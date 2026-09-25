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స్టీల్​ పాత్రల నుంచి వెండి వస్తువులను మెరిపించడం వరకు! - ఈ పదార్థాలు చాలట!

-ఇంట్లో వస్తువులు, వంట పాత్రలను క్లీన్​ చేయాలంటే కాస్త కష్టమే! - అయితే ఇంట్లో లభించే కొన్ని రకాల పదార్థాలతో వస్తువులను ఈజీగా క్లీన్​ చేయవచ్చట!

Kitchen Cleaning Tips
Kitchen Cleaning Tips (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 25, 2026 at 3:14 PM IST

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Kitchen Cleaning Tips: ఇల్లు నీట్​గా, క్లీన్​గా ఉంటేనే అందంగా కనిపించడంతో పాటు మనసుకు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. అందుకే ఈ విషయంలో అమ్మలు రకరకాల జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు. అయితే కొన్నిసార్లు మనం తెలియకుండా చేసే తప్పుల కారణంగా వంటగది జిడ్డుగా మారడం, పాత్రలపై మొండి మరకలు పేరుకుపోవడం, దుస్తులపై నూనె మరకలు పడటం వంటివి జరుగుతాయి. ఇక వీటిని వదిలించడానికి మహిళలు ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో ఖరీదైన లిక్విడ్స్​ కూడా వాడుతుంటారు. అయినా పెద్దగా ఫలితం ఉండదు. అయితే ఇంట్లో లభించే కొన్ని రకాల పదార్థాలతోనే వస్తువులను ఈజీగా క్లీన్​ చేయవచ్చని, మరకలు తొలగించవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఆ వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

  • స్టీల్​ పాత్రలపై ఉండే జిడ్డును తొలగించేందుకు ఉప్పు, నిమ్మరసం ఎఫెక్టివ్​గా పనిచేస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఈ రెండింటిని కలిపి కాసేపు ఉంచి, దాంతో రుద్దితే పాత్రలు మెరుస్తాయంటున్నారు. నీటిలో వెనిగర్​ వేసి తుడిచినా మంచి ఫలితం కనిపిస్తుందని చెబుతున్నారు.
  • గాజు వస్తువులపై మరకలు పోవాలంటే వెనిగర్​ బెస్ట్​ ఆప్షన్​ అంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే బకెట్​లో సగానికి నీరు తీసుకుని, అందులో కొద్దిగా వెనిగర్​ కలిపి, దీనిలో గాజు వస్తువులను కొద్దిసేపు ఉంచాలని.. తర్వాత మామూలు నీటితో కడిగితే వస్తువులు తళతళా మెరుస్తాయంటున్నారు.

వంట గదుల్లో జిడ్డుపోవాలంటే: చాలా మంది వంటగదిలోని గోడలు, ఇతర పరిసరాలపై దృష్టి పెట్టరు. దీంతో అవి జిడ్డు పట్టి ఉండటంతో పాటు మురికిగా మారతాయి. అయితే ఈ సమస్యలకు కూడా మన వద్ద దొరికే వస్తువులతోనే పరిష్కారం ఉందని చెబుతున్నారు నిపుణులు. గోరువెచ్చని నీటిలో డిష్​వాష్​ సబ్బు వేసి ఈ మిశ్రమాన్ని ఖాళీ సీసాలో పోసి.. దీనిని గోడలు, ఇతర పరిసరాలపై చల్లి కొద్దిసేపు నానబెట్టి.. ఆ తర్వాత పొడి గుడ్డతో తుడవాలంటున్నారు. ఇదే పద్ధతిని రెండుమూడుసార్లు అమలు చేస్తే జిడ్డు సులభంగా వదులుతుందని వివరిస్తున్నారు.

ఎలక్ట్రానిక్​ వస్తువులయితే: కేవలం వంట పాత్రలు మాత్రమే కాకుండా నిత్యం వినియోగించే మొబైల్​, ల్యాప్​ట్యాప్​ వంటి ఎలక్ట్రానిక్​ వస్తువులను కూడా క్లీన్​ చేసుకోవచ్చంటున్నారు. అయితే వాటిని సాధారణంగా తుడిస్తే కొద్దిరోజుల్లోనే పాడైపోతాయంటున్నారు. అందుకే కొన్ని ఎంపిక చేసిన కంపెనీల లిక్విడ్​లను తొలుత క్లాత్​పై స్ప్రే చేసి వెల్వెట్​ వస్త్రంతో తుడవాలని.. ఆ వస్త్రాన్ని తిరిగి ఉతికి ఆరబెట్టుకోవాలంటున్నారు.

దుస్తులపై నూనె మరకలు పడితే: నూనె మరకలు పడిన దుస్తులను ఒక చెక్క లేదా ప్లేటుపై ఉంచి మరక పడిన ప్రదేశంలో బేకింగ్​ సోడా పూయాలి. అదే మరకపై కొన్ని చుక్కల డిష్​వాష్​ లిక్విడ్​ వేసి.. రెండు మిశ్రమాలను మరకపై బాగా పేస్టులా వచ్చేలా దట్టించాలంటున్నారు. పది నిమిషాలు అలాగే ఉంచి తర్వాత శుభ్రమైన నీటితో దుస్తులను ఉతికితే మరక మాయమవుతుందంటున్నారు.

వెండి వస్తువులు ఇలా శుభ్రం చేయండి: వెండి వస్తువులు ఊరికనే నల్లగా మారుతుంటాయి. అయితే అలాంటి వాటిని మళ్లీ మెరిపించడానికి వెనిగర్​, బేకింగ్​ సోడా ఉపయోగపడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. గోరువెచ్చని నీరు తీసుకుని దీనిలో కొద్దిగా వెనిగర్​, బేకింగ్​సోడా కలిపి అందులో వెండి వస్తువులను కొద్దిసేపు నానబెట్టి, ఆ తర్వాత బయటకు తీసి మెత్తటి గుడ్డతో తుడిస్తే అవి మునుపటి మెరుపును సంతరించుకుంటాయంటున్నారు నిపుణులు.

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