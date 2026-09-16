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ఆమ్లెట్ వేసి ఇచ్చే చిట్టి రోబో! - గుడ్లు ఇస్తే చాలు!!

- వంటగదిలో టైమ్ లేని వాళ్లకోసం సూపర్ కిచెన్ గ్యాడ్జెట్స్

Kitchen tools
Kitchen tools (Eenadu)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 16, 2026 at 12:40 PM IST

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Kitchen tools : ఆధునిక జీవనశైలిలో సమయం చాలా విలువైనది. ఇలాంటి ఉరుకులు పరుగుల జీవితంలో గంటల తరబడి వంటగదికే పరిమితం కావడం చాలా మందికి సాధ్యం కావడం లేదు. అందుకే, స్మార్ట్ గ్యాడ్జెట్ల సహాయంతో నిమిషాల్లో వంట ముగించేస్తున్నారు. మీరు కూడా ఇలాంటి ఇబ్బందిని ఫేస్ చేస్తున్నట్టయితే, మీకోసం సూపర్ స్మార్ట్ కిచెన్ పరికరాలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. అలాంటివాటిల్లో మీకోసం మూడు ఐటమ్స్ తీసుకొచ్చాం. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

స్టీల్‌ ఫుడ్‌ స్ట్రెయినర్‌ రాడ్‌ :

అన్నం ఉడికిన తర్వాత గంజిని వార్చుతుంటారు కొందరు. నూడుల్స్, పాస్తా లేదా కూరగాయలు ఉడికించిన తర్వాత వేడి నీటిని కూడా ఇలా వేరుచేయాల్సి ఉంటుంది. ఇది ఒక్కోసారి ప్రమాదకరంగా ఉంటుంది. గిన్నె జారితే వేడినీళ్లు మీదపడే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే, ఈ సమస్యకు "స్టీల్‌ ఫుడ్‌ స్ట్రెయినర్‌ రాడ్‌" రూపంలో చక్కని పరిష్కారం దొరుకుతోంది. దీని ప్రత్యేకత ఏంటంటే, ఇందులో ఒక లాకింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. పాత్రకు గట్టిగా లాక్ చేయడం వల్ల, మనం గిన్నెను బోర్లించినా ఆహారం కింద పడదు. కేవలం నీరు మాత్రమే బయటకు వచ్చేస్తుంది. దీనివల్ల వేడినీళ్లు చేతిమీద పడతాయనే భయం లేకుండా సురక్షితంగా వంట చేసుకోవచ్చు. దీన్ని మన ఇంట్లో ఉండే ఏ పాత్ర పరిమాణానికైనా సులభంగా అడ్జెస్ట్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది.

స్ప్రింగ్‌ఫామ్‌ కేక్‌ మౌల్డ్‌ :

ఇంట్లోనే కేక్ తయారు చేసుకోవాలని చాలా మందికి ఉంటుంది. కానీ బేకింగ్ పూర్తయ్యాక కేక్‌ను పాత్ర నుండి ఆకృతి దెబ్బతినకుండా బయటకు తీయడం నిజంగానే ఒక పెద్ద టాస్క్. చాలాసార్లు కేక్ ముక్కలుగా విరిగిపోవడమో లేదంటే గిన్నెకు అంటుకుపోవడమో జరుగుతుంది. ఇక మీదట ఇబ్బంది లేకుండా కేక్‌ను పర్‌ఫెక్ట్‌గా బయటకు తీయొచ్చు. ఇందుకోసం "స్ప్రింగ్‌ఫామ్‌ కేక్‌ మౌల్డ్‌" బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఈ మౌల్డ్‌కు చుట్టూ ఒక గట్టి లాకింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. మనం కేక్ మిశ్రమాన్ని వేసినప్పుడు ఈ లాక్ కారణంగా పిండి బయటకు రాకుండా ఉంటుంది. కేక్ బేకింగ్ పూర్తయిన తర్వాత ఆ లాక్‌ను విప్పేస్తే, పాత్ర చుట్టుకొలత వెడల్పు అయిపోతుంది. అలా డ్యామేజ్ లేకుండా బయటకు తీయొచ్చు. దీని లోపల అడుగు భాగాన టెఫ్లాన్‌ పూత ఉండటం వల్ల కేక్ అస్సలు అంటుకోదు. పైగా దీనిని మైక్రోవేవ్‌ అవెన్‌లోనూ సురక్షితంగా వాడుకోవచ్చు.

ఆటోమేటిక్‌ కిచెన్‌ ఎగ్‌ రోబో :

కోరుకోగానే ఆమ్లెట్ ప్లేట్లో ఉంటే ఎంత బాగుంటుందో అనిపిస్తుంది చాలా మందికి. కానీ, దాన్ని తయారు చేయడానికే ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. అలాంటి వారి కోసమే వచ్చింది ఈ "ఆటోమేటిక్‌ కిచెన్‌ ఎగ్‌ రోబో". ఇదొక స్మార్ట్ గ్యాడ్జెట్. ఇందులో ఉండే ఎగ్‌ హోల్డర్‌లో కోడి గుడ్లను ఉంచాలి. దీనికి ఒకవైపు డిజిటల్ డిస్‌ప్లేతో కూడిన టైమర్ ఉంటుంది. మనకు ఆమ్లెట్‌ మెత్తగా, గట్టిగా లేదా మధ్యస్థంగా ఎలా కావాలో ఇక్కడ సెట్ చేసుకోవచ్చు. దీని అడుగు భాగంలో నాన్‌స్టిక్ ప్యాన్ ఉంటుంది. మనం సమయాన్ని, వండే విధానాన్ని సెట్ చేసి వదిలేస్తే చాలు... ఇది ఆటోమేటిక్‌గా పర్‌ఫెక్ట్ ఆమ్లెట్‌ కుక్ చేసి ఇస్తుంది. పొయ్యి దగ్గర నిలబడి తిరగేయాల్సిన పని కూడా ఉండదు. నచ్చితే వెంటనే బుక్ చేసేయండి.

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