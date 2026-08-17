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మాడిన కర్రీలకు మంచి రుచినిచ్చే 'టిప్స్'! - ఎవరూ కనిపెట్టకుండా ఇష్టంగా తినేస్తారు!

కూర మారిందని బయట పడేస్తున్నారా? - మీకోసమే ఈ సూపర్ టిప్స్!

Burnt Curry Smell Remove Tips
Burnt Curry Smell Remove Tips (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 17, 2026 at 8:40 PM IST

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Burnt Curry Smell Remove Tips : కొన్నిసార్లు ఇంట్లో కూరలు, ఇతర వంటకాలు చేసేటప్పుడు ఎంత జాగ్రత్తగా ఉన్నా మాడిపోతుంటాయి. ఈ పరిస్థితి ఎప్పుడో ఒకప్పుడు మనలో చాలా మందికీ అనుభవమే. అలాంటి సందర్భాల్లో ఎక్కువ మంది మాడిన స్మెల్ వస్తున్నాయని, తినలేక ఆయా పదార్థాల్ని డస్ట్​బిన్​లో పడేస్తుంటారు. కానీ, మీకు తెలుసా? కొన్ని చిన్న చిన్న టిప్స్ పాటిస్తే కర్రీ మాడినా ఆ స్మెల్ రాకుండా చూసుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. అంతేకాదు, ఎంతో ఇష్టంగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న కర్రీని మంచి ఫ్లేవర్​తోనే ఆరగించొచ్చంటున్నారు. మరి, మాడిన కర్రీలకు మంచి రుచినిచ్చే ఆ చిట్కాలేంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

  • కొన్నిసార్లు మనం సమయానికే స్టవ్ ఆఫ్ చేసినా, అడుగున ఉండే పదార్థం కాస్త మాడిపోతుంటుంది. అలాంటి టైమ్​లో టేస్ట్ తగ్గకుండా, మాడు వాసన రాకుండా ఉండాలంటే ఇలా చేయాలంటున్నారు నిపుణులు. మాడినట్లు అనిపించే ఆ ఆహార పదార్థంలో నిమ్మరసం, వెనిగర్, టమాటా ముక్కలు, టమాటా రసం వంటి వాటిలో ఏదో ఒకటి తగిన మోతాదులో యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల మాడు వాసన తొలగిపోవడంతోపాటు కర్రీకి అదనపు టేస్ట్ వస్తుందంటున్నారు.
  • గ్రేవీతో కూడిన కర్రీలు మాడిపోయినప్పుడు పెరుగు, వెన్న, క్రీమ్ వంటి పదార్థాలను యాడ్ చేయడం ద్వారా మంచి ఫలితం ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. వీటిని తగిన మోతాదులో యాడ్ చేయడం ద్వారా అడుగంటిన స్మెల్ రాకుండా ఉంటుంది. అలాగే, కర్రీకీ మరింత చిక్కదనం కూడా వస్తుందని చెబుతున్నారు.
  • గ్రిల్‌ చేసిన ఆహార పదార్థాలు ఎక్కువగా మాడిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అలాంటి టైమ్​లోనూ వాటి నుంచి మాడు వాసన రావడం గమనిస్తుంటాం. అప్పుడు వాటికి సాస్‌లను యాడ్ చేసి తీసుకోవాలి. ఇలా తీసుకోవడం ద్వారా సాస్​లోని తియ్యదనం, పులుపుదనం ఆయా పదార్థాల టేస్ట్​ను పెంచడంతో పాటు మాడు వాసన రాకుండా చేస్తాయంటున్నారు నిపుణులు.

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  • అడుగు మాడే వంటల్లో పులావ్, బిర్యానీ వంటివి ఉంటాయి. ఈ వంటకాలు అడుగంటినప్పుడు ఒక ఉల్లిపాయను నాలుగు ముక్కలుగా కోసి, గిన్నెలో నలుమూలలా పెట్టి మూతపెట్టేయాలి. పావుగంట తర్వాత వీటిని తొలగిస్తే మంచి ఫలితం ఉంటుందంటున్నారు.
  • మాడిన కూరలను మళ్లీ రుచికరంగా మార్చడంలో బంగాళాదుంప చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుందంటున్నారు నిపుణులు. ఎప్పుడైనా కర్రీ/ఇతర పదార్థాలు అడుగంటాయనిపిస్తే అందులో కొన్ని పొట్టు తీసిన ఆలూ ముక్కల్ని వేసి మూత పెట్టి కొద్దిసేపు అలాగే ఉంచాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా ఆ ముక్కలు మాడు వాసనను పీల్చేసుకుంటాయి. తినే ముందు వాటిని తొలగించి సర్వ్ చేసుకుంటే సరిపోతుందంటున్నారు.
  • ఒక్కోసారి గిన్నె అడుగు పల్చగా ఉన్నా కర్రీలు మాడిపోతుంటాయి. కాబట్టి, అలాంటి పాత్రలకు బదులుగా మందపాటి అడుగు ఉన్న గిన్నెల్ని కూర కోసం ఎంచుకుంటే సమస్య ఉండదని చెబుతున్నారు.
  • కొంతమంది అడుగంటినప్పుడు కూర మొత్తాన్ని గరిటెతో కలిపేస్తుంటారు. అలా చేయడం వల్ల మాడు వాసన కర్రీ అంతా వ్యాపిస్తుంది. కాబట్టి, అడుగంటినట్లు గమనించగానే, పైపైన కూరను విడిగా తీసి వేరే బౌల్​లోకి మార్చడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు.

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మాడిన కర్రీని రుచిగా మార్చుకోండి
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