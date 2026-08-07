200 కిలోల బరువు, ఆహారంగా 50 జంతువులు - ఈ "నిశ్శబ్ద వేటగాడి" రహస్యాలు తెలుసా?
- ఎన్నో పెద్ద జంతువులు ఉన్నప్పటికీ అడవికి పెద్దపులి రారాజు ఎందుకైంది! - ఈ వివరాలు తెలిస్తే షాక్ అవ్వాల్సిందే!
Published : August 7, 2026 at 10:37 AM IST
King of Forest Tiger: ఆకారం పరంగా పెద్దపులి కంటే పెద్ద జంతువులు(ఏనుగు, జిరాఫీలు వంటి) చాలానే ఉన్నాయి. వేగంలోనూ దానిని మించినవీ(చిరుతపులి) ఎన్నో ఉన్నాయి. క్రూరత్వంలో అమ్మో అనిపించేవీ(సింహాలు) కనిపిస్తాయి. ఇన్ని వ్యత్యాసాలు ఉన్నా అడవికి పెద్దపులి రారాజు ఎందుకైంది? దాని వేట ఎందుకు ప్రత్యేకం? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
పులి విజయ రహస్యమిదే: పెద్దపులి నడకలో రాజసం ఉంటుంది. సాధారణంగా మనుషులు కనిపిస్తే మిగతా జంతువులు పరిగెత్తుకుంటూ దూరంగా పోతాయి. కానీ పెద్దపులి మాత్రం ఒక్క క్షణం అలా చూసి.. మళ్లీ నడకను కొనసాగిస్తుంది. కదిలినా, నడిచినా, పరుగెత్తినా శబ్ధం వినిపించదు. పాదాల అడుగున ఉండే మృదువైన కుషన్ లాంటి నిర్మాణాలు శబ్ధాన్ని పూర్తిగా తగ్గిస్తాయి. ఈ నిశ్శబ్ధ కదలికే వేటలో పులి విజయ రహస్యం.
200 కిలోల బరువు: నార్మల్గా బరువు ఉంటే నడిచినా, పరిగెత్తినా ఆయాసం వస్తుంది. కానీ సుమారు 200 కిలోల బరువుండే పెద్దపులి అడవిలో ఎంతదూరం నడిచినా, పరుగులు పెట్టినా వేటకు బలయ్యే జంతువుకు దాని జాడ కూడా తెలియదు. కారణం నిశ్శబ్దమైన కదిలికలు.
పంజా దెబ్బ అదుర్స్: పులిగోర్లతో దాడి చేస్తే తప్పించుకోవడం అంత ఈజీ కాదు. ఎందుకంటే ఇతర జంతువుల మాదిరి పులిగోర్లు బయట ఉండకుండా.. పాదాల లోపలే ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే వేటాడాలని నిర్ణయించుకుంటాయో అప్పుడు బయటికి తీస్తాయి. దాడి తర్వాత లోపలికి ముడుచుకుంటాయి. ఇది అచ్చం విమానం గాల్లోకి ఎగిరిన వెంటనే చక్రాలు లోపలికి ముడుచుకున్నట్లు. ఈ ప్రత్యేక లక్షణమే పెద్దపులిని ప్రపంచంలో అత్యంత శక్తివంతమైన, నిశ్శబ్ద వేటగాడిగా నిలబెడుతోంది.
ఇక పెద్దపులి దాడి ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది. గోర్లు, దంతాలను ఆయుధంగా చేసుకుని వేటాడే జంతువు గొంతు, మెడను లక్ష్యంగా చేసుకుంటుంది. ఒక్కసారి పట్టుకుందంటే వెన్నముక, నరాల వ్యవస్థను దెబ్బ తీసి శ్వాస ఆగిపోయే వరకు వదలదు.
ఒంటరి జీవితం: పెద్దపులి ఒంటిరిగానే జీవిస్తుంది. తన ఆవాసం లోకి ఇతర పులులను రానీయదు. ఆడ పులులే వాటి సంతాన బాధ్యతలను చూస్తాయి. అయితే ఇక్కడ కూడా లిమిట్ ఉంది. కేవలం రెండు సంవత్సరాల వరకే పిల్లల బాధ్యత చూస్తాయి. ఈ వ్యవధిలోనే ఆవాసం సరిహద్దుల ఏర్పాటు, అడవిలో జాగ్రత్తగా ఉండటం, వేటాడే విధానం నేర్పిస్తాయి. ఆ తర్వాత వేరే ప్రాంతానికి పంపిస్తాయి. అవసరమైతే సంతానంపై దాడి చేసైనా సరే తమ నివాస ప్రాంతాన్ని కాపాడుకుంటాయి.
ఆహారం వృథా చేయదు: ఒక పులి ఆరోగ్యంగా జీవించాలంటే సుమారు 50 చదరపు కి.మీ,(5 వేల హెక్టార్లు) అడవి ఉండాలట. అంతేకాకుండా నీటి వసతితో పాటు జింకలు, అడవి పందులు, దుప్పుల లాంటి శాకాహార జంతువులు ఉండాలి. ఏడాదికి సుమారుగా 50 జంతువులను వేటాడి తింటుందట. ఒకసారి ఆకలి తీరితే మళ్లీ వారం రోజుల వరకు వేటాడదు. ఆహారం వృథా చేయదు.
టైగర్ రిజర్వులు ఉన్న ప్రదేశాలు: దేశంలో సుమారు 70 శాతానికి పైగా నదీ తీర ప్రాంతాల్లో టైగర్ రిజర్వులు ఉన్నాయి. తెలంగాణలో అమ్రాబాద్, ఏపీలో శ్రీశైలం టైగర్ రిజర్వు మధ్యలో నుంచి కృష్ణా నది వెళ్తుంది. కజిరంగా టైగర్ రిజర్వ్ మీదుగా బ్రహ్మపుత్ర, బందీపూర్ టైగర్ రిజర్వ్ మీదుగా కావేరి, గోదావరి ప్రాణిహిత తీరం వెంట కవ్వాల్ టైగర్ రిజర్వ్, టెక్కడిలో ఇడుక్కి రిజర్వాయర్, పెరియార్ టైగర్ రిజర్వు, నర్మదా తీరంలో కన్హా టైగర్ రిజర్వ్ ఉన్నాయి.
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