు
FOOD WASTE COMPOST MACHINE

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